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Con il FlipPad, 8Bitdo trasforma il tuo smartphone in una mini console portatile

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.7.2026

FlipPad di 8Bitdos trasforma il tuo smartphone in una mini console portatile: il controller compatto con connessione USB-C si trova nella parte inferiore dello schermo e, all’occorrenza, può essere ribaltato verso il basso. Gamesir propone già da alcuni mesi un concetto simile con il Pocket Taco.

Da tempo ormai sugli smartphone si possono giocare titoli complessi e tanti classici retrò. I pulsanti virtuali sul touchscreen, però, sostituiscono un vero controller solo in parte. Il FlipPad di 8Bitdo punta quindi su un pannello di controllo compatto che si collega direttamente alla parte inferiore del tuo smartphone.

Il controller si posiziona quindi davanti alla parte inferiore del display. Insieme allo schermo sovrastante, si crea una struttura che ricorda i classici dispositivi portatili come il Game Boy. 8Bitdo ha sviluppato il FlipPad appositamente per i giochi che funzionano in modalità verticale. Tra questi ci sono soprattutto emulatori e giochi per dispositivi mobili che supportano l’uso del controller.

Non ci sono levette analogiche. Al loro posto, il controller offre una croce direzionale, quattro pulsanti di azione, oltre a pulsanti funzione e spalline. Questi ultimi si trovano anch’essi sulla parte anteriore, in modo che la scocca rimanga il più piatta possibile.

Il FlipPad offre una croce direzionale, pulsanti di azione e quattro pulsanti sulle spalle sul lato anteriore.

Fonte: 8Bitdo

Basta aprirlo, non serve ricollegarlo

Il FlipPad si collega al tuo smartphone tramite la porta USB-C. Niente Bluetooth, niente batteria propria e niente accoppiamento. Il controller prende energia direttamente dal dispositivo collegato ed è subito pronto all’uso.

Grazie all’assenza di una batteria, il FlipPad rimane relativamente sottile e leggero. Misura 96,5 × 29 × 102,5 millimetri e pesa 31,5 grammi. Pesa quindi circa la metà rispetto al Pocket Taco di Gamesir, disponibile già da alcuni mesi e che segue un concetto di console portatile molto simile.

Una cerniera collega il controller al connettore USB-C. Se vuoi rispondere a un messaggio, passare a un’altra app o usare tutto lo schermo tattile, basta ribaltare il pannello di controllo verso il basso. Non devi staccare il FlipPad dallo smartphone per farlo. Secondo 8Bitdo, la cerniera dovrebbe resistere ad almeno 6.000 operazioni di apertura e chiusura. Per il connettore USB-C, il produttore dichiara una durata di oltre 10.000 inserimenti. Si tratta in entrambi i casi di valori ricavati dai test di laboratorio del produttore.

Il pannello di controllo si può ribaltare verso il basso senza staccare il FlipPad dallo smartphone.

Fonte: 8Bitdo

Non tutte le custodie sono compatibili

Secondo 8Bitdo, il FlipPad funziona con la maggior parte delle custodie per smartphone. Il connettore USB-C, però, non può essere né allungato né regolato nella sua posizione. Con custodie particolarmente spesse, potrebbe non essere possibile inserire il connettore USB-C abbastanza in profondità nella porta dello smartphone.

Il FlipPad è fissato principalmente tramite la porta USB-C dello smartphone. Non c’è un fermo aggiuntivo che lo tenga fermo. Per questo motivo, il controller potrebbe muoversi leggermente mentre giochi. Una superficie di contatto gommata dovrebbe proteggere il display dai graffi e garantire una tenuta maggiore.

Il pannello di controllo copre inoltre una parte del display. I giochi e gli emulatori devono quindi poter spostare la visualizzazione abbastanza in alto. Altrimenti, alcune aree importanti dell’immagine potrebbero sparire dietro il controller.

Ecco come si differenzia il Pocket Taco di Gamesir

Il Pocket Taco di Gamesir segue sì un principio di base simile, ma fissa lo smartphone con un morsetto e si connette tramite Bluetooth. In questo modo la porta USB-C rimane libera e il controller è più stabile. Per questo, il Pocket Taco ha una batteria propria da 600 mAh e, con i suoi 62,2 grammi, pesa quasi il doppio del FlipPad.

Anche per quanto riguarda i pulsanti sulle spalle, i due modelli sono diversi. Gamesir li posiziona sul retro, mentre 8Bitdo mette L1, L2, R1 e R2 sulla parte anteriore. Questo si discosta dalla disposizione tradizionale di un gamepad classico e potrebbe richiedere un po’ di tempo per abituarsi.

Lancio sul mercato a fine luglio

8Bitdo offre il FlipPad in grigio con pulsanti colorati e in versione completamente nera. Il controller supporta gli smartphone Android a partire da Android 13 e gli iPhone con USB-C a partire da iOS 26.2. I dispositivi con connettore Lightning non sono supportati.

Le consegne dovrebbero iniziare il 30 luglio. Negli Stati Uniti il FlipPad costa 29,99 dollari. 8Bitdo non ha ancora comunicato i prezzi per la Germania e la Svizzera.

Immagine di copertina: 8Bitdo

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