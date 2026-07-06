Novità e trend 0 0

Mini sala giochi per la caserma dei pompieri: un pompiere costruisce due cabinati arcade

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 6.7.2026

L'hobbista "Mok x Sandman" ha costruito due macchine arcade retrò per i suoi vigili del fuoco. Le macchine funzionano con il sistema open source Batocera, supportano le lightgun e offrono il multiplayer per un massimo di otto giocatori.

Un pompiere non si è limitato a mettere una console nella sala comune della sua caserma. L'hobbista con il nome utente «Mok x Sandman» ha costruito due cabinati arcade. Le macchine sono grandi, supportano il multiplayer e sono tecnicamente molto più complesse di un semplice PC retrò in un case di legno.

«Mok x Sandman» ha documentato la costruzione su YouTube e Reddit. Lì mostra le macchine finite e spiega molti dettagli tecnici. I due cabinati si trovano ora nella caserma dei pompieri dove lui stesso lavora. Fino a otto giocatori possono giocare insieme.

Due grandi cabinati invece di un mini-arcade

Le macchine sono costruite come unità autonome. Ogni cabinato ha un ampio pannello di controllo con diversi joystick e pulsanti. Sopra di esso si trova il display principale. Nella parte superiore è inserito un display aggiuntivo stretto che funge da marquee dinamico. Sostituisce la classica insegna luminosa sopra lo schermo e può visualizzare un logo o un'opera d'arte diversa a seconda del gioco.

La struttura si basa sui classici cabinati arcade. Allo stesso tempo, le macchine sono progettate per l'uso odierno. Non solo puoi avviare vecchi giochi arcade, ma anche classici per console, giochi di corse, sparatutto con lightgun, picchiaduro e altri titoli multiplayer.

Batocera come interfaccia

Secondo «Mok x Sandman», in ogni macchina funziona un mini-PC con Ryzen 5 4500U. I giochi girano su Batocera, un sistema operativo open source gratuito specializzato nel retro-gaming.

Batocera raggruppa emulatori, libreria di giochi e gestione degli input in un'unica interfaccia. In questo modo, gli utenti non devono passare da un programma all'altro. La macchina si avvia direttamente in un'interfaccia progettata per controller, pulsanti arcade e schermi grandi.

Da questo case di legno è nato in seguito uno dei cabinati arcade finiti.

Fonte: MoKxSandman / Reddit

Secondo «Mok x Sandman», la potenza è sufficiente anche per sistemi più esigenti. I giochi per Gamecube e Playstation 2 funzionano, secondo le sue dichiarazioni. Per i giochi Wii, il risultato è misto. Alcuni titoli funzionano, altri creano problemi.

Lightgun senza schermo a tubo catodico

Per i giochi con lightgun, «Mok x Sandman» utilizza i Retroshooters Reapers. Le lightgun classiche di solito non funzionano con i moderni display LCD perché sono state sviluppate per i televisori a tubo catodico. I Reapers aggirano questo problema con sensori a infrarossi sul bordo dello schermo.

Ciò consente di giocare di nuovo agli sparatutto con lightgun davanti a un display moderno. Sul suo setup girano, tra gli altri, «The House of the Dead 2 & 3» e «Attack of the Movies». Altri titoli come «Resident Evil: The Darkside Chronicles» e «Resident Evil: The Umbrella Chronicles» hanno causato problemi nei suoi test.

Costruzione in legno, cablaggio e molti componenti

«Mok x Sandman» ha costruito i case da solo. Secondo le sue dichiarazioni, non ha utilizzato un progetto pronto. Si è basato su video, progetti precedenti e le sue personalizzazioni.

Oltre alla costruzione in legno, ha dovuto ospitare molti componenti: display principali, display marquee, mini-PC, joystick, pulsanti, altoparlanti, amplificatori, alimentatori, connessioni USB e la sensoristica per le lightgun. Soprattutto con otto giocatori, il cablaggio diventa rapidamente complesso. Ogni joystick e ogni pulsante deve essere collegato correttamente e riconosciuto correttamente in Batocera.

Sotto la superficie c'è molto cablaggio: ogni pulsante e ogni joystick devono essere collegati singolarmente.

Fonte: MoKxSandman / Reddit

A ciò si aggiunge la costruzione stessa. Un cabinato arcade deve essere stabile perché più persone ci giocano contemporaneamente. Il pannello di controllo non deve cedere, i display devono essere saldamente fissati e la tecnologia deve rimanere accessibile nel caso in cui qualcosa debba essere sostituito o riparato in seguito.

La costruzione fai-da-te non è economica. Secondo «Mok x Sandman», ogni cabinato è costato circa 1800 dollari USA. Per entrambe le macchine, il costo dei materiali è quindi di circa 3600 dollari USA. Il tempo di lavoro non è incluso.

Da costruzione fai-da-te a dispositivo da torneo

Nella caserma dei pompieri non vengono solo esposti, ma effettivamente utilizzati. Su Reddit, «Mok x Sandman» racconta di tornei di Mario Kart tra diverse caserme.

Dopo il video, mi rimane soprattutto un pensiero: in realtà, ogni sala relax meriterebbe almeno un cabinato arcade del genere.

Immagine di copertina: MoKxSandman / Reddit

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







