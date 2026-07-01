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«Non disturbare, per favore»: Busy Bar ti aiuta a tenere sotto controllo il tempo che dedichi alla concentrazione

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 1.7.2026

Cuffie in orecchio, stato impostato su «occupato». Eppure c’è qualcuno davanti alla tua scrivania che vuole qualcosa da te. La Busy Bar serve proprio a evitare queste interruzioni e, se vuoi, blocca anche le tue principali distrazioni digitali.

Un biglietto sulla porta dell’ufficio o le cuffie in testa non sempre bastano per lavorare senza essere disturbati. Gli ideatori del Flipper Zero puntano quindi su una soluzione molto più visibile: la Busy Bar mostra il tuo stato attuale su un display LED a colori. Messaggi come « «», «Busy»» o « «», «On Call»» hanno lo scopo di impedire a colleghi, coinquilini o membri Family di interromperti durante una fase di lavoro in cui sei concentrato.

Due display per il tuo stato

La Busy Bar ricorda una sveglia digitale allungata. Sulla parte anteriore c’è una matrice LED da 72 x 16 pixel. Mostra testi, simboli, animazioni e countdown. Così chi ti sta intorno non solo vede che sei occupato, ma, se vuoi, anche quando sarai di nuovo disponibile.

Sul retro c’è un secondo display monocromatico. Qui puoi vedere la modalità attiva, il tempo rimanente e lo stato della batteria e della connessione.

Puoi appoggiare la Busy Bar sulla scrivania, posizionarla su un monitor o fissarla a una parete o a una porta. In questo modo è perfetta anche come indicatore di occupazione per studi, atelier o sale riunioni.

Non appena parte una chiamata, la Busy Bar mostra automaticamente che sei in linea.

Fonte: Flipper Devices

Il comando avviene direttamente sul dispositivo. Un grande pulsante avvia o mette in pausa una sessione. Tramite una rotella puoi impostare la durata e navigare nei menu. Un interruttore aggiuntivo permette di passare da una modalità all’altra. Le funzioni di base sono disponibili anche senza connessione a Internet.

La Busy Bar serve anche a frenare te stesso

Il dispositivo funge anche da timer di concentrazione. Puoi usarlo, ad esempio, per lavorare secondo il metodo Pomodoro: in questo modo, le fasi di lavoro concentrate si alternano a brevi pause. La durata degli intervalli è personalizzabile.

In combinazione con l’app Busy, la barra può bloccare le notifiche su smartphone, computer e smartwatch. Durante una fase di concentrazione puoi anche bloccare una selezione di app o disattivarle temporaneamente. Basta premere un tasto per avviare il timer, ridurre le distrazioni digitali e, allo stesso tempo, informare le altre persone nella stanza.

Il software per desktop può anche modificare automaticamente il tuo stato. Se, ad esempio, un’applicazione utilizza il microfono, la visualizzazione passa, se lo desideri, a « «On Call»». In futuro, anche l’avvio di determinati programmi potrà attivare una fase di concentrazione. Le app dovrebbero essere disponibili al momento del lancio per iOS, Android e macOS. Una versione per Windows è prevista in seguito.

Smart Home ed estensioni personalizzate

La Busy Bar supporta lo standard Smart Home Matter. Questo permette di integrarla in sistemi compatibili. All’avvio di una fase di concentrazione, ad esempio, le luci possono cambiare colore o la musica può andare in pausa.

A seconda dello stato scelto, la Busy Bar può, ad esempio, controllare le luci, mettere in pausa la musica o bloccare una serratura intelligente.

Fonte: Flipper Devices

Grazie alle interfacce aperte, gli sviluppatori possono anche creare display, widget e automazioni personalizzati. Non dovrebbe essere necessaria una connessione permanente al cloud.

Otto ore di autonomia per 250 dollari

La batteria dovrebbe durare fino a otto ore con l’indicatore di stato attivo. In modalità standby, il produttore dichiara un’autonomia fino a due settimane.

Flipper Devices intende vendere e consegnare il dispositivo a partire dal 14 luglio 2026 negli Stati Uniti, nell’UE, nel Regno Unito e in Canada. A seconda delle offerte, il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi tra i 180 e i 250 dollari USA circa. Per ora non ci sono prezzi concreti in euro.

Questo rende la Busy Bar decisamente più costosa di un semplice cartello luminoso o di un timer digitale per la concentrazione. Se le funzionalità aggiuntive giustifichino il prezzo dipende soprattutto da quanto spesso hai bisogno di lavorare senza essere disturbato. E da quanto chi ti sta intorno ignori le cuffie e le porte chiuse.

Immagine di copertina: Flipper Devices

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