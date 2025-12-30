Con /e/OS 3.3, la velocità di aggiornamento per Android senza Google aumenta

Novità e trend
/e/OS 3.2 mette in guardia dalle applicazioni che trasmettono dati
di Jan Johannsen
Il ritmo di aggiornamento di /e/OS sta aumentando. A meno di due mesi dalla versione 3.2, /e/OS 3.3 è stato rilasciato. La nuova versione della versione di Android priva di Google corregge i bug, include aggiornamenti di sicurezza fino all'inizio di dicembre e apporta alcune nuove funzioni.
Una delle critiche mosse in passato a /e/OS è che gli sviluppatori del sistema operativo alternativo impiegano troppo tempo per pubblicare gli aggiornamenti di sicurezza. Sebbene gli utenti non siano spiati da Google, sono comunque esposti a un grave rischio se le vulnerabilità di sicurezza non vengono risolte. La e.foundation ha rilasciato il secondo aggiornamento in due mesi e ha aggiornato gli aggiornamenti di sicurezza all'inizio di dicembre. Molti dispositivi di produttori affermati se la passano peggio.
Oltre agli aggiornamenti di sicurezza, /e/OS 3.3 contiene alcune nuove funzioni, ma sono piuttosto minori. Per esempio, Android Auto è ora disponibile per i dispositivi il cui software è basato su AOSP 15, la versione open source di Android 15. Murena Workspace, l'applicazione di Google Docs e Co. di /e/OS, ha un nuovo launcher e ora supporta l'accesso tramite OpenID Connect.
La nuova funzionalità di /e/OS è la seguente.
Una nuova funzionalità di /e/OS 3.2 è stata nuovamente rimossa. Probabilmente ci sono stati molti feedback negativi sulle notifiche permanenti relative al tracciamento in tempo reale. Vediamo come vengono accolte le nuove notifiche relative alle nuove funzioni e agli interventi di manutenzione su /e/OS e sull'area di lavoro Murena.
Ci sono stati dei cambiamenti visivi in /e/OS e in /e/OS.
Sono stati apportati miglioramenti visivi all'app Calcolatrice e i sottotitoli in tempo reale possono ora essere visualizzati in kirghiso. Anche la visualizzazione della rete mobile sul Fairphone 6 dovrebbe essere migliore. «Device Tree» è ora open source. Il Fairphone 5 sta ricevendo un aggiornamento del firmware con /e/OS 3.3.
L'aggiornamento risolve anche numerosi piccoli bug, il più evidente dei quali sono le traduzioni mancanti nel menu del Fairphone 6.
Se l'aggiornamento è disponibile sul tuo dispositivo, puoi avviarlo nelle impostazioni alla voce Aggiornamenti di sistema.
