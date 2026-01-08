Novità e trend 3 4

GrapheneOS rimanda l'alternativa dei pixel al 2027

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 8.1.2026

Il team dietro GrapheneOS sta rimandando il proprio smartphone al 2027 e ha già in programma le generazioni successive.

GrapheneOS non funzionerà più solo sugli smartphone Pixel in futuro. A tal fine, il progetto software sta collaborando con un produttore di hardware. Il progetto ha annunciato che lo smartphone «» non sarà rilasciato alla fine del 2026, ma nel 2027. Si prevede inoltre di dotare i seguenti modelli di interruttori per disattivare il microfono, la fotocamera e così via.

Lo smartphone non-Pixel adatto a GrapheneOS non sarà rilasciato prima del 2027

GrapheneOS è una versione di Android libera da Google con una forte attenzione alla protezione dei dati e alla privacy. Ironicamente, solo gli smartphone Pixel di Google soddisfano attualmente i requisiti hardware. I dispositivi di altri produttori non hanno un supporto software stabile o è difficile installare un altro sistema operativo. Con il Pixel 10, tuttavia, Google ha reso più difficile l'installazione di un sistema operativo alternativo. Questo è un altro motivo per cui ha iniziato a lavorare sul proprio hardware.

2026 non funziona più con lo smartphone GrapheneOS.

Fonte: Screenshot

In diversi post su X, GrapheneOS ha annunciato che la collaborazione con un importante produttore di smartphone dovrebbe dare i suoi frutti nel 2027. In precedenza, anche il quarto trimestre del 2026 faceva parte del periodo previsto. I dispositivi del partner previsti per il 2026 non soddisfano ancora i requisiti di GrapheneOS. Pertanto non si aspettano smartphone adatti prima dell'anno successivo. Il progetto tiene ancora per sé il produttore in questione.

Altre generazioni potrebbero ricevere interruttori.

Fonte: Screenshot

Quando gli è stato chiesto del Librem 5, che aveva interruttori per spegnere la fotocamera, il microfono e altre cose, GrapheneOS ha inizialmente criticato l'implementazione su questo smartphone. Tuttavia, hanno anche annunciato che stanno progettando un cosiddetto kill switch «ben progettato» per le future generazioni di dispositivi.

Samsung è quasi il partner perfetto, ma dovrebbe aprire un po' i suoi dispositivi.

Fonte: Screenshot

Nel caso in cui qualcuno voglia speculare su quale produttore sia un possibile partner per lo smartphone GrapheneOS: Samsung soddisfa quasi tutti i requisiti del progetto con i suoi dispositivi. Solo il supporto per un altro sistema operativo sugli smartphone dei sudcoreani è scarso.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

