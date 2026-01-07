Novità e trend 5 1

La nuova linea Signature di Motorola è sottile, leggera e di alta qualità

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Con il nuovo Signature, Motorola vuole giocare nel segmento degli smartphone premium. Il produttore combina la migliore tecnologia attuale con un retro aptico e colori pantone.

Un chip potente, un raffreddamento a liquido in metallo e alluminio di qualità aeronautica: Motorola racchiude un buon hardware in un involucro robusto nella sua nuova linea premium. Con i suoi 186 grammi, il Signature è anche estremamente leggero.

Design: sottile, leggero e colori Pantone

Il Motorola Signature è sottile 6,99 millimetri e pesa solo 186 grammi. Questo lo rende uno degli smartphone più leggeri. La sua struttura è realizzata in alluminio aeronautico e il retro ha una finitura simile a un tessuto in entrambi i colori. Con il blu carbonio e il verde oliva, Motorola attinge ancora una volta alla tavolozza dei colori Pantone.

Motorola protegge il Signature con Gorilla Glass e ha ottenuto la certificazione IP69.

Fonte: Motorola

Il Motorola Signature è dotato di uno schermo AMOLED da 6,8 pollici. La frequenza di aggiornamento arriva a 165 hertz. Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2 leggermente più vecchio. Il Signature è inoltre certificato IP69 e può resistere a un'immersione di 30 minuti in 1,5 metri d'acqua dolce.

Potente chip e batteria al silicone-carbonio

Il Signature è alimentato dal chip Qualcomm più potente attualmente disponibile: lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Per evitare il surriscaldamento viene utilizzato un nuovo sistema di raffreddamento: un sistema di raffreddamento a metallo liquido con una rete di rame. Per le foto, Motorola ha inserito quattro fotocamere da 50 MP: ultra-grandangolare, grandangolare, periscopica e frontale.

Un potente chip e quattro fotocamere sono a bordo.

Fonte: Motorola

Per garantire una lunga durata del dispositivo, è dotato di una batteria da 5200 mAh. Cosa la rende speciale: Si tratta della nuova tecnologia silicone-carbonio, quindi niente più batteria agli ioni di litio. Questo significa più potenza in uno spazio più piccolo. La batteria si ricarica fino a 90 watt con un cavo o fino a 50 watt in modalità wireless. Il Signature Phone è dotato di una batteria da 5200 mAh.

Il Signature Phone è dotato di Android 16 e Motorola ha finalmente raggiunto la concorrenza in termini di software, offrendo sette anni di sicurezza e aggiornamenti Android. Il produttore offre funzioni di intelligenza artificiale da un lato con strumenti di Google, come Gemini, e dall'altro con il Moto Ai interno.

Il Signature sarà disponibile nei colori blu carbonio e verde oliva a partire dal 15 gennaio al prezzo di 999 franchi o euro (RRP).

Immagine di copertina: Motorola

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







