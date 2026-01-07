Novità e trend 1 0

Ecco i primi dettagli sul nuovo Motorola Razr Fold

Michelle Brändle Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Finora Motorola ha piegato gli smartphone solo in flip phone compatti. Il produttore offrirà presto il Razr Fold, il primo telefono con un ampio display che può essere aperto come un libro.

Motorola non ha ancora comunicato le specifiche hardware esatte. Tuttavia, è già possibile avere una prima impressione alla fiera tecnologica CES di Las Vegas. Il produttore ha anche già confermato alcune informazioni promettenti.

Design sottile grazie all'Edge 70

Quando è ripiegato, il Motorola Razr Fold è un normale smartphone con un display da 6,6 pollici. Quando viene aperto, lo schermo misura 8,1 pollici. Per fare un confronto: il Google Pixel 10 Pro Fold offre 8 pollici quando è aperto e 6,4 pollici quando è chiuso.

Il Razr Fold in bianco e nero.

Fonte: Motorola

Le specifiche confermate sono ancora rare

Come tutti gli attuali dispositivi pieghevoli, il modulo della fotocamera sul retro sporge in modo significativo. Il Razr Fold è dotato di tre fotocamere, ciascuna con una risoluzione di 50 megapixel. La fotocamera frontale del display esterno ha una risoluzione di 32 megapixel, mentre quella interna è da 20 megapixel.

Motorola non ha ancora fornito informazioni sul chipset utilizzato e non fornisce dettagli. Tuttavia, i visitatori di Las Vegas hanno potuto avere una prima impressione. La cerniera, per esempio, è solida e liscia secondo un hands-on di Golem sul posto.

Motorola non ha ancora fornito informazioni sul chip utilizzato e non ha fornito dettagli.

Anche il software non è ancora chiaro. Motorola pubblicizza il Dolby Vision solo per la registrazione video. Resta quindi da vedere se il pieghevole è un serio concorrente del Samsung Galaxy Z Fold 7 o del Google Pixel 10 Pro Fold.

Il Razr Fold è un prodotto che non ha bisogno di essere usato.

Il Razr Fold sarà disponibile in nero blu con il retro ruvido e in bianco giglio con una finitura leggermente più fine. Motorola ha indicato solo una data di disponibilità approssimativa, il 2026, e non ha ancora specificato il prezzo. Tuttavia, il produttore ha già messo online una pagina del prodotto.

Nuovo stilo come accessorio

Dal momento che il Razr Fold è come un tablet quando è aperto, una penna è ideale per prendere appunti. Motorola sta introducendo la Moto Pen Ultra come accessorio disponibile separatamente. La penna riconosce la pressione delle linee sottili e del palmo della mano per evitare di scrivere accidentalmente con la mano. La Moto Pen può essere ricaricata nella custodia che la accompagna, in modo da durare fino a 31 ore in totale, ma la custodia di ricarica è piuttosto ingombrante.

Il prezzo e la disponibilità della Moto Pen Ultra non sono ancora noti.

La nuova Moto Pen può essere utilizzata per creare schizzi e appunti sul Razr Fold.

Fonte: Motorola

Immagine di copertina: Motorola

