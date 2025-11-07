Novità e trend 14 8

/e/OS 3.2 mette in guardia dalle applicazioni che trasmettono dati

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 7.11.2025

L'aggiornamento a /e/OS 3.2 aggiunge una nuova funzione che avvisa quando le app trasmettono dati involontariamente. Il Fairphone 6 ottiene ulteriori nuove funzionalità e il Fairphone 5 riceve finalmente Android 15.

Una delle principali critiche mosse a /e/OS è il ritardo con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti. Con /e/OS 3.2, la versione di Android libera da Google contiene ora gli aggiornamenti di sicurezza a partire da ottobre 2025. Per il Fairphone 5 e per i Pixel 7 e Pixel 8, il sistema operativo è finalmente basato su AOSP 15, il codice sorgente open-source di Android 15. Il Fairphone 5 doveva ancora accontentarsi di Android 13 in alcuni casi. Tuttavia, l'AOSP 16 e quindi Android 16 sono ancora lontani.

Attenzione alle fughe di dati

Con /e/OS 3.2, la e.foundation sta ampliando la funzione «Advanced Privacy» per includere un avviso se le app trasmettono dati involontariamente. L'utente dovrà quindi provvedere da solo ad effettuare ulteriori offerte. Nell'App Lounge «» , il negozio di applicazioni di /e/OS, è finalmente possibile visualizzare le dimensioni dei file delle applicazioni la cui fonte è F-Droid. I suggerimenti delle app non sono più basati su aree locali ma regionali, in modo da coprire aree più ampie.

Inoltre, tutte le correzioni dei bug e gli aggiornamenti di sicurezza di LineageOS 22 sono integrati in /e/OS 3.2. Anche il browser riceve un aggiornamento e microG, che consente l'utilizzo anonimo dei servizi Google Play, non dovrebbe più bloccarsi quando /e/OS riceve un aggiornamento.

Novità e trend /e/OS per il Fairphone 6 è arrivato, GrapheneOS sul Pixel 10 ha ancora bisogno di tempo di Jan Johannsen

Ci sono altre correzioni di bug minori. Ad esempio, il pulsante per ottenere maggiori dettagli nel rapporto settimanale di «Advanced Privacy» dovrebbe finalmente funzionare e le cuffie con cavo possono essere utilizzate su Fairphone 6.

Miglioramenti per il Fairphone 6

Il Fairphone 6 è lo smartphone che ha ricevuto il maggior numero di miglioramenti specifici per il dispositivo. Ad esempio, i pulsanti di comando possono essere assegnati liberamente e nelle impostazioni è possibile impostare un limite di ricarica per la batteria. L'app fotocamera Fairphone è inoltre disponibile sul dispositivo.

Test del prodotto Fairphone (Gen. 6) alla prova: una nuova sostenibilità di Jan Johannsen

Puoi leggere tutti i cambiamenti in dettaglio nelle note di rilascio.

Immagine di copertina: e.fondazione

Mi piace questo articolo! A 14 persone piace questo articolo







