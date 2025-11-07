/e/OS 3.2 mette in guardia dalle applicazioni che trasmettono dati

Novità e trend
/e/OS per il Fairphone 6 è arrivato, GrapheneOS sul Pixel 10 ha ancora bisogno di tempo
di Jan Johannsen
L'aggiornamento a /e/OS 3.2 aggiunge una nuova funzione che avvisa quando le app trasmettono dati involontariamente. Il Fairphone 6 ottiene ulteriori nuove funzionalità e il Fairphone 5 riceve finalmente Android 15.
Una delle principali critiche mosse a /e/OS è il ritardo con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti. Con /e/OS 3.2, la versione di Android libera da Google contiene ora gli aggiornamenti di sicurezza a partire da ottobre 2025. Per il Fairphone 5 e per i Pixel 7 e Pixel 8, il sistema operativo è finalmente basato su AOSP 15, il codice sorgente open-source di Android 15. Il Fairphone 5 doveva ancora accontentarsi di Android 13 in alcuni casi. Tuttavia, l'AOSP 16 e quindi Android 16 sono ancora lontani.
Con /e/OS 3.2, la e.foundation sta ampliando la funzione «Advanced Privacy» per includere un avviso se le app trasmettono dati involontariamente. L'utente dovrà quindi provvedere da solo ad effettuare ulteriori offerte. Nell'App Lounge «» , il negozio di applicazioni di /e/OS, è finalmente possibile visualizzare le dimensioni dei file delle applicazioni la cui fonte è F-Droid. I suggerimenti delle app non sono più basati su aree locali ma regionali, in modo da coprire aree più ampie.
Inoltre, tutte le correzioni dei bug e gli aggiornamenti di sicurezza di LineageOS 22 sono integrati in /e/OS 3.2. Anche il browser riceve un aggiornamento e microG, che consente l'utilizzo anonimo dei servizi Google Play, non dovrebbe più bloccarsi quando /e/OS riceve un aggiornamento.
Ci sono altre correzioni di bug minori. Ad esempio, il pulsante per ottenere maggiori dettagli nel rapporto settimanale di «Advanced Privacy» dovrebbe finalmente funzionare e le cuffie con cavo possono essere utilizzate su Fairphone 6.
Il Fairphone 6 è lo smartphone che ha ricevuto il maggior numero di miglioramenti specifici per il dispositivo. Ad esempio, i pulsanti di comando possono essere assegnati liberamente e nelle impostazioni è possibile impostare un limite di ricarica per la batteria. L'app fotocamera Fairphone è inoltre disponibile sul dispositivo.
Puoi leggere tutti i cambiamenti in dettaglio nelle note di rilascio.
