Cetriolo, cometa e compagnia bella: Unicode lancia 9 nuove emoji per evitare malintesi nelle chat
Sorrisi incrinati e caos cosmico: nella primavera del 2027 ci aspettano nove nuove emoji pensate per chiarire eventuali malintesi. Una di queste, però, fa piuttosto aggrottare le sopracciglia.
Nella primavera del 2027 potrai come ogni anno potrai usare alcune nuove emoji nelle tue chat. Nella versione 18.0 delle emoji dovrebbero esserci nove nuove immagini. Per ora, però, si tratta solo di bozze che devono ancora essere approvate definitivamente dall’Unicode Consortium. L’Unicode Consortium è l’organizzazione che garantisce che i caratteri possano essere codificati e interpretati in modo univoco su diversi dispositivi e piattaforme.
In un post sul blog Jennifer Daniel, presidente del comitato Emoji dell’Unicode Consortium, offre alcune anticipazioni sullo sviluppo dell’attuale gamma di emoji. Secondo quanto riportato, le bozze sono già in fase avanzata, ma non hanno ancora descrizioni ufficiali.
Dovrebbero aggiungersi nove nuove emoji
La faccina sorridente con le crepe simboleggia il fatto di fare buon viso a cattivo gioco. Mostri un’aria allegra, ma dentro sei a pezzi. Sono nuove anche il faro e la gomma da cancellare, entrambi autoesplicativi.
Si aggiungono altri due gesti con le mani: un pollice rivolto a sinistra e uno a destra. Secondo Daniel, dovrebbero servire per indicare le persone, mentre l’indice già esistente (👉) viene spesso usato per indicare luoghi o informazioni.
Il retino da pesca, secondo Daniel, va inteso come un’azione. Ti permette di far capire quando hai trovato qualcosa o l’hai tirato a riva.
Emoji pensate per chiarire eventuali malintesi
Con il cetriolino «» , la farfalla monarca «» e la meteora «» si aggiungono tre emoji che forse ti sembreranno già familiari. Esistono già in una forma simile come cetriolo (🥒), farfalla (🦋) e cometa (☄️). Secondo i responsabili delle emoji di Unicode, su alcune piattaforme queste emoji non vengono visualizzate nella forma originariamente prevista.
Le nuove emoji dovrebbero distinguere chiaramente le rappresentazioni finora non uniformi. Le loro differenze, soprattutto per quanto riguarda l’uso previsto, sono talmente nei dettagli che probabilmente sono rilevanti solo per pochissimi.
Mentre il cetriolo era pensato come un cetriolo fresco da insalata, spesso veniva erroneamente raffigurato come un cetriolino sottaceto. La farfalla, a seconda della piattaforma, viene rappresentata in blu come farfalla morpho o in rosso come farfalla monarca. Un vero problema (attenzione, ironia!) – ecco perché ora c’è la farfalla monarca come versione emoji a sé stante.
Quando una cometa è una meteora e quando è un asteroide?
Se già lo scopo previsto da Unicode si basa su confusioni, il caos è totale. È proprio quello che è successo con la nuova meteora.
Si aggiunge alla cometa (☄️) e alla stella cadente (🌠). La cometa viene rappresentata, a seconda della piattaforma, correttamente con una lunga coda azzurra oppure, erroneamente, come nel caso di Samsung e Apple, come una palla di fuoco incandescente con le fiamme.
Daniel scrive, riguardo alle diverse rappresentazioni della cometa, che si tratta di un tipo di energia completamente diverso a seconda che, quando appare una cometa, tu esprima un desiderio – sì, l’emoji della cometa azzurra assomiglia a una stella cadente – oppure se, come nel caso dell’impatto di un asteroide, l’estinzione del pianeta è imminente. Solo che: una cometa non è una stella cadente e una meteora non è un asteroide (ma spesso si presenta proprio come una stella cadente). La confusione è totale.
Per presentare l’emoji della meteora, per cui non c’è ancora una descrizione ufficiale, Daniel spiega la differenza tra l’emoji della cometa e quella della meteora: «Mentre la cometa rimane un desiderio, la meteora è lì per le tue peggiori crisi esistenziali. Usala quando i tuoi piani vanno completamente a rotoli, una lite raggiunge una fase catastrofica o vuoi semplicemente segnalare una definitività cosmica». Agli astronomi si raggomitolano le unghie dei piedi.
Manca ancora la descrizione ufficiale dell’emoji della meteora, ma la spiegazione di Daniel e l’immagine di riferimento sembrano indicare piuttosto l’impatto imminente di un asteroide. Forse l’Unicode Consortium finirà per chiamare correttamente l’emoji della meteora “asteroide”. Così si risolverebbero tutti i problemi.
Si sente a casa sia davanti al PC da gaming che sull'amaca in giardino. È affascinata dall'Impero Romano, dalle navi container e dai libri di fantascienza, tra le altre cose. Fiuta soprattutto le ultime notizie dal settore IT e smart gadget.
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