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Cetriolo, cometa e compagnia bella: Unicode lancia 9 nuove emoji per evitare malintesi nelle chat

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.7.2026

Sorrisi incrinati e caos cosmico: nella primavera del 2027 ci aspettano nove nuove emoji pensate per chiarire eventuali malintesi. Una di queste, però, fa piuttosto aggrottare le sopracciglia.

Nella primavera del 2027 potrai come ogni anno potrai usare alcune nuove emoji nelle tue chat. Nella versione 18.0 delle emoji dovrebbero esserci nove nuove immagini. Per ora, però, si tratta solo di bozze che devono ancora essere approvate definitivamente dall’Unicode Consortium. L’Unicode Consortium è l’organizzazione che garantisce che i caratteri possano essere codificati e interpretati in modo univoco su diversi dispositivi e piattaforme.

In un post sul blog Jennifer Daniel, presidente del comitato Emoji dell’Unicode Consortium, offre alcune anticipazioni sullo sviluppo dell’attuale gamma di emoji. Secondo quanto riportato, le bozze sono già in fase avanzata, ma non hanno ancora descrizioni ufficiali.

Dovrebbero aggiungersi nove nuove emoji

La faccina sorridente con le crepe simboleggia il fatto di fare buon viso a cattivo gioco. Mostri un’aria allegra, ma dentro sei a pezzi. Sono nuove anche il faro e la gomma da cancellare, entrambi autoesplicativi.

Ecco come dovrebbero apparire le nuove emoji.

Fonte: Unicode

Si aggiungono altri due gesti con le mani: un pollice rivolto a sinistra e uno a destra. Secondo Daniel, dovrebbero servire per indicare le persone, mentre l’indice già esistente (👉) viene spesso usato per indicare luoghi o informazioni.

Il retino da pesca, secondo Daniel, va inteso come un’azione. Ti permette di far capire quando hai trovato qualcosa o l’hai tirato a riva.

Emoji pensate per chiarire eventuali malintesi

Con il cetriolino «» , la farfalla monarca «» e la meteora «» si aggiungono tre emoji che forse ti sembreranno già familiari. Esistono già in una forma simile come cetriolo (🥒), farfalla (🦋) e cometa (☄️). Secondo i responsabili delle emoji di Unicode, su alcune piattaforme queste emoji non vengono visualizzate nella forma originariamente prevista.

Perché un’emoji su Apple ha un aspetto diverso rispetto a Google? Dipende dal modo in cui arrivano sulle singole piattaforme. Dopo l’inserimento di nuove emoji nello standard Unicode, spetta ai designer di Microsoft, Apple, Google e tutti gli altri fornitori decidere come appariranno sui rispettivi sistemi. Inoltre, ogni tanto le emoji vengono ridisegnate e subiscono delle modifiche, come si può vedere nell’ esempio della pistola

Le nuove emoji dovrebbero distinguere chiaramente le rappresentazioni finora non uniformi. Le loro differenze, soprattutto per quanto riguarda l’uso previsto, sono talmente nei dettagli che probabilmente sono rilevanti solo per pochissimi.

Tra le nuove emoji e quelle già esistenti ci sono in alcuni casi somiglianze sorprendenti.

Fonte: Unicode

Mentre il cetriolo era pensato come un cetriolo fresco da insalata, spesso veniva erroneamente raffigurato come un cetriolino sottaceto. La farfalla, a seconda della piattaforma, viene rappresentata in blu come farfalla morpho o in rosso come farfalla monarca. Un vero problema (attenzione, ironia!) – ecco perché ora c’è la farfalla monarca come versione emoji a sé stante.

Quando una cometa è una meteora e quando è un asteroide?

Se già lo scopo previsto da Unicode si basa su confusioni, il caos è totale. È proprio quello che è successo con la nuova meteora.

Si aggiunge alla cometa (☄️) e alla stella cadente (🌠). La cometa viene rappresentata, a seconda della piattaforma, correttamente con una lunga coda azzurra oppure, erroneamente, come nel caso di Samsung e Apple, come una palla di fuoco incandescente con le fiamme.

A sinistra la cometa rappresentata correttamente su Google, a destra quella sbagliata su Samsung.

Fonte: Emojipedia

Daniel scrive, riguardo alle diverse rappresentazioni della cometa, che si tratta di un tipo di energia completamente diverso a seconda che, quando appare una cometa, tu esprima un desiderio – sì, l’emoji della cometa azzurra assomiglia a una stella cadente – oppure se, come nel caso dell’impatto di un asteroide, l’estinzione del pianeta è imminente. Solo che: una cometa non è una stella cadente e una meteora non è un asteroide (ma spesso si presenta proprio come una stella cadente). La confusione è totale.

Cosa sono le comete, gli asteroidi, le meteore e i meteoriti? sono grandi massi di ghiaccio che, avvicinandosi al Sole, formano la loro caratteristica coda luminosa. sono grandi corpi solidi di roccia o metallo: senza coda, ma con un alto potenziale distruttivo se colpiscono la Terra (i dinosauri ne sanno qualcosa). Decisamente più “educati” sono i : si tratta della scia luminosa che si forma quando particelle relativamente piccole di roccia o polvere (i cosiddetti ) si consumano entrando nell’atmosfera – cioè le . Se il frammento raggiunge il suolo, si parla di .

Per presentare l’emoji della meteora, per cui non c’è ancora una descrizione ufficiale, Daniel spiega la differenza tra l’emoji della cometa e quella della meteora: «Mentre la cometa rimane un desiderio, la meteora è lì per le tue peggiori crisi esistenziali. Usala quando i tuoi piani vanno completamente a rotoli, una lite raggiunge una fase catastrofica o vuoi semplicemente segnalare una definitività cosmica». Agli astronomi si raggomitolano le unghie dei piedi.

La nuova meteora: più apocalisse che stella cadente.

Fonte: Unicode

Manca ancora la descrizione ufficiale dell’emoji della meteora, ma la spiegazione di Daniel e l’immagine di riferimento sembrano indicare piuttosto l’impatto imminente di un asteroide. Forse l’Unicode Consortium finirà per chiamare correttamente l’emoji della meteora “asteroide”. Così si risolverebbero tutti i problemi.

Immagine di copertina: Unicode

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