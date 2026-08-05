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Acquisizione miliardaria completata: il fondo sovrano dell'Arabia Saudita acquisisce EA

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 5.8.2026

La vendita di Electronic Arts, del valore di 55 miliardi di dollari, è stata completata. Sotto la guida del fondo sovrano saudita PIF, il gigante dei giochi viene ritirato dalla borsa.

Nel settembre 2025, Electronic Arts (EA), uno dei maggiori editori e sviluppatori di giochi a livello mondiale, ha annunciato la sua acquisizione da parte di un consorzio di investitori. Ora l'accordo da 55 miliardi di dollari è stato finalizzato, come comunicato dall'azienda. Ciò corrisponde a circa 48 miliardi di euro o 44 miliardi di franchi svizzeri.

Gli azionisti di EA avevano già approvato l'acquisizione nel dicembre 2025. Ora il passo è stato compiuto. Con la chiusura della transazione, le azioni EA sono state rimosse dal Nasdaq e gli azionisti riceveranno 210 dollari per azione. EA non è più una società quotata in borsa.

Il PIF guida il consorzio di investitori

Secondo le informazioni pubblicate al momento dell'annuncio, il fondo sovrano saudita Public Investment Fund (PIF) deterrà il 93,4% delle quote del consorzio. Il PIF era già stato un investitore di minoranza per cinque anni. Il fondo è presieduto dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il capo degli investimenti internazionali del PIF, Turqi Alnowaiser, sottolinea che l'intrattenimento e lo sport sono tra le priorità strategiche di investimento del fondo sovrano.

Il restante sette percento è distribuito tra le due società Silver Lake e Affinity Partners. Affinity Partners è stata fondata nel 2021 da Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La quota di Affinity Partners è solo dell'1,1 percento.

Andrew Wilson rimane CEO di EA e la sede dell'azienda rimane Redwood City in California. Finora, le parti coinvolte non hanno comunicato se e come l'acquisizione influenzerà marchi EA noti come «EA Sports FC», «Battlefield» e «The Sims». Non ci sono indicazioni di chiusure di studi o ristrutturazioni. Per i giocatori, a breve termine, probabilmente cambierà poco.

Non è inoltre noto come il consorzio di investitori gestirà l'azienda e quanto i suoi membri influenzeranno operativamente.

Il consorzio intende investire massicciamente nell'IA

Il rapporto finale fornisce per la prima volta indicazioni concrete sui piani che i nuovi proprietari hanno per EA. È evidente la chiara focalizzazione sull'intelligenza artificiale. Il CEO di Silver Lake, Egon Durban, ha dichiarato che il consorzio intende investire massicciamente nella crescita futura di EA, includendo esplicitamente l'uso dell'IA per «migliorare lo sviluppo dei giochi e l'esperienza di gioco».

Per l'industria dei giochi, ciò potrebbe avere conseguenze di vasta portata. L'uso dell'IA generativa è regolarmente oggetto di discussione nell'industria dei giochi. Tuttavia, per il consorzio, i vantaggi dell'uso dell'IA sembrano prevalere. Il fatto che i nuovi proprietari sottolineino questo tema immediatamente dopo la chiusura dell'acquisizione indica che investimenti corrispondenti giocheranno un ruolo centrale all'interno del gruppo nei prossimi anni. Tuttavia, non sono ancora stati menzionati progetti o annunci di prodotti specifici.

Immagine di copertina: Shutterstock/JHVEPhoto

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