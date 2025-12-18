Nouveautés + tendances 11 1

YouTube s'empare des droits exclusifs de la cérémonie des Oscars

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 18/12/2025

La plus importante récompense cinématographique tourne le dos à la télévision linéaire. Les Oscars seront diffusés en exclusivité sur YouTube à partir de 2029 dans le monde entier.

Google a obtenu les droits exclusifs de diffusion en continu des Oscars. À partir de 2029, la cérémonie de remise du prix cinématographique le plus important sera diffusée en direct sur YouTube. Aux États-Unis, le tout sera diffusé via YouTube TV, un substitut payant de la télévision. Partout ailleurs, le streaming en direct est prévu gratuitement sur la plateforme normale.

«Le partenariat avec l'Académie inspirera une nouvelle génération de créateurs et de cinéphiles tout en restant fidèle à l'héritage traditionnel des Oscars», a déclaré Neal Mohan, CEO de YouTube, cité dans le communiqué de presse. La couverture comprendra la cérémonie de remise des prix, le tapis rouge, les coulisses et le bal des gouverneurs.

La bonne affaire est valable pour cinq ans, jusqu'en 2033. Jusqu'à la centième exécution en 2028, l'émission continuera d'être diffusée par ABC aux États-Unis. Ce centenaire marquera la fin provisoire de plusieurs décennies de collaboration entre l'Académie et la chaîne américaine. En Suisse, les Oscars étaient diffusés sur SRF1 et ProSieben. Cela devrait prendre fin en 2029.

De plus en plus d'événements en direct sur les plateformes de streaming

YouTube met apparemment la main à la poche pour s'assurer les droits. Disney/ABC a récemment payé environ 100 millions par an. En raison de la baisse de l'audience, le groupe a voulu baisser le prix lors de la renégociation - et a été rapidement surenchéri par la filiale de Google, qui pourrait continuer à payer une somme à neuf chiffres.

En plus des avantages financiers, ce nouveau foyer offre également des opportunités pour les Oscars. Grâce à YouTube, ils pourraient à nouveau toucher un public plus jeune, pour lequel la télévision linéaire est de moins en moins populaire. Cette année encore, près de 20 millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie. C'est un peu plus que l'année dernière, mais il y a dix ans, plus de 40 millions de téléspectateurs étaient présents.

Le déménagement des Oscars est le dernier exemple en date de l'évolution de la télévision linéaire vers les services de streaming. En septembre, un match de football américain de la NFL a été diffusé pour la première fois sur YouTube. Dès l'année prochaine, les courses de Formule 1 seront visibles sur Apple TV. Netflix se lance également de plus en plus dans le sport en direct et prévoit de diffuser bientôt des matchs de football de la Premier League.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)







