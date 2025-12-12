Nouveautés + tendances 1 2

Le grand spectacle des bandes-annonces aux Game Awards

Simon Balissat Traduction : traduction automatique 12/12/2025

Il s'agit du plus grand spectacle de bandes-annonces en marge d'un salon de remise de prix. Les Game Awards offrent un aperçu de ce qui se prépare pour les années à venir. Voici les plus grandes annonces.

L'engouement est toujours énorme avant les Game Awards : La communauté espère des annonces comme «GTA VII» (avant même la sortie du 6) ou «Elder Scrolls VI» (que s'est-il passé au juste ?). Au final, les titres présentés sont bien moins spectaculaires. Voici les principales bandes-annonces, classées selon ma pertinence personnelle.

Le nouveau «Divinity»

Les développeurs de «Baldurs Gate 3» de Larian ont annoncé leur nouveau projet. Sans surprise, il s'agit de «Divinity 3». Malheureusement, il n'y a pas de gameplay. Je suis quand même extrêmement enthousiaste!

«Divinity 3» n'a pas de date de sortie, plates-formes inconnues.

«Tomb Raider»: La double Lara

Un remake du premier «Tomb Raiders» et un nouveau volet. Dans la réédition intitulée «Legacy of Atlantis», Lara ressemble à ce que j'imaginais dans mes rêves humides quand j'avais 12 ans. «Catalyst» est un nouveau «Tomb Raider». La bande-annonce me donne l'impression d'être un titre Netflix édulcoré - merci Unreal Engine 5. Honnêtement, je souhaite le retour de Lara reboot 2013.

«Tomb Raider : Fate of Atlantis» arrive en 2026 sur toutes les plateformes

«Star Wars»: L'ancienne République et les Pods

Le jeu de rôle de Bioware «Knights of the Old Republic» est considéré comme un classique. A ne pas confondre avec «The Old Republic», un MMO plutôt médiocre. Pour ajouter à la confusion, voici «Fate of the Old Republic», un jeu de rôle d'action en solo créé par l'aïeul de «Knights of the Old Republic» Casey Hudson, avec une bande-annonce en images de synthèse.

«Star Wars : Fate of the Old Republic» arrive sur toutes les plateformes, une date de sortie n'est pas connue

Un deuxième jeu de la franchise Disney a été annoncé avec «Star Wars : Galactic Race». Il tend la perche au classique douteux «Podracer» de 1999 et a donc de meilleurs atouts que «Fate of the Old Republic».

«Star Wars : Galactic Race» sortira sur toutes les plateformes en 2026

Je suis dans «Control», encore une fois

Dans «Control», tout est devenu incontrôlable dans les bureaux d'un ministère. Dans «Control Resonant», le nom est encore moins programme et le monde entier semble hors de contrôle.

_ «Control Resonant» sortira en 2026 sur toutes les plateformes_

La mère de tous les jeux de puzzle

Jonathan Blow est un peu le père des jeux de puzzle avec «Braid» et «The Witness». C'est donc tout naturellement qu'il vient d'annoncer la mère de tous les jeux de puzzle ! «Order of the Sinking Star» a plus de 1000 puzzles et Blow a développé son propre langage de programmation pour le jeu.

«Order of the Sinking Star» sortira en 2026 sur PC

«Left4Dead» meets «Star Trek»

Je n'ai pas entendu parler du réalisateur J.J. Abrams depuis un certain temps. C'est peut-être parce qu'il est en train de développer un jeu de tir multijoueur avec Mike Booth, le créateur de «Left4Dead». La bande-annonce ne me dit pas de quoi il s'agit exactement... Quelque chose avec des clones, des répliques drôles et un season pass?

«4:Loop» sortira en 2026 sur PS5 et PC

«Créateur de Yakuza»: le dragon s'élève

Toshihiro Nagoshi est l'un des créateurs de la franchise «Yakuza». Il a maintenant son propre studio. Le titre de son premier jeu, «Gang of Dragon», montre qu'il ne peut pas se détacher. Ça sonne «Like A Dragon», non ?

«Gang of Dragon» n'a pas de date de sortie

L'horreur avec Stellan

Quand je lis le nom de l'acteur Stellan Skarsgard quelque part, je suis hooked. Dans «Ontos», l'acteur suédois joue un rôle important. Dans la bande-annonce, on peut au moins entendre sa voix.

«Ontos» sortira en 2026 sur PC et X Box

Driver de cœur

Si le grand jeu suisse «Herdling» ne vous suffit pas, il y aura un autre jeu de troupeau dans deux ans. « The Free Shepard» lance-t-il une nouvelle tendance?

«The Free Shepard» sortira en 2027 sur toutes les plateformes

Soyez prêt

Dans «Mega Man» et «Total War - Warhammer 40k», il s'agit de la même chose : Des Dudes en armure qui tirent sur tout ce qui bouge.

_ «Total War - Warhammer 40k» arrive sur PC et n'a pas de date de sortie _

_ «Mega Man : Dual Override» arrive en 2027 sur toutes les plateformes_

Koop is the new single player

Deux titres en coopération très bien animés viennent d'être présentés avec «Out of Words» et «Orbitals».

«Out of Worlds» sortira sur toutes les plateformes en 2026, Orbitals sortira sur Switch 2 en 2026

La peinture par numéros

Jeux avec des numéros dans le titre!

«Forrest 3».

«Ace Combat 8»

«Solasta 2»

«Phantom Blade «Zero»

«Lords of the Fallen 2»

Loin de courir

«Decrepit» est un First Person Soulslike

«AUDIOMECH» est un Shootem Up où votre musique détermine les armes

«John Carpenter's Toxic Commando» a une date de sortie

«No Law» est un RPG cyberpunk

«Saros» sortira le 30 avril

«Warlock» est un jeu de rôle et d'action absolument générique

«Badgerboy» est un jeu de plateforme amusant avec un blaireau

