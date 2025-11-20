Nouveautés + tendances 0 1

"Chevron 7 activé" : le culte de la science-fiction "Stargate" reçoit une nouvelle série

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 20/11/2025

En 2022, Amazon a racheté le studio traditionnel MGM et, avec lui, les droits de la série culte de science-fiction "Stargate". Aujourd'hui, Prime Video produit pour la première fois une nouvelle série dans la franchise.

Amazon MGM Studios ramène «Stargate» sur les écrans. La nouvelle série sera créée sous la direction de Martin Gero, qui en sera le créateur, le showrunner et le producteur exécutif. Prime Video a officiellement commandé le projet et le positionne comme un nouveau chapitre visionnaire au sein du célèbre univers de science-fiction.

Une franchise avec une histoire et un nom familier à sa tête

Né à Genève, en Suisse, Gero («Blindspot») revient ainsi dans l'univers qui a le plus marqué sa carrière. L'auteur et producteur a participé aux trois précédentes séries «Stargate»- de «SG-1» à «Atlantis» et «Universe». Avec le recul, il décrit le travail sur cet univers comme décisif dans son parcours à la télévision. Cependant, la nouvelle production ne sera ni un reboot ni une suite directe, mais un chapitre indépendant dans le canon existant de la franchise.

Scène du film Stargate» de 1994 ( «), qui a jeté les bases de l'univers de la future série.

Source : MGM Studios

Les origines de «Stargate» remontent au film de Roland Emmerich et Dean Devlin sorti en 1994. Elle a été suivie par des séries à succès comme «Stargate SG-1», «Atlantis» et «Universe» qui, ensemble, ont fait de cet univers l'une des franchises de science-fiction les plus durables de la télévision.

Ce dont il est question dans «Stargate»

«Stargate» raconte l'histoire d'un réseau intergalactique de portes anciennes reliées entre elles par un système d'adresses spécial, permettant de voyager dans des mondes lointains. Les séries mettent généralement en scène des équipes militaires et scientifiques qui utilisent ces portails pour explorer de nouvelles planètes, rencontrer des cultures extraterrestres et s'engager dans des conflits politiques et technologiques.

L'équipe des premières saisons de «Stargate SG-1»: Teal'c, Samantha Carter, Jack O'Neill et Daniel Jackson.

Source : MGM Studios

La franchise combine des éléments classiques de science-fiction avec des motifs d'aventure et un style narratif épisodique qui, au fil des années, a permis de créer une vaste vision du monde avec sa propre mythologie. En particulier, «Stargate SG-1» a façonné ce cosmos pendant dix saisons et a ancré la franchise comme une partie intégrante de la science-fiction télévisuelle moderne.

Production avec des figures familières

La nouvelle série n'est pas créée en vase clos. Outre Gero, Emmerich, Devlin sont également impliqués en tant que producteurs exécutifs. Des voix créatives de longue date, comme Brad Wright et Joe Mallozzi, interviennent entre-temps à titre consultatif. La participation de ces noms suggère que Prime Video mise sur un équilibre entre modernisation et respect de l'architecture actuelle des séries.

Le Genevois d'origine Martin Gero, ici en compagnie de Jaimie Alexander, a déjà marqué de son empreinte l'univers de «Stargate» dans les années 2000.

Source : Warner Bros. TV / Pinterest

Ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore

L'intrigue reste pour l'instant sous le boisseau. Les questions de casting ne sont pas non plus résolues. Ce qui est sûr en revanche : La série sera diffusée dans le monde entier via Prime Video, dans plus de 240 pays.

On ne sait pas encore si des personnages de séries précédentes reviendront ou si la nouvelle série se concentrera davantage sur de nouveaux personnages. De même, aucune information n'a encore été donnée sur la production prévue, le budget ou la date de sortie.

Pourquoi le retour arrive maintenant

Le timing n'est pas un hasard. Depuis le rachat de MGM par Amazon en 2022, Prime Video détient les droits de la franchise Stargate. Malgré des spéculations répétées, la question de savoir si l'univers allait se poursuivre et sous quelle forme restait longtemps ouverte. La production de la série, désormais confirmée, apporte pour la première fois des précisions et marque le point de départ concret d'un nouveau chapitre au sein de la marque.

En tant que fan de la franchise, je suis impatient de voir ce nouveau projet de série. Le dernier signe de vie - la websérie «Stargate Origins» (2018) - n'a guère convaincu sur le plan qualitatif et n'a pratiquement joué aucun rôle dans le canon. Le nouveau départ sous Prime Video est donc d'autant plus excitant.

