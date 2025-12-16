Nouveautés + tendances 3 10

"Surf dangereux" : AMC développe une série télévisée à partir du classique d'action

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/12/2025

Les ex-présidents reviennent : AMC Networks travaille sur une série télévisée consacrée à "Dangerous Branding". Au lieu d'un remake, il est prévu de donner une suite sérielle au film culte de 1991.

«» Plus de trois décennies après la sortie de «Point Break», AMC Networks travaille sur une série télévisée basée sur ce classique de l'action de 1991. Le projet est actuellement en phase de développement. Il n'y a pas encore de détails concrets sur le casting, la date de lancement ou la portée de la série. Ce qui est sûr, c'est qu'AMC n'a pas l'intention de simplement refaire le film, mais de le reprendre sous forme de série

Un film culte qui résonne longtemps

«Dangereux surf» est considéré comme l'un des films d'action les plus marquants du début des années 1990. La réalisatrice Kathryn Bigelow a combiné le mythe du surfeur, l'enquête d'infiltration et la conception existentielle de la masculinité pour créer un film dont l'impact a largement dépassé le genre. Patrick Swayze, dans le rôle du hors-la-loi charismatique Bodhi, et Keanu Reeves, dans celui de l'agent du FBI Johnny Utah, sont devenus des figures incontournables de la culture populaire.

Le film a non seulement influencé les productions d'action ultérieures, mais aussi la représentation des sports extrêmes dans le cinéma grand public.

Pas de remake, mais une suite

Selon les informations disponibles à ce jour, la série ne devrait pas raconter l'histoire du film. Au lieu de cela, il est prévu une approche qui se situe chronologiquement bien après les événements de 1991. Elle sera apparemment centrée sur une nouvelle génération de personnages dont les activités sont directement liées au mythe du gang des ex-présidents de l'époque.

Les légendaires braqueurs de banque de «Dangereuses vagues déferlantes» agissent donc davantage comme des références historiques que comme des protagonistes actifs. D'autant plus que Patrick Swayze est décédé en 2009

Le gang des ex-présidents de «Dangereux surf»: Les masques représentent dans l'ordre Richard Nixon, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan et Jimmy Carter. Fun Fact : Les membres du gang meurent chronologiquement selon les mandats de ces quatre présidents.

Source : 20th Century Fox

Cette approche laisse une marge de manœuvre aux producteurs. La série peut réinterpréter des motifs tels que la soif de liberté, le dépassement des limites et la loyauté, sans se perdre dans un pur exercice de nostalgie. Dans le même temps, le lien avec l'original reste suffisamment fort pour que les fans du film viennent le chercher.

David Kalstein et Alcon Entertainment comme supports créatifs

La série sera développée par David Kalstein, qui en sera le créateur, l'auteur et le producteur exécutif. Kalstein apporte son expérience de plusieurs productions télévisuelles américaines : Il a été producteur délégué sur des séries telles que «NCIS : Los Angeles» et «Quantico» et a également travaillé sur le projet de thriller «Butterfly» pour Amazon. Il est également l'un des producteurs exécutifs de la série USA Network «Treadstone», basée sur la mythologie de Jason Bourne.

La série est produite en collaboration avec Alcon Entertainment, le studio qui détient les droits de «Point Break». Fondé en 1997 par Andrew Kosove et Broderick Johnson, Alcon Entertainment a produit et financé de nombreux projets cinématographiques et télévisuels, dont la réinterprétation en 2015 de l'œuvre de «Point Break».

Le remake de l'époque mettait l'accent sur des décors de sports extrêmes à l'échelle mondiale et s'éloignait de la structure des personnages et des thèmes de l'original, mais n'a pas eu d'impact durable sur le public en grande partie.

Une série moderne, des thèmes familiers

En termes de contenu, l'adaptation télévisuelle devrait davantage miser sur le développement à long terme des personnages que ne pouvait le faire le film. Les formats de série offrent un espace pour les zones d'ombre morales, les relations complexes et les références sociales. Des thèmes comme la surveillance, la radicalisation ou la fascination pour les modes de vie extrêmes peuvent justement être racontés différemment aujourd'hui qu'au début des années 1990.

L'enquête sous couverture, l'amitié et le conflit de loyauté comptent parmi les motifs centraux du film original «Dangereux surf». Les personnages étaient au centre de l'attention.

Source : 20th Century Fox

On ne sait pas encore si les éléments classiques comme le surf, les sports extrêmes et les raids spectaculaires continueront à jouer un rôle central. Les observateurs de l'industrie estiment cependant que c'est précisément ce mélange de risque physique et de promesse de liberté idéologique qui restera un élément clé de la série.

Photo d’en-tête : 20th Century Fox

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







