La série western "L'or noir" : quand l'Allemagne était encore un pays pétrolier

Debora Pape Traduction : traduction automatique 2/12/2025

La nouvelle série allemande "Schwarzes Gold" (L'or noir) arrive en force avec, dans ses bagages, des drames liés à l'argent, au pouvoir et à la cupidité. Et un noyau historique : le boom du pétrole dans le nord de l'Allemagne vers 1900.

Une histoire de boom pétrolier dans la campagne de pauvres gens et d'intrigues pour chasser les villageois de leurs terres - elle pourrait difficilement être plus américaine. Mais au lieu du Far West, la nouvelle série «Schwarzes Gold» se déroule dans la lande de Lunebourg, dans le nord de l'Allemagne. La chaîne ARD veut ainsi démontrer que l'Allemagne «peut elle aussi produire des westerns», y compris des fusillades au revolver et des granges en feu.

La série en six épisodes, qui se déroule autour de l'année 1900, est centrée sur la servante Johanna Lambert. Seul son voisin Richard, qui est amoureux d'elle, sait qu'un gisement de pétrole se trouve sous le bois de sa famille. Mais dès que son père, le grand fermier Wilhelm Pape, l'apprend, il met tout en œuvre pour s'approprier le trésor. En véritable méchant, il n'hésite pas à marcher sur des cadavres, car les villageois ne veulent pas être chassés de leurs terres. Johanna tente d'unir les familles paysannes et de résister au puissant propriétaire terrien.

A partir du 22 décembre, vous pourrez regarder la série en streaming sur ARD-Mediathek. Elle sera diffusée sur la chaîne de télévision linéaire à partir du 29 décembre.

Des noms connus participent

La bande originale est signée par Hans Zimmer, doublement oscarisé, avec le violoniste et compositeur Aleksey Igudesman.

Wilhelm Pape est interprété par Tom Wlaschiha, qui a joué le mystérieux Jaqen H'ghar dans «Game of Thrones». De là, il pourrait aussi connaître la Britannique Gwendoline Christie, qui a interprété la combattante Brianna von Tarth dans la même série. Dans «L'or noir», elle joue avec le Néo-Zélandais Marton Csokas (connu entre autres pour avoir incarné l'elfe Celeborn dans «Le Seigneur des Anneaux») un couple de trafiquants de pétrole sans scrupules, venus de l'étranger pour le pétrole qu'ils ont trouvé.

Aaron Hilmer, qui jouait un ami du personnage principal dans la production cinématographique «A l'ouest rien de nouveau» de 2022, reprend le rôle de Richard. Jessica Schwarz, Harriet Herbig-Matten, Lena Urzendowsky et Henny Reents sont d'autres visages issus de productions allemandes ou internationales connues.

La fièvre du pétrole a commencé dans la lande de Lunebourg

La série est basée sur une réalité historique. L'Allemagne n'est pas vraiment connue aujourd'hui comme l'eldorado du pétrole - mais c'était différent avant. Des forages ont eu lieu dans la lande dès 1858, avant la ruée vers le pétrole américain. Des propriétaires terriens chanceux ont pu s'enrichir grâce à l'intérêt naissant pour le pétrole. Il serait difficile d'imaginer aujourd'hui que des tours d'extraction de pétrole défigurent le paysage idyllique des landes. «L'or noir» attire donc l'attention sur une période de l'histoire peu connue.

Photo d’en-tête : ARD

