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Youtube rend les labels d'IA plus visibles - et marquera désormais lui-même les contenus

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 28/5/2026

Youtube positionne désormais les labels d'IA de manière plus proéminente et reconnaîtra également automatiquement les contenus générés par l'IA à partir de mai 2026. Même si les Youtubers n'indiquent rien.

Youtube a annoncé deux modifications à son système de labellisation des contenus d'IA https://blog.youtube/news-and-events/improving-ai-labels-viewers-Youtubers/. Les labels correspondants devraient désormais apparaître à des endroits plus visibles. De plus, à partir de mai 2026, la plateforme reconnaîtra elle-même les contenus d'IA photoréalistes et placera automatiquement l'étiquette - même si les Youtubers ne font aucune déclaration.

Nouvelle position, format plus clair

Jusqu'à présent, les labels d'IA étaient placés de manière relativement discrète. Cela a changé : pour les vidéos longues, le label apparaît directement sous le lecteur vidéo, au-dessus de la description. Pour les vidéos courtes, il s'affiche en superposition sur la vidéo elle-même. Les contenus concernés sont les contenus photoréalistes ainsi que les contenus substantiellement modifiés ou générés par l'IA.

C'est ainsi que les contenus IA seront désormais marqués.

Les contenus qui ne sont pas réalistes, qui sont animés ou qui ne sont que légèrement édités continueront d'être marqués dans la description de la vidéo dépliée - donc moins proéminents. Youtube parle d'un format d'étiquette unique pour tous les contenus pertinents.

La détection automatique à partir de mai 2026

Nouvellement, Youtube introduit une détection automatique par IA. Si les systèmes internes détectent qu'une vidéo contient des éléments d'IA photoréalistes importants, le label sera automatiquement mis en place, que le Youtubeur l'ait lui-même indiqué ou non. Ceux qui estiment avoir été marqués à tort peuvent ajuster la classification dans Youtube Studio.

Dans certains cas, le marquage reste permanent : Par exemple, pour les contenus créés avec les propres outils d'IA de Youtube, comme Veo ou Dream Screen, ou pour les vidéos avec les métadonnées C2PA correspondantes (c'est-à-dire les informations intégrées sur la génération de l'IA).

Youtube souligne que le marquage IA n'affecte pas la recommandation d'une vidéo ni sa monétisation. Reste à savoir si la reconnaissance automatique est fiable dans la pratique - et combien de fois les Youtubeurs se verront marqués à tort.

Photo d’en-tête : Capture d'écran Youtube / FusionVerse Production

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