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Spotify permet aux utilisateurs de créer des "remix" générés par l'IA

David Lee Traduction : traduction automatique 22/5/2026

Dans le cadre d'un événement destiné aux investisseurs, Spotify a annoncé diverses nouveautés. La plus remarquée est la possibilité de créer ses propres chansons générées par l'IA.

Spotify négocie depuis longtemps avec de grands labels de musique pour permettre la génération d'IA. Le groupe suédois semble avoir trouvé un accord avec Universal Music Group. Le groupe de musique a donné son accord pour la génération d'IA par les utilisateurs.

Les personnes ayant un abonnement premium à Spotify pourront à l'avenir créer des reprises et des remixes de chansons sur la base de l'IA. Pour cette fonction, les utilisateurs devront payer. Selon «The Verge», les artistes peuvent refuser cette utilisation. Cependant, le communiqué de Spotify ne dit rien à ce sujet, se contentant de préciser que tout est basé sur le consentement. Nous n'avons pas encore de détails sur la nouvelle fonctionnalité, comme le prix ou la date de début.

Spotify utilise l'IA partout

L'intelligence artificielle joue également un rôle important dans les autres plans d'avenir de Spotify. Le groupe de streaming a annoncé que les auteurs pourront s'auto-éditer et générer des livres audio. Autre nouveauté : des podcasts d'IA personnalisés. Toutefois, les exemples d'application ne ressemblent pas à des podcasts classiques, mais plutôt à des réponses sonorisées d'un assistant IA. Par exemple, il devrait être possible d'écouter un briefing «quotidien». Pour cela, une application de bureau séparée appelée Studio est nécessaire.

Enfin, Spotify a annoncé que les plus grands fans d'un groupe ou d'une musicienne se verront réserver deux billets pour un concert près de chez eux. La plateforme musicale détermine qui sont les plus grands fans en se basant sur les flux, les liens partagés et «autres activités de Spotify». Il s'agit également de s'assurer que les billets ne sont pas attribués à des robots. L'opération débute aux États-Unis et sera étendue à d'autres pays par la suite.

Photo d’en-tête : Spotify / Co-PDG Alex Norstrom et Gustav Soderstrom

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