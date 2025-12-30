Nouveautés + tendances 18 9

Xiaomi 17 Ultra avec bague rotative de zoom au lieu d'un deuxième écran

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 30/12/2025

Le Xiaomi 17 Ultra est disponible dans une édition Leica. Il dispose d'une bague rotative autour du module caméra qui permet de contrôler des fonctions telles que le zoom et l'ouverture. Les caractéristiques techniques sont identiques à celles du 17 Ultra normal.

A la différence du Xiaomi 17 Pro le 17 Ultra n'a pas d'écran à l'arrière. A la place, le constructeur utilise le grand module photo rond déjà connu des précédents Ultra-Modules. Celui-ci abrite un téléobjectif avec un zoom optique continu.

Leica Edition avec bague rotative

Cela fait plusieurs années que Xiaomi collabore avec le vénérable fabricant d'appareils photo Leica. Dans l'édition Leica du Xiaomi 17 Ultra, son logo rouge se trouve pour la première fois de manière voyante à côté du module de caméra au dos. Mais la plus grande particularité est la bague rotative autour des caméras.

La bague rotative autour du module de caméra et un logo Leica bien visible.

Source : Xiaomi

Il permet de contrôler le zoom, l'ouverture, la correction d'exposition et la température de couleur. Cela devrait donner à l'utilisateur l'impression de tenir un appareil photo classique dans la main.

Des modes de prise de vue spéciaux sont également réservés exclusivement à la Leica Edition dans l'application Appareil photo, qui imitent des appareils photo Leica connus - à savoir les Leica M9 et M3, ainsi que le film noir et blanc Monopan 50.

La Leica Edition tente d'imiter les appareils photo Leica par logiciel.

Source : Xiaomi

Un zoom optique progressif pour tous les Xiaomi 17 Ultra

En dehors de la bague rotative, du logo Leica et des fonctions logicielles spéciales, le Xiaomi 17 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition sont techniquement identiques. Il en va de même pour le zoom optique continu. Celui-ci ne couvre que la plage de focales de la caméra télé de 75 à 100 millimètres (équivalent KB). Le zoom optique de l'appareil photo de 200 mégapixels avec un capteur de 1/1,4 pouce est réalisé par le fabricant à l'aide de lentilles mobiles à travers lesquelles la lumière est transmise latéralement à travers le smartphone.

La caméra téléobjectif est placée transversalement dans le Xiaomi 17 Ultra pour permettre une distance focale continue.

Source : Xiaomi

L'appareil photo principal (capteur 1 pouce, focale 23 mm, ouverture f/1,7) et l'appareil photo ultra grand angle (1/2,76 pouce, 14 mm, f/2,2) ont chacun une résolution de 50 mégapixels.

Les autres caractéristiques des smartphones haut de gamme comprennent un écran OLED de 6,9 pouces, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie de 6800 mAh qui accepte jusqu'à 90 watts en charge. En ce qui concerne la mémoire, il existe des variantes avec 12 et 16 gigaoctets de mémoire vive ainsi que 512 gigaoctets et 1 téraoctet de stockage.

Le Xiaomi 17 Ultra dispose des mêmes caractéristiques techniques que l'édition Leica.

Source : Xiaomi

Prix et disponibilité

Xiaomi n'a pour l'instant présenté le 17 Ultra qu'en Chine. Je m'attends à ce qu'il soit présenté pour l'Europe au début du mois de mars lors du Mobile World Congress. Nous saurons alors si l'édition Leica sera également disponible chez nous et quelles seront les variantes de stockage proposées par le fabricant.

Xiaomi propose ses deux smartphones en noir et blanc, le 17 Ultra étant également disponible en vert.

Source : Xiaomi

Il n'y a pas encore de prix officiel pour l'Europe. En Chine, Xiaomi vend l'édition Leica du 17 Ultra à un prix promotionnel de 7999 yuans. Cela équivaut à environ 900 francs ou 965 euros - hors droits de douane, taxes et frais d'importation. Le 17 Ultra traditionnel est légèrement moins cher, à 6999 yuans.

Photo d’en-tête : Xiaomi

