Withings Body Scan 2 : beaucoup de mesures, un long délai d'attente

5/1/2026

La Body Scan 2 veut briser les limites des balances intelligentes classiques. Elle mesure des valeurs corporelles détaillées et visualise les résultats en temps réel. Il n'est pas clair si les fonctions avancées sont utilisables au quotidien et si elles sont précises.

Withings a présenté au CES 2026 le Body Scan 2, le successeur de sa balance intelligente déjà très complète. L'appareil ajoute de nombreux indicateurs de santé à l'analyse corporelle classique, avec pour objectif d'aller au-delà du poids et de la graisse corporelle.

Le nouveau Body Scan 2 utilise une poignée avec écran intégré pour une analyse corporelle avancée.

Analyse avancée avec douze électrodes

Le Body Scan 2 fonctionne avec douze électrodes intégrées dans le socle et dans une poignée rétractable. Pendant la mesure, le système enregistre plus de 60 "biomarqueurs" via l'impédance bioélectrique, la vitesse de l'onde de pouls et d'autres procédés électriques. Il s'agit de valeurs classiques comme la graisse corporelle, la masse musculaire et la fréquence cardiaque, mais aussi d'indicateurs dérivés de la rigidité vasculaire, du débit cardiaque ou du métabolisme.

Contrairement aux balances intelligentes traditionnelles, l'appareil propose une analyse des différentes parties du corps. Les bras, les jambes et le tronc sont analysés séparément. La mesure complète prend environ 90 secondes.

L'écran couleur est désormais situé dans la poignée, ce qui permet de lire directement les premières valeurs pendant la mesure. La balance synchronise ses données avec l'application Withings par Wifi ou Bluetooth. L'application évalue automatiquement les données et les affiche dans un aperçu pour des comparaisons sur de longues périodes. Selon le fabricant, la batterie intégrée dure jusqu'à 15 mois.

L'application Withings présente visuellement de nombreux indicateurs de santé dont la pertinence est basée sur la modélisation.

La valeur informative limitée des données de santé

La plupart des valeurs sont basées sur l'impédance bioélectrique. Cette méthode est adaptée à l'observation des tendances, mais n'est pas comparable aux méthodes de référence cliniques telles que les scanners DEXA ou les analyses de laboratoire. Les résultats sont basés sur des modèles statistiques dont la précision varie en fonction de la morphologie, de l'hydratation et d'autres facteurs.

Les paramètres avancés tels que l'âge des vaisseaux, l'efficacité métabolique ou les indices d'hypertension sont également des estimations basées sur des modèles. Ils fournissent une orientation, mais ne remplacent pas une évaluation médicale. Les fonctions ayant une pertinence médicale potentielle, telles que les dérivations d'ECG ou les indications de risque, sont en outre soumises à des réserves réglementaires dans de nombreuses régions.

La durée de la mesure, un obstacle pratique

La mesure complète prend environ une minute et demie. Comparé aux balances intelligentes classiques, c'est nettement plus long. Pendant ce temps, vous devez être pieds nus, le plus immobile possible et tenir la poignée des deux mains.

Déjà avec le modèle précédent, il s'est avéré que cette procédure diminue la volonté d'utilisation régulière. Pour un appareil conçu pour suivre les tendances à long terme, la question se pose donc de savoir dans quelle mesure il est effectivement utilisé de manière systématique au quotidien. Personnellement, je n'aurais pas très envie d'attendre aussi longtemps pour voir le résultat.

Un essai détaillé du modèle Body Scan précédent sera réalisé ultérieurement par mon collègue Stephan. Le Body Scan 2 est prévu pour le deuxième trimestre 2026.

