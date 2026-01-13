Nouveautés + tendances 13 20

ChatGPT pourrait bientôt analyser des données médicales personnelles pour vous

Debora Pape Traduction : traduction automatique 13/1/2026

L'entreprise d'intelligence artificielle OpenAI se lance dans le secteur de la santé. En rachetant une start-up, elle entend gérer des données personnelles médicales très sensibles - et prétendre ainsi soulager le système de santé.

L'IA doit profiter à l'ensemble de l'humanité. Telle est la mission d'OpenAI, la société à l'origine du Large Language Model GPT. Cependant, le fait que l'entreprise oscille entre commercialisation et organisation à but non lucratif soulève la question de savoir ce qu'OpenAI entend exactement par là.

Actuellement, le géant américain de l'IA s'intéresse au secteur toujours surchargé - et très lucratif - de la santé et a présenté il y a quelques jours «ChatGPT Health» un nouveau service de santé. Le chatbot devrait ainsi fournir aux gens des réponses éclairées sur des questions de santé, mais pour l'instant uniquement à des groupes sélectionnés aux États-Unis.

Maintenant, OpenAI annonce avoir acheté la jeune start-up de santé Torch. Torch développe une application de santé qui regroupe des données médicales provenant de différentes sources, comme les résultats de laboratoire, les résultats médicaux et les données de mesure des trackers de fitness. L'idée est la suivante : Les gens doivent avoir une image complète et compréhensible de leurs propres données de santé. L'application doit représenter une mémoire médicale «» , dans laquelle les données sont reliées entre elles et rien ne se perd.

OpenAI investit dans une plateforme de gestion des données de santé

OpenAI a dépensé 60 millions de dollars selon les rapports pour cette bonne affaire. Un montant supplémentaire de 40 millions de dollars est nécessaire pour inciter les quatre membres du personnel de la startup à rejoindre OpenAI. Comparé à d'autres acquisitions dans la rubrique tech, c'est un prix infinitésimal - surtout si Torch a déjà dans ses bagages un grand pool de données de santé personnelles très sensibles. Aucune information n'a cependant été communiquée à ce sujet.

Il n'est pas surprenant qu'OpenAI investisse dans le secteur de la santé. Selon un rapport interne datant de janvier 2026, plus de 5 pour cent de toutes les questions posées à ChatGPT dans le monde contiennent du contenu médical. Cela représente plus de 40 millions chaque jour. L'application Torch utilise déjà des modèles OpenAI et son architecture permet à OpenAI de développer sa propre plateforme pour analyser les informations de santé de manière personnalisée.

OpenAI a déjà indiqué dans l'annonce de son acquisition que les données collectées «seraient reliées à ChatGPT Health comme un nouveau moyen de comprendre et de gérer sa propre santé». On ne sait pas exactement à quoi cela ressemblera et comment OpenAI empêchera son IA de donner des informations erronées, voire dangereuses. Ce n'est qu'à la fin de l'année dernière qu'OpenAI a mis à jour sa politique d'utilisation de ChatGPT. Selon ce document, le chatbot ne peut plus être utilisé pour des consultations médicales si aucun professionnel de santé n'est présent. Cette mesure est toutefois plutôt destinée à se protéger.

Comment OpenAI va-t-il traiter les données ?

OpenAI souligne que les données seront traitées conformément à la loi américaine sur le traitement des informations relatives à la santé HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Dans l'UE, les règles sont plus strictes.

La manière dont les données de Torch seront migrées et les consentements nécessaires ne sont pas clairs. Les critiques mettent en garde contre une concentration croissante du pouvoir dans le secteur de la santé et contre le risque que les Big Tech s'immiscent trop profondément dans les processus médicaux.

Malgré ces inquiétudes, cette acquisition marque un tournant : Torch ne sera plus une petite startup, mais fera partie d'une plateforme d'IA mondiale qui a pour ambition de rendre les connaissances en matière de santé accessibles à des millions de personnes. Pour OpenAI, il s'agit d'une nouvelle étape vers la transformation de l'IA en un outil central dans le domaine de la santé, avec toutes les opportunités et les défis que cela implique.

