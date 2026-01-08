Nouveautés + tendances 20 3

Ixi développe des lunettes à mise au point automatique

David Lee Traduction : traduction automatique 8/1/2026

La société finlandaise Ixi travaille sur une paire de lunettes à mise au point automatique. Elles devraient être commercialisées en 2027.

Ixi Eyewear Oy, de son nom complet, développe depuis 2021 une nouvelle technologie pour les lunettes. Celles-ci sont équipées de lentilles à cristaux liquides permettant d'ajuster la mise au point en temps réel. Pour cela, l'œil est suivi à l'aide de photodiodes.

Les avantages de ces lunettes à mise au point automatique sont évidents. Lorsque je porte mes lunettes de lecture, ma vision est nette à courte distance, mais floue au loin. Les lunettes à verres progressifs résolvent ce problème, mais pas de manière optimale : la zone de mise au point dépend du fait que l'on regarde vers le haut ou vers le bas. Avec un autofocus, tout le champ visuel serait utilisable à chaque distance. Ixi affirme que cela réduirait également le temps d'adaptation nécessaire.

L'autofocus de l'œil Gauche : Le point focal est situé sur la rétine, la personne voit nettement. A droite : Le cristallin ne peut pas être suffisamment comprimé, la personne est hypermétrope.

Source : Ixi L'œil humain est naturellement doté d'un autofocus : un muscle circulaire comprime le cristallin, ce qui modifie le point focal. Cependant, avec l'âge, la mobilité du cristallin diminue et il n'est plus possible de le comprimer suffisamment pour la vision de près. À partir de 40 ans, cela se ressent dans la vie quotidienne. Des lunettes de lecture déplacent la mise au point, de sorte que la vision de près est à nouveau nette. Lorsque l'on regarde de loin, le muscle circulaire est complètement détendu et le cristallin s'étire au maximum. Le problème avec les lunettes de lecture est que le cristallin devrait s'étendre encore plus, mais l'homme n'a pas de muscle pour cela. La vision de loin reste donc inévitablement floue.

Un projet prometteur

L'année prochaine, Ixi prévoit de commercialiser des lunettes dotées de cette nouvelle technologie. Il existe déjà un prototype qui ne pèse que 22 grammes sans les verres et qui ressemble à une paire de lunettes tout à fait normale. Impressionnant quand on sait qu'il y a de l'électronique et une batterie intégrée.

Le prototype de novembre 2025.

Source : Ixi

Selon Ixi, les lunettes seront d'abord disponibles en Europe en «deux ou trois» formes ainsi que différentes tailles. Selon Ixi, les prototypes sont déjà fabriqués de la même manière que pour la production de masse, de sorte que le passage à des volumes élevés ne devrait pas poser de problème.

L'argent nécessaire est également disponible. Selon Techcrunch, Amazon et d'autres ont investi un total de 36,5 millions de dollars dans Ixi pour faire avancer le projet. Selon CNN, ce montant a même dépassé les 40 millions. Ixi a également annoncé un partenariat avec le fabricant de lunettes suisse Optiswiss.

Questions ouvertes et défis

Cependant, divers tests sont encore nécessaires et des questions restent en suspens. Par exemple, les lunettes doivent fonctionner de manière fiable pour être adaptées à la circulation routière. En cas de panne, les lunettes doivent automatiquement entrer dans un mode de sécurité dans lequel la vision est réglée sur une longue distance. On ne sait pas encore si l'autofocus fonctionnera parfaitement dans l'obscurité et quelle sera l'étendue du champ de vision. Enfin, la question du prix se pose. Celui-ci se situera en tout cas dans le segment de prix le plus élevé des lunettes - Ixi ne donne pas encore d'indications plus précises.

Photo d’en-tête : Ixi

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 20 personne(s)







