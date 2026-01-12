Nouveautés + tendances 5 1

WhatsApp dans le collimateur de l'UE : risque-t-il d'être classé comme VLOP ?

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 12/1/2026

En raison de la portée croissante des canaux publics, la Commission UE examine la possibilité de réglementer davantage WhatsApp à l'avenir. Mais cela pourrait être compliqué d'un point de vue technique.

La Commission européenne examine actuellement si le service de messagerie WhatsApp doit être davantage réglementé à l'avenir. La raison en est l'importance croissante du service au-delà des communications privées - grâce à la fonctionnalité Channel. En ligne de mire, une éventuelle classification en tant que plateforme en ligne de taille exceptionnelle (VLOP).

VLOP ou pas VLOP

Le Digital Services Act (DSA) prévoit des obligations spécifiques pour ce que l'on appelle les Very Large Online Platforms (VLOP). Il s'agit des services numériques qui atteignent plus de 45 millions d'utilisateurs actifs par mois dans l'Union européenne. Ces plates-formes doivent notamment fournir des évaluations régulières des risques, mettre en œuvre des mesures contre les contenus illégaux et manipulés, rendre compte de leurs systèmes de manière plus transparente et se soumettre à des audits externes.

Les canaux de WhatsApp sont essentiels pour obtenir une classification VLOP.

WhatsApp a échappé jusqu'à présent à une catégorisation finale en tant que VLOP, car la DSA a lié cette classification avant tout à des services en ligne publics, créateurs d'opinion, sur lesquels les contenus peuvent être largement diffusés (par ex. médias sociaux). Selon la DSA, les communications privées ne comptent expressément pas pour le seuil VLOP. Toutefois, WhatsApp déclare désormais le nombre d'utilisateurs correspondant pour ses canaux publics. La Commission européenne examine donc si les fonctions de diffusion publique du service - telles que les canaux - doivent être considérées comme VLOP.

Il serait intéressant d'appliquer les obligations de modération. Le contenu des canaux n'est visible que si l'on recherche spécifiquement les canaux et qu'on les ouvre. Contrairement aux médias sociaux, par exemple, il n'y a pas d'algorithme qui permette aux utilisateurs et utilisatrices de faire défiler du contenu qu'ils n'ont pas explicitement sélectionné eux-mêmes.

Peu d'impact, contrairement à la DMA

L'impact concret pour les utilisateurs est probablement minime. Contrairement à la classification en tant que gatekeeper en vertu du Digital Markets Act. Il n'a pas encore été décidé si les réglementations de l'UE correspondantes seront mises en œuvre et sous quelle forme. Les mois à venir devraient toutefois être décisifs - la relation actuellement fragile avec le gouvernement des États-Unis devrait également être prise en compte dans la décision.

