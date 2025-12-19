Nouveautés + tendances 7 16

ByteDance signe une bonne affaire avec TikTok aux États-Unis

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 19/12/2025

L'avenir de TikTok aux États-Unis est décidé : ByteDance vend ses activités américaines à une nouvelle coentreprise sous contrôle américain - avec Oracle à bord.

L'avenir de TikTok aux Etats-Unis semble désormais réglé. La maison mère chinoise ByteDance a accepté de vendre ses activités américaines. Le cœur du contrat est le transfert des activités américaines à une société américaine. Celle-ci a été créée spécialement à cet effet et s'appelle TikTok USDS Joint Venture LLC. Elle est dirigée par un consortium de plusieurs entreprises américaines, dont le groupe de logiciels Oracle. ByteDance et ses investisseurs détiennent toujours environ 50 pour cent de l'activité. ByteDance n'a donc plus d'influence déterminante sur les activités opérationnelles.

Pourquoi TikTok est-il vendu ?

Ces accords font suite à des mois de conflits politiques et juridiques. Le gouvernement américain avait initialement menacé d'interdire l'application TikTok aux États-Unis si ByteDance n'acceptait pas de la vendre. Symboliquement, TikTok s'est éteinte elle-même au début de l'année. Donald Trump a alors accordé plusieurs prolongations de délai. En septembre, les gouvernements américain et chinois se sont mis d'accord sur une solution.

La clôture définitive de l'opération devrait intervenir au plus tard le 22 janvier 2026. D'ici là, TikTok sera disponible comme auparavant. Les quelque 170 millions d'utilisateurs américains ne remarqueront rien au quotidien, comme l'a fait savoir le directeur de ByteDance, Shou Zi Chew. Rien ne devrait non plus changer pour les annonceurs, selon les intéressés.

Qu'est-ce qui change après la vente?

Les nouveaux opérateurs reprendront les tâches qui étaient auparavant fournies par ByteDance. Cela inclut la gestion des données des utilisateurs, la sécurité de l'algorithme, la modération du contenu et le contrôle de la version américaine de l'application. De même, toutes les données des utilisateurs américains seront à l'avenir stockées aux États-Unis - dans le cloud d'Oracle.

L'algorithme qui détermine quelles vidéos apparaissent aux utilisateurs est décisif pour cette activité. Les nouveaux propriétaires entraînent à nouveau ce système sur la base des données des utilisateurs américains. Il s'agit ainsi d'éviter que les utilisateurs américains «ne soient influencés de l'extérieur» - le gouvernement américain craignait parfois un éventuel espionnage par la Chine.

