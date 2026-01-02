Nouveautés + tendances 20 7

Point MC03 : conçu en Suisse, assemblé en Allemagne

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 2/1/2026

Pas de services Google, mais une conception et un logiciel suisses et un assemblage en Allemagne. Sur le nouveau Punkt MC03, le fabricant a amélioré l'équipement qui était un point faible de son prédécesseur.

Le logiciel est la grande particularité des smartphones de Punkt. Le fabricant suisse mise sur le système d'exploitation AphyOS. Cette variante d'Android se passe des services de Google, est censée être particulièrement économe en données et protéger la vie privée. Le MC03 dispose enfin du matériel nécessaire pour utiliser le logiciel à bon escient. La puissance et l'écran de son prédécesseur étaient trop faibles.

Écran OLED, meilleur chipset et batterie toujours amovible

L'écran LCD sombre et la lenteur du matériel étaient deux de mes principales critiques à l'égard du MC02. Sur ces deux points, le point MC03 semble meilleur sur la fiche technique. Au lieu d'un écran LCD, il utilise un écran OLED dont les 550 nits sont, espérons-le, suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur.

Le prédécesseur du MC03 était trop lent pour moi. Ici, il y a certainement une amélioration sur le papier avec huit gigaoctets de mémoire et le Mediatek Dimensity 7300. Le processeur se trouve par exemple aussi dans le CMF Phone 1 et là, sans être exceptionnel, il était bien utilisable.

Vues avant et arrière du Punkt MC03.

En ce qui concerne la caméra, il n'y a qu'un changement mineur pour la caméra frontale. Les éventuelles améliorations seront remarquées lors de l'essai. Une particularité est la batterie amovible. En ce qui concerne l'espace de stockage, le fabricant a pour l'instant oublié de donner une indication, mais il mentionne qu'il est extensible par carte microSD.

Les principales caractéristiques du MC03 en bref:

Ecran : OLED 6,67 pouces, 120 Hertz, 2436 × 1080 pixels, 550 Nits

Processeur : Mediatek Dimensity 7300

Mémoire vive : 8 gigaoctets

Mémoire : ? et extensible par carte microSD

Caméra principale : 64 mégapixels

Caméra ultra grand angle : 8 mégapixels

Caméra frontale : 32 mégapixels

Batterie : amovible, 5200 mAh, 30 watts de charge via USB-C, 15 watts sans fil

Autres : IP68, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6

Le fabricant suisse fait assembler le MC03 par Gigaset à Bocholt.

AphyOS : un coffre-fort pour la protection des données tout en ayant accès à toutes les apps

Avec AphyOS, Punkt mise sur son propre système d'exploitation. Il est basé sur la variante Android ouverte AOSP 15 et se passe des services Google. Selon le fabricant, la protection de la vie privée des utilisateurs passe avant tout. Le logiciel doit notamment filtrer efficacement «les technologies de suivi et de profilage, les bloatwares, les applications cachées et les services d'arrière-plan encombrants».

Le Vault d'AphyOS sans les icônes des applications.

Point divise depuis peu AphyOS en deux zones afin de concilier le désir de confidentialité avec le souhait de pouvoir utiliser toutes les apps importantes : le Vault et le Wild Web. Dans le Vault, l'accent est mis sur la confidentialité et une interface utilisateur calme. On y trouve uniquement des applications vérifiées par Punkt, comme Threema ou les applications de Proton. Ces applications, ainsi que d'autres, sont disponibles via une boutique d'applications curatée.

Dans le Wild Web, toutes les applications peuvent être installées

N'importe quelle application de l'App Store peut être installée sur le Web sauvage. Toutefois, des mesures de protection strictes sont toujours en vigueur pour empêcher la triangulation des données ou les fuites de données non autorisées.

Le VPN «Digital Nomad» est intégré à AphyOS et un simple bouton, appelé ledger, permet de définir le niveau de protection des données des applications.

L'app store de Punkt.

Punkt indique qu'il fournira des mises à jour fonctionnelles à AphyOS sur le MC03 pendant trois ans et des mises à jour de sécurité pendant cinq ans.

Prix et disponibilité

Le Punkt MC03 devrait être disponible à partir de fin janvier 2026. Le prix de vente conseillé est de 699 euros ou francs. C'est un prix élevé pour le matériel, mais vous payez ainsi une partie du logiciel.

Pour utiliser le Punkt MC03, il faudra payer des frais mensuels après la première année.

La première année d'utilisation d'AphyOS est comprise dans le prix d'achat. Ensuite, une redevance mensuelle de 11,99 euros ou francs est due. En cas de paiement annuel, elle est réduite à 9,99 euros/francs. Si vous souscrivez directement un forfait pour trois ou cinq ans, le prix mensuel est encore réduit.

Vous payez donc le logiciel avec barer pièces numériques au lieu de vos données.

Photo d’en-tête : Point

