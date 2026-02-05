Nouveautés + tendances 4 1

WD présente sa feuille de route pour les disques durs d'entreprise jusqu'à 100 TB - les modèles de 40 TB seront lancés en 2026

Martin Jud Traduction : traduction automatique 5/2/2026

WD présente une feuille de route pour les disques durs d'entreprise qui prévoit des capacités de plus de 100 TB d'ici 2029. Les modèles de 40 TB, dont la production en série devrait débuter en 2026, marquent le début de cette stratégie. Le fabricant se présentera à l'avenir uniquement sous le nom de "WD".

La marque Western Digital fait partie de l'histoire. Selon le communiqué de presse, le fabricant de supports de stockage procède à un rebranding et se présente désormais uniquement sous le nom de «WD». Mais plus important encore, la nouvelle feuille de route du HDD d'entreprise prévoit à nouveau des sauts de capacité plus importants.

Les premiers modèles devraient être des modèles de 40 TB basés sur les technologies d'écriture UltraSMR et ePMR au cours du second semestre 2026. WD est en train de les qualifier auprès de deux grands fournisseurs de cloud. Parallèlement, WD teste ses premiers modèles HAMR, qui devraient être lancés en production de masse en 2027. D'ici 2029, WD veut porter leur capacité à plus de 100 TB. Derrière cela se cache une double stratégie : l'ePMR continue à être exploité tandis que le HAMR passe à l'étape suivante. Parallèlement, WD se positionne comme un partenaire d'infrastructure pour les centres de données pilotés par l'IA.

Qu'est-ce qui se cache derrière ePMR et UltraSMR? L'enregistrement magnétique perpendiculaire assisté par énergie (ePMR) est une évolution de la technologie d'écriture classique des disques durs. Les bits de la couche magnétique peuvent être alignés de manière plus stable, ce qui permet d'obtenir des densités de données plus élevées. WD combine l'ePMR avec «UltraSMR», une variante de l'enregistrement magnétique en écho (shingled magnetic recording). Les pistes de données se chevauchent comme des tuiles, ce qui augmente la capacité mais rend l'écriture plus difficile. Pour les grands fournisseurs de cloud, c'est une bonne affaire, car ils stockent surtout des flux de données séquentiels.

Qu'est-ce que HAMR fait de différent? L'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) chauffe ponctuellement la couche magnétique avec un minuscule laser. Cela permet de resserrer les bits sans les rendre instables. Le procédé est plus complexe, mais ouvre la porte à des capacités nettement plus élevées. WD prévoit de lancer des disques durs HAMR en 2027.

Les objectifs de capacité sont clairement fixés : ePMR croît jusqu'à 60 TB, HAMR au-delà de 100 TB. Et ce, sans changement forcé de technologie. Les deux méthodes reposent sur la même architecture de base, ce qui simplifie la fabrication et facilite la transition pour les clients. Ceux qui utilisent ePMR aujourd'hui peuvent passer à HAMR plus tard, sans avoir à reconstruire leur infrastructure.

Performances accrues : WD fait passer le HDD dans une nouvelle catégorie

Les charges de travail d'IA ne génèrent pas seulement plus de données, elles exigent également une plus grande bande passante. WD introduit donc deux nouvelles technologies qui sortent les disques durs de leur zone de confort.

La première s'appelle «High Bandwidth Drive». Plusieurs têtes lisent et écrivent simultanément sur plusieurs pistes. Cela double la bande passante et devrait même permettre à terme de multiplier par huit le débit. Les premiers échantillons sont déjà chez les clients.

Le second s'appelle «Dual Pivot». Un actionneur supplémentaire, fonctionnant de manière indépendante, augmente les performances IO séquentielles et permet des distances plus étroites entre les plateaux. Cela augmente non seulement la vitesse, mais aussi la capacité. Cette technologie devrait apparaître dans les disques durs de série à partir de 2028.

Combinées, les deux approches devraient quadrupler les performances IO séquentielles. C'est essentiel, car sinon, l'augmentation de la capacité entraînerait une baisse des performances IO par téraoctet. C'est précisément ce que WD veut éviter

Une consommation d'énergie réduite pour les données froides AI

L'apprentissage de l'IA génère d'énormes quantités de données qui sont rarement utilisées, mais qui doivent néanmoins rester rapidement accessibles - ce que l'on appelle les données froides de l'IA. Le stockage d'archives est trop lent pour cela, les disques durs classiques de capacité sont trop gourmands en énergie. WD introduit donc une nouvelle classe : «Power-Optimized HDDs».

Ces disques sont censés consommer 20 pour cent d'énergie en moins, tout en offrant plus de capacité et en étant réactifs en quelques secondes. Ils sont destinés aux données trop actives pour le stockage d'archives, mais trop chères pour le flash. La qualification devrait commencer en 2027.

Parallèlement, WD travaille sur une couche logicielle qui devrait simplifier le déploiement de nouveaux disques. Les grands fournisseurs de cloud devraient ainsi pouvoir passer plus rapidement aux nouvelles générations de disques durs sans avoir à reconstruire leur infrastructure. La plateforme devrait être lancée en 2027 et surtout accélérer la qualification des nouveaux modèles.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







