Nouveautés + tendances 14 9

Voici les nouveaux MacBooks d'Apple

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 3/3/2026

Le MacBook Pro et le MacBook Air reçoivent de nouvelles puces ainsi que des disques SSD plus grands et plus rapides. Le design ne change pas et les prix restent stables.

Apple lance de nouvelles variantes haut de gamme de ses puces actuelles, les M5 Pro et M5 Max. Elles utilisent pour la première fois une architecture dite Fusion. Deux dies de 3 nanomètres sont couplés pour former un système sur puce (SoC)

Les deux puces contiennent un CPU à 18 cœurs avec six «Super Cores» - la nouvelle désignation pour les Performance Cores. A côté de cela fonctionnent douze Efficiency Cores, pour lesquels Apple parle désormais de «noyaux de performance optimisés». Au total, cela devrait permettre de gagner jusqu'à 30 pour cent de performances par rapport aux puces précédentes

Le GPU comprend jusqu'à 20 cœurs dans le M5 Pro et jusqu'à 40 cœurs dans le M5 Max. Il intègre un accélérateur neuronal dans chaque cœur. La bande passante mémoire passe respectivement à 307 et 614 gigaoctets par seconde (Go/s). Le résultat devrait être une puissance de calcul de pointe quatre fois supérieure pour les tâches d'intelligence artificielle par rapport au M4 Pro et au M4 Max. Selon Apple, les performances graphiques avec raytracing augmentent de 35 pour cent. En fait, le M5 normal a réalisé de gros progrès dans ce domaine lors des essais.

En coulisse Baptême du feu pour l’Apple M5 par Samuel Buchmann

Nouveau MacBook Pro : SSD plus rapide et Wi-Fi 7

C'est sur la base de cette puce qu'Apple met à jour le MacBook Pro. Outre la puissance de calcul, Apple corrige certains goulets d'étranglement des modèles précédents. Les SSD devraient être deux fois plus rapides que ceux de la génération M4, avec un débit pouvant atteindre 14,5 Go/s. Mais cela ne devrait se faire sentir que pour les gros jeux de données.

Le MacBook Pro avec M5 Pro démarre désormais avec 1 téraoctet (To) de SSD, celui avec M5 Max même avec 2 To. Autre nouveauté : la puce radio N1, qui apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Pour le reste, rien ne change. Une refonte en profondeur n'est pas attendue avant la génération M6.

Les nouvelles puces offriraient jusqu'à 30 pour cent de performances supplémentaires par rapport à leurs prédécesseurs.

Source : Apple

Les prix semblent à première vue rester stables malgré les disques SSD plus grands. C'est une bonne nouvelle compte tenu de la crise-du-mémoire actuelle. Une analyse détaillée à ce sujet suivra dans les prochains jours. Voici un aperçu des configurations de base avec les différentes puces :

M5 Pro

14", M5 Pro (15/16 cœurs), 24 Go, 1 TB : CHF 1999 / EUR 2399

14", M5 Pro (18/20 cœurs), 24 Go, 1 TB : CHF 2199.- / EUR 2699.-

16", M5 Pro (18/20 cœurs), 24 Go, 1 TB : CHF 2499.- / EUR 2999.-

M5 Max

14", M5 Max (18/32 cœurs), 36 Go, 2 TB : CHF 3399.- / EUR 4199.-

14", M5 Max (18/40 cœurs), 48 Go, 2 TB : CHF 3899.- / EUR 4824.-

16", M5 Max (18/32 cœurs), 36 Go, 2 TB : CHF 3699.- / EUR 4499.-

16", M5 Max (18/40 cœurs), 48 Go, 2 TB : CHF 4199.- / EUR 4999.-

Les couleurs disponibles sont Space Black et Silver. Vous pouvez précommander le nouveau MacBook Pro à partir du 4 mars. Il sera livré à partir du 11 mars.

Nouveau MacBook Air : M5 et plus de mémoire

Le MacBook Air bénéficie lui aussi de la nouvelle génération de puces. Le M5 de base est le même que celui qui équipe déjà le MacBook Pro le moins cher. Dans Air, il a un GPU légèrement allégé avec 8 cœurs au lieu de 10 dans la configuration la moins chère du 13 pouces. Le CPU a toujours 10 cœurs. La version complète de la puce coûte 100 francs ou 125 euros supplémentaires. Dans le 15 pouces, elle est toujours incluse, ce qui réduit la différence de prix réelle entre les deux tailles à 50 francs ou 125 euros.

La puce radio N1 avec Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 fait également son entrée. Mais le progrès le plus important par rapport à l'ancien modèle est le doublement de la mémoire de base. Au lieu de 256 Go, le SSD de 512 Go est désormais standard. Enfin ! Le misérable SSD était l'un des rares points critiques lors de mon essai du M4 MacBook Air. Vers le haut, vous pouvez configurer jusqu'à 4 TB. De plus, comme sur le MacBook Pro, la vitesse du SSD devrait être doublée

Le MacBook Air M5 est disponible en «bleu ciel», «argent», «étoile polaire» et «minuit».

Source : Apple

Le prix du MacBook Air augmente de 100 dollars aux États-Unis, il reste identique en Suisse et en Allemagne. Le modèle 13 pouces démarre à 1049 francs ou 1199 euros avec 512 Go de SSD et 16 Go de RAM. Pour la version 15 pouces, il faudra débourser au moins 1199 francs ou 1499 euros

Les précommandes du MacBook Air M5 seront ouvertes à partir du 4 mars et les livraisons débuteront le 11 mars.

Photo d’en-tête : Apple

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 14 personne(s)







