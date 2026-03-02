Nouveautés + tendances 10 4

Apple présente l'iPhone 17e et l'iPad Air avec M4

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 2/3/2026

L'iPhone le moins cher est doté de puces plus récentes et d'une meilleure capacité de chargement sans fil. En dehors de cela, il y a étonnamment peu de changements. Heureusement, le prix reste le même, même si Apple augmente la mémoire.

Apple a présenté par communiqué de presse l'iPhone 17e. Il conserve le design du modèle précédent. Les améliorations se limitent aux puces, à l'appareil photo et à un écran plus robuste. De plus, l'iPhone d'entrée de gamme ne doit plus se passer de MagSafe et dispose de plus de mémoire dans sa version de base. Le prix démarre à 599 francs ou 699 euros, comme il y a un an pour l'iPhone 16e.

Même design, même écran

Ce qui est surprenant, c'est que l'iPhone 17e conserve une encoche en haut de l'écran (la «Notch»). En amont on

attendait on s'attendait à ce qu'Apple passe à un design plus récent avec Dynamic Island. Vous devrez également vous passer du Camera Control sur l'iPhone le moins cher. Côté couleurs, vous avez le choix entre le noir, le blanc et «Soft Pink».

En plus du noir et du blanc, l'iPhone 17e est désormais disponible en rose pastel.

Source : Apple

L'écran OLED de 6,1 pouces ne change pas non plus. Il n'est toujours qu'à 60 hertz. Au moins, il est désormais protégé par le même Ceramic Shield 2 que celui utilisé dans le iPhone 17 et 17 Pro. Il est censé être trois fois plus résistant aux rayures que l'ancien verre de protection.

MagSafe et nouvelles puces

L'iPhone 17e dispose de 256 gigaoctets de mémoire, soit deux fois plus que son prédécesseur, pour le même prix. C'est remarquable au milieu de l'actuelle crise de la mémoire. Les raisons de la résistance d'Apple sont probablement d'une part des contrats à long terme avec les fournisseurs, et d'autre part des subventions croisées par des mises à niveau coûteuses : passer de 256 à 512 Go implique un supplément de 200 francs, ce qui est énorme.

La puce A19 est la même que celle de l'iPhone 17 standard, et le nouveau modem C1X fait déjà son travail dans l'iPhone Air. Il est très efficace et devrait permettre d'augmenter l'autonomie de la batterie. La vitesse de chargement sans fil passe de 7,5 à 15 watts. En effet, l'iPhone 17e prend désormais en charge MagSafe et la norme Qi2.

Avec l'ajout de MagSafe, Apple élimine l'un des principaux points critiques du modèle précédent.

Source : Apple

A l'arrière, on reste sur un seul appareil photo de 26 mm de focale et d'ouverture ƒ/1.6. Son capteur a une résolution de 48 mégapixels, compressés par défaut à 24 mégapixels (pixel binning). Il est doté d'un zoom numérique deux fois qu'Apple décrit comme «Zoom en qualité optique» parce que le traitement d'image («Fusion Engine») est censé améliorer la qualité au-delà d'un simple recadrage. Dans la pratique, la vérité se situe quelque part entre les deux.

Le moteur prend également en charge le mode portrait automatique, qui reconnaît les personnes et les animaux et vous permet d'ajouter un flou après coup. En façade, Apple n'intègre malheureusement pas la caméra selfie améliorée de l'iPhone 17 avec son capteur carré de 18 mégapixels. Au lieu de cela, c'est toujours l'ancienne caméra de 12 mégapixels qui est utilisée.

L'iPhone 17e coûte 599 francs ou 699 euros avec 256 Go de stockage et 799 francs ou 949 euros avec 512 Go de stockage. Vous pouvez le précommander à partir du 4 mars. Les livraisons débuteront le 11 mars.

Nouvel iPad Air avec M4

En même temps que l'iPhone 17e, Apple a annoncé une mise à jour de l'iPad Air. La tablette fine est désormais équipée de la puce M4 et de 12 Go de mémoire vive (contre 8 Go auparavant). La nouvelle puce sans fil N1 prend également en charge le Wi-Fi 7. Les versions équipées de la téléphonie mobile reçoivent le même modem C1X que l'iPhone 17e.

Selon Apple, cela permet au final d'améliorer de 30 pour cent les performances multicœurs par rapport au modèle précédent. La puce N1 assure également une connexion sans fil meilleure et plus stable, y compris pour des fonctionnalités telles que AirDrop ou le hotspot personnel. Toutes les autres spécifications restent identiques. L'iPad Air n'a donc toujours pas d'écran OLED, mais un écran LCD avec un pic de luminosité de 500 nits.

La puce plus rapide et la mémoire vive plus importante peuvent être utiles si vous avez plusieurs applications gourmandes en puissance ouvertes simultanément.

Source : Apple

L'iPad Air avec M4 est disponible en précommande depuis le 4 mars et sera livré à partir du 11 mars. Le prix démarre à 579 francs ou 649 euros avec un écran de 11 pouces et 128 Go de stockage. La version avec un écran de 13 pouces coûte au minimum 749 francs ou 849 euros.

Photo d’en-tête : Apple

