Nouveautés + tendances 16 5

Apple dévoile deux nouveaux moniteurs

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 3/3/2026

Le Studio Display est désormais disponible en deux versions. La normale reste pratiquement la même qu'auparavant. La meilleure offre une qualité d'image haut de gamme à un prix douloureux.

Apple ajoute deux nouveaux modèles à sa gamme de moniteurs : un Studio Display mis à jour et le Studio Display XDR. Les deux ont une diagonale de 27 pouces et une résolution 5K. Le modèle XDR offre une luminosité impressionnante, jusqu'à 2000 nits, et s'adresse à un public professionnel. Le prix d'au moins 2899 francs ou 3499 euros est également en accord avec cela.

L'écran de studio ordinaire : peu de nouveautés décevantes

L'écran de studio ordinaire utilise toujours une dalle IPS de 5120 × 2880 pixels, un espace colorimétrique P3 et une luminosité de 600 nits. La fréquence d'image est toujours de 60 hertz et Apple a également renoncé aux mini-LED à gradation locale. C'est décevant au regard du prix inchangé de 1399 francs ou 1699 euros.

Dans les écrans de studio normaux, Apple utilise toujours la dalle du LG UltraFine 5K de 2016.

Source : Apple

En parlant de prix, si vous voulez la surface d'affichage mate d'Apple («Nanotexturglas»), il vous faudra débourser 300 francs ou euros supplémentaires. Le pied réglable en hauteur coûte également 250 francs ou euros supplémentaires. Au total, vous pouvez donc dépenser jusqu'à 2049 francs ou 2399 euros. Pour un moniteur doté d'une technologie d'affichage vieille d'une dizaine d'années.

C'est surtout la connectivité qui est nouvelle. Au lieu de Thunderbolt 3, Apple intègre désormais deux fois Thunderbolt 5, ainsi que deux ports USB-C supplémentaires. Cela permet de connecter jusqu'à quatre écrans de studio en série ou de connecter des périphériques rapides. Vous ne trouverez pas de HDMI ou de DisplayPort. L'appareil photo de 12 mégapixels continue de prendre en charge la scène centrale et reçoit en outre Desk View. Six haut-parleurs composés de quatre woofers et de deux tweeters devraient, selon Apple, fournir 30 pour cent de basses supplémentaires par rapport au modèle précédent.

La connectique reste minimaliste. Deux des ports prennent désormais en charge Thunderbolt 5.

Source : Apple

Studio Display XDR : mini LED et 120 Hertz

Les nouveautés du Studio Display XDR sont nettement plus importantes. Il mise sur un rétroéclairage par mini-LED avec 2304 zones de gradation locales. Le moniteur atteint ainsi jusqu'à 1000 Nits en SDR et 2000 Nits de luminosité de pointe en HDR. Apple souligne également dans sa description qu'elle a pratiquement éliminé les effets de halo «» . Les spécifications et le blooming prétendument minimal ressemblent étrangement au panneau que LG a montré au CES dans le 27GM950B - mais avec «seulement» 1250 Nits de luminosité de pointe.

Nouveautés + tendances LG présente ses moniteurs de jeu pour 2026 par Samuel Buchmann

Le Studio Display XDR est également le premier moniteur Apple à prendre en charge la fréquence d'image adaptative ProMotion jusqu'à 120 Hertz. En ce qui concerne les espaces colorimétriques, il existe des modes de référence pour DCI-P3 et AdobeRGB. Apple ne précise pas quel est le niveau exact de couverture. Pour l'espace colorimétrique HDR Rec.2020, Cupertino parle de plus de 80 pour cent, ce qui est beaucoup. Les connecteurs sont identiques à ceux du Studio Display normal : deux USB-C avec prise en charge de Thunderbolt 5 (120 Gbit/s) et deux USB-C avec 10 Gbit/s.

Le Studio Display XDR devrait bien convenir aux applications professionnelles comme le traitement d'images.

Source : Apple

Le Studio Display XDR peut également être équipé en option d'un verre nanotextile. Le prix passe ainsi de 2899 à 3199 francs ou de 3499 à 3799 euros. Au moins, le pied réglable en hauteur est ici standard. Les précommandes débuteront le 4 mars, les nouveaux écrans de studio seront livrés à partir du 11 mars.

Photo d’en-tête : Apple

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 16 personne(s)







