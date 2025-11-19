Nouveautés + tendances 1 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass pour novembre et décembre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 19/11/2025

Parmi les nouveautés du Xbox Game Pass, vous trouverez "The Crew Motorfest", "Banishers : Ghosts of New Eden" et "Marvel Cosmic Invasion".

Le 18 novembre 2025, Microsoft a dévoilé les prochains ajouts au Xbox Game Pass. La sélection comprendra notamment des Action-RPG, des jeux de course, des titres narratifs et des productions Roguelite et sera étalée sur les derniers jours de novembre et début décembre.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Essential, Premium et Ultimate. En outre, le PC Game Pass est disponible uniquement pour les PC. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 50 jeux et à des réductions pour les membres. Premium étend cet accès à la vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur les consoles Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Moonlighter 2 : The Endless Vault» (Game Preview)

Quand: 19 novembre

Où: PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Moonlighter 2» poursuit l'idée du premier volet, tout en faisant un pas plus audacieux vers la roguelite. Vous contrôlez Will, qui tient un magasin le jour et plonge dans des dimensions étranges la nuit. Chacune de ces dimensions est construite de manière procédurale, remplie de trésors, de pièges, d'énigmes et d'ennemis qui vous mettent constamment au défi

Tandis que vous combattez, lootez et forgez de nouveaux équipements, vous devez simultanément gérer votre commerce : calculer les prix, exposer les marchandises, servir les clients et développer votre boutique. Le jeu crée un rythme soutenu de risques et de récompenses. La nouvelle région de Vault semble plus sombre, plus expérimentale, et le système d'artisanat étendu vous laisse plus de choix.

«Kulebra and the Souls of Limbo»

Quand: 19 novembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«Kulebra and the Souls of Limbo» ressemble à première vue à un charmant jeu d'aventure en papercraft, mais dévoile rapidement une couche philosophique. Vous incarnez Kulebra, un serpent de papier plié à la main qui se réveille dans Limbo. Il s'agit d'un royaume intermédiaire où les âmes sont piégées dans une boucle temporelle sans fin. Chaque personnage que vous rencontrez vit et revit la même journée

Votre mission est de briser cette boucle en résolvant des énigmes, en reconstruisant des souvenirs et en dénouant les nœuds émotionnels des âmes. Le jeu se nourrit de sa chaleur narrative, couplée à un style visuel inhabituel, qui attire immédiatement l'attention par son esthétique de papercraft.

«Revenge of the Savage Planet»

Quand: 19 novembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«Revenge of the Savage Planet» reprend l'humour absurde et coloré de son prédécesseur, mais en mettant davantage l'accent sur l'histoire et l'exploration. Vous incarnez un employé d'une entreprise spatiale sans scrupules qui a été abandonné sur une planète extraterrestre chaotique et dangereusement belle. Votre mission ? Survivre, comprendre pourquoi vous avez été lâché et rassembler des preuves contre votre entreprise.

Le jeu combine des éléments de plateforme avec une action de tir légère, de l'artisanat et une narration environmentale. Chaque zone raconte sa propre petite histoire tandis que vous analysez l'écosystème, scannez les créatures et vous frayez un chemin avec des outils improvisés.

«Monsters Are Coming ! Rock & Road»

Quand: 20 novembre

Où: console portable, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Ce Roguelite combine l'action des véhicules avec la construction de base et les mécaniques de Tower Defense. Vous contrôlez un véhicule configurable qui est aussi votre ville mobile. Tout en fonçant à travers le paysage, vous collectez des matériaux, recrutez des compagnons et vous défendez contre les vagues de monstres. Le style visuel rappelle les bandes dessinées de survie, mais le gameplay reste focalisé et tactique.

Le monde change à chaque passage, ce qui vous permet de développer constamment de nouvelles stratégies. Les combats sont arcadiques, rapides et vous mettent face à des choix de ressources : plus de défense ? Plus de vitesse ? Ou plutôt une nouvelle tourelle d'armes sur le toit?

«The Crew Motorfest»

Quand: 20 novembre

Où: Cloud, console, PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«The Crew Motorfest» apporte un nouvel éclairage au monde ouvert de la course automobile d'Ubisoft. Sur une version fictive d'Hawaï, vous vous déplacez librement à travers les villes, les côtes et les zones volcaniques. Avec plus de 700 véhicules - voitures, motos, bateaux et avions - le jeu mise sur un spectre particulièrement large. La structure du jeu permet de créer des séries de courses thématiques, des courses de rue classiques aux événements hors route et aux niches de sport automobile.

«Banishers : Ghosts of New Eden»

Quand: 25 novembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Le jeu d'action-RPG de Dontnod raconte une histoire d'amour mélancolique et de fantômes dans une colonie sombre du début des temps modernes. Vous incarnez un couple de banishers (chasseurs de fantômes) confrontés à des choix moraux : sauver, racheter ou maudire ? Le système de combat alterne de manière dynamique entre le personnage physique et le partenaire fantomatique.

Le monde est rude, froid et marqué par la culpabilité et l'isolement alors que vous cherchez des pistes, des rituels et des indices. Le cœur émotionnel du jeu réside dans la relation des protagonistes, dont le destin change à chaque décision.

«Kill It With Fire ! 2»

Quand: 25 novembre

Où: Cloud, console, PC

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Dans «Kill It With Fire ! 2», vous chassez les araignées, mais cette fois-ci pas seulement sur Terre, mais à travers des réalités alternatives. Les niveaux se déroulent dans des salons, des vaisseaux spatiaux, des laboratoires et des mondes fantastiques que vous mettez sens dessus dessous avec des armes démesurées. Les environnements sont entièrement destructibles et chaque espèce d'araignée se comporte différemment : en se téléportant, en se camouflant ou en essaimant.

Le jeu se nourrit du chaos, de l'amusement des gadgets exagérés et de la combinaison des mécaniques de puzzle et de destruction.

«Marvel Cosmic Invasion»

Quand: 1er décembre

Où : Cloud, console, PC, console portable

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Marvel Cosmic Invasion» met l'accent sur l'action rapide et coopérative dans le style d'un brawler d'arcade moderne. Vous incarnez différents héros Marvel comme Captain Marvel, Star-Lord ou Ms. Marvel et faites face à une invasion cosmique qui menace plusieurs réalités. Chaque personnage dispose de ses propres capacités, combos et attaques spéciales, qui se combinent en équipe pour créer des synergies efficaces.

Les décors vont des décors de rue aux planètes étranges en passant par des lieux emblématiques du cosmos Marvel et changent constamment de rythme. La présentation combine une esthétique claire de bande dessinée avec des effets rapides et beaucoup de mouvement. Avec des arbres de compétences et de nouvelles attaques, vous faites évoluer vos personnages pas à pas, sans que le système de combat ne perde de sa clarté.

«Lost Records : Bloom & Rage»

Quand: 2 décembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Lost Records : Bloom & Rage» provient du studio derrière «Life Is Strange» et suit quatre adolescents dans les années 1990, dont l'amitié se brise après un mystérieux été. Des décennies plus tard, ils reviennent sur les lieux et doivent faire face à ce qui s'est passé alors.

Le jeu accorde une grande importance à l'atmosphère, à la musique et aux tensions interpersonnelles. Les choix façonnent le déroulement du récit tandis que vous vous promenez avec les personnages à travers des flashbacks, reconstruisez des souvenirs et découvrez des secrets.

Notre collègue Kevin a testé le jeu en détail.

En coulisse Retour en force des années 90 avec la partie 1 de « Lost Records : Bloom & Rage » par Kevin Hofer

Critique L'attente de la bande 2 a valu la peine : "Lost Records : Bloom & Rage" à l'essai par Kevin Hofer

Ces jeux quittent le Game Pass

En outre, à la fin du mois, plusieurs titres disparaissent à nouveau de l'abonnement :

«Barbie Project Friendship»

«Lords of the Fallen»

«Octopath Traveler»

«Octopath Traveler II»

«SteamWorld Build»

Photo d’en-tête : Raccoon Logic Studios Inc.

