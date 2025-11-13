Nouveautés + tendances 4 0

Voici les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en novembre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 13/11/2025

Avec "Tomb Raider : Anniversary" et "GTA V", Sony introduit deux séries bien connues dans le line-up de novembre, qui comprend en outre des jeux comme "Pacific Drive" et "Insurgency : Sandstorm".

En novembre, le Playstation Plus sera de nouveau approvisionné. Sony prépare un line-up qui va des remakes de classiques aux mondes ouverts, en passant par l'horreur sur des plateformes pétrolières et des monster trucks imposants.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveau pour l'abonnement Premium

«Tomb Raider : Anniversary»

Quand: 18 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2007 comme réinterprétation de l'original de 1996

«Tomb Raider : Anniversary» est sorti en 2007 en tant que réédition du premier jeu «Tomb Raider» de 1996. Cette version modernisée met l'accent sur des animations plus fluides, des temples clairement conçus et un système d'escalade plus précis, mais reste étroitement liée à la structure des premiers jeux d'action-aventure en termes de construction et de jouabilité. Les énigmes suivent des séquences fixes, les niveaux sont linéaires et la narration se concentre sur les étapes essentielles de la première expédition de Lara.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Grand Theft Auto V»

Quand: 18 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2013



«Grand Theft Auto V» déplace son action à Los Santos, un vaste univers de jeu urbain centré sur trois personnages principaux très différents. Michael vit sous protection de témoin après un passé criminel, Franklin est un chauffeur talentueux qui tente d'échapper à son milieu et Trevor est un marginal imprévisible qui évolue en marge de la société.

Le jeu utilise ces trois perspectives pour structurer de manière flexible le déroulement de l'histoire et relier différents lieux et milieux sociaux. Le monde ouvert fonctionne comme un système dynamique de missions, de trafic, de dialogues et d'événements spontanés, permettant à la fois des missions linéaires et une exploration libre.

«Pacific Drive»

Quand: 18 novembre

Où: PS5

Millésime: 2024



Au cœur de «Pacific Drive» se trouve un mélange de mécaniques de survie et de focalisation sur les véhicules. Chaque excursion dans la zone dite d'exclusion apporte son lot de dangers, de phénomènes météorologiques et de ressources. La voiture fonctionne alors à la fois comme un abri, un outil et un facteur de progrès. La planification de l'itinéraire, les réparations et les améliorations se fondent dans un gameplay qui repose fortement sur les décisions prises en situation

«Still Wakes the Deep»

Quand: 18 novembre

Où: PS5

Millésime: 2024



Une orientation totalement différente est donnée par «Still Wakes the Deep», qui tire sa tension de l'espace confiné d'une plateforme pétrolière. Des sections de mouvement, des passages d'escalade et des séquences de fuite déterminent le déroulement, tandis que la narration mène de manière linéaire à travers l'installation. La lumière, le son et la structure architecturale créent une atmosphère dense qui souligne l'isolement de la scène.

«Insurgency : Sandstorm»

Quand: 18 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2018



Sur «Insurgency : Sandstorm», l'accent est mis sur les combats tactiques multijoueurs qui se déroulent sur des cartes de petite à moyenne taille. Le temps de mise à mort est court, ce qui rend le positionnement, la communication et la prudence essentiels. Le comportement des armes, le recul et le design sonore s'inspirent fortement de la simulation réaliste, sans pour autant ralentir le rythme du jeu.

Différents modes vous mettent au défi de travailler en équipe, que ce soit en attaquant des positions, en défendant des points ou en coopérant contre des adversaires IA. La répartition claire des rôles - du tireur au soutien - structure le déroulement du jeu et fait en sorte que l'action coordonnée soit plus importante que l'action individuelle. Chaque tour se déroule ainsi de manière concentrée et contrôlée.

«Thank Goodness You're Here !»

Quand: 18 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Thank Goodness You're Here !» vous emmène dans une petite ville britannique, découpée en scènes courtes et pleines d'humour. Les personnages sont exagérés, leurs dialogues délibérément pointus, et de nombreuses situations jouent sur des processus quotidiens qui basculent dans l'absurde. Les interactions restent volontairement simples, de sorte que l'accent est clairement mis sur l'animation, le timing et l'atmosphère des petits épisodes.

Chaque scène constitue un chapitre à part entière, qui vous fait traverser le village sans grande résistance et présente constamment de nouvelles rencontres.

«The Talos Principle 2»

Quand: 18 novembre

Où: PS5

Année: 2023



Dans «The Talos Principle 2», de vastes zones d'énigmes vous attendent, que vous pouvez aborder dans n'importe quel ordre. Chaque énigme suit des règles clairement définies qui s'enrichissent au fur et à mesure et permettent de nouvelles combinaisons. Des éléments tels que la déviation de l'énergie, le déplacement de la plateforme ou la logique de mouvement s'imbriquent proprement et récompensent une approche méthodique.

Entre les zones de puzzle, le jeu mise sur une exploration calme et des conversations avec des personnages IA, qui abordent des thèmes comme l'identité, la conscience et la société.

«Monster Jam Showdown»

Quand: 18 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2024



«Monster Jam Showdown» met l'accent sur des événements courts avec des monster trucks massifs. Les véhicules lourds suivent leur propre modèle de conduite, dans lequel les sauts, les transferts de poids et le contact avec le sol jouent un rôle central. Les arènes en constituent le cadre central : stades compacts, places ouvertes ou champs d'obstacles, chacun offrant des lignes et des possibilités de saut différentes.

Les courses, les cascades et les petits défis constituent différents types d'événements, chacun ayant ses propres règles et son propre déroulement. Les courses vous permettent d'affronter d'autres camions sur des circuits fixes, tandis que les modes cascades vous permettent de gagner des points en effectuant des sauts et des rotations. Les défis reprennent des tâches courtes, comme la destruction d'objets ou l'approche précise de points marqués.

«MotoGP 25»

Quand: 18 novembre

Où: PS4, PS5

Année: 2013



Avec «MotoGP 25», le mois reçoit une simulation de course classique qui reproduit la saison actuelle avec les équipes, les pilotes et les circuits officiels. La carrière vous guide à travers les entraînements, les qualifications et les courses, tandis que des systèmes d'assistance adaptent le comportement du pilote à différents niveaux d'expérience. Chaque machine réagit avec précision à l'accélération, au freinage et à la trajectoire dans les virages, de sorte que les progrès sont clairement perceptibles.

Photo d’en-tête : Jeux Rockstar

