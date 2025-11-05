Nouveautés + tendances 9 1

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de novembre 2025 (2e partie)

Debora Pape Traduction : traduction automatique 5/11/2025

La deuxième vague de jeux de novembre vous apporte un mélange éclectique de genres dans le Game Pass. Vous jouez à l'œuf cru, explorez le vide, dégommez des nazis et construisez une ville de souris.

Microsoft a présenté la deuxième vague de jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass en novembre. Il s'agit comme toujours d'un mélange de nouveautés et de classiques (parfois réédités). Tous les titres sortiront au cours des prochaines semaines et seront disponibles pour le cloud, la console ou le PC selon le niveau d'abonnement.

«Sniper Elite : Resistance»

Quand: 5 novembre

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Premium



Dans le jeu de tir tactique furtif «Sniper Elite : Resistance», vous vous attaquez au Troisième Reich et avez l'occasion d'abattre des tas de nazis. Vous incarnez l'agent britannique Harry Hawker. Votre mission est d'empêcher, avec la Résistance française, les nazis de mettre au point une arme miraculeuse dans l'enceinte d'un château idyllique en France.

Il y a une campagne que vous pouvez mener seul ou en coopération à deux, ainsi qu'un mode JcJ et un mode survie. Le jeu est sorti le 30 janvier 2025.

«Egging On»

Quand: 6 novembre

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



«Egging On» est disponible dans le Game Pass dès sa sortie.

«Whiskerwood»

Quand: 6 novembre

Où: PC

Comment : Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Le jeu est disponible directement dans le Game Pass pour le lancement de l'Early Access.

«Voidtrain»

Quand: 7 novembre

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



En plus du mode solo, il existe une coop en ligne pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Le jeu est sorti en accès anticipé en 2023 et sortira en version complète le 7 novembre 2025.

«Great God Grove»

Quand: 11 novembre

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



Le jeu d'aventure «Great God Grove» se présente également de manière assez créative. Le jeu, sorti en 2024, se distingue par son aspect stylisé 2D/2.5D et son humour bizarre. L'intrigue tourne autour d'une apocalypse imminente : les dieux du bosquet qui donne son titre au jeu (Grove) sont si divisés et distraits qu'ils ne veillent plus sur le monde. C'est donc à vous de sauver le monde.

Vous êtes le nouveau facteur des dieux. Ton outil est une sorte de canon à dialogue. Il vous permet d'aspirer des bulles contenant des lignes de dialogue d'autres personnages et de les renvoyer ailleurs pour résoudre des énigmes basées sur les mots, régler des disputes et réconcilier les dieux.

«Lara Croft and the Temple of Osiris»

Quand: 11 novembre

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



«Lara Croft and the Temple of Osiris» est déjà ancien : le jeu est sorti à l'origine en 2014. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure qui met l'accent sur les énigmes et les éléments de shoot top-down en perspective isométrique. Vous incarnez Lara Croft qui, avec son rival Carter Bell, libère accidentellement le dieu maléfique Seth en Égypte tout en réveillant les dieux Isis et Horus.

Seth ne bronche pas et prévoit de réduire l'humanité en esclavage. Lara Croft veut l'en empêcher et a besoin pour cela de l'aide du dieu Osiris. Celui-ci est indisposé car il est dispersé en fragments individuels. Vous faites équipe avec Carter Bell, Isis et Horus pour retrouver les fragments et ressusciter Osiris.

«Pigeon Simulator»

Quand: 11 novembre

Où: Cloud, PC et Xbox Series X|S

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Les pigeons sont lâchés ! «Pigeon Simulator» rappelle à première vue le tristement célèbre «Goat Simulator». Ce jeu d'action-aventure en coopération chaotique met l'accent avec humour sur la destruction et la physique. L'intrigue rompt avec le genre purement animalier du simulateur et vous place dans le rôle d'un agent de l'unité top secrète Paranormal Examination & Kontainment (P.E.K.).

Vous devrez traquer, neutraliser et extraire de dangereuses créatures anormales dans la ville de «New Squawk City» afin de protéger la population humaine et de garder secrète l'existence de la P.E.K.. Le jeu est principalement conçu pour le mode coopératif en ligne et peut être joué avec jusqu'à quatre agents à plumes. Il sera disponible dans le Game Pass dès sa sortie.

«Relic Hunters Legend»

Quand: 12 novembre

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium



Un jeu de tir en ligne ne peut pas non plus être absent de cette nouvelle vague de jeux. «Relic Hunters Legend» se déroule dans une galaxie de dessins animés colorés, opprimée par le tyrannique Duc Ducan. Vous rejoignez les Relic Hunters qui ont pour mission de récupérer des reliques volées afin de renverser le régime de Ducan. Une campagne scénarisée d'une trentaine d'heures est disponible, ainsi que des modes multijoueurs en ligne

«Winter Burrow»

Quand: 12 novembre

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Ultimate, PC Game Pass



Winter Burrow est un jeu de survie et d'artisanat à la troisième personne avec des graphismes en 2D. Vous incarnez une petite souris qui revient dans son ancienne maison dans la forêt après une longue absence. Là-bas, l'hiver s'est installé et votre terrier a été détruit. Dans cet environnement rude et enneigé, vous allez collecter des ressources et construire des outils pour reconstruire votre terrier et survivre à l'hiver.

Ces jeux vont bientôt quitter le Game Pass

Le 15 novembre, vous devrez dire adieu à ces six titres du catalogue Game Pass :

«Blacksmith Master»

«Football Manager 2024»

«Football Manager 2024 Console Edition»

«Frostpunk»

«Spirittea»

«S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl»

Photo d’en-tête : Rébellion

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)







