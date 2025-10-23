Nouveautés + tendances 14 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre et novembre 2025

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 23/10/2025

Avec "Commandos : Origins", "The Outer Worlds 2" et "Football Manager 26", plusieurs titres bien établis seront disponibles dans le Game Pass cet automne. Entre-temps, des productions indépendantes comme "Super Fantasy Kingdom" apporteront de la variété.

Le 22 octobre 2025, Xbox a présenté la deuxième vague de titres Game Pass pour l'automne. Le line-up va de l'action stratégique furtive aux jeux de simulation et de construction, en passant par des expériences narratives de science-fiction. Tous les titres sortiront au cours des prochaines semaines et seront disponibles pour le cloud, la console ou le PC, selon le niveau d'abonnement.

«Commandos : Origins»

Quand: 22 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



«Commandos : Origins» vous ramène aux origines de l'une des plus célèbres séries tactiques des années 2000. Vous prenez le contrôle de six soldats d'élite qui pénètrent en territoire ennemi avec différentes capacités spéciales. Un timing précis, la planification et l'observation sont essentiels, car chaque étape peut faire la différence entre le succès et l'échec.

«Microsoft Flight Simulator 2024»

Quand: 22 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: Game Pass Premium



Techniquement, le jeu impressionne par son flux de données global qui représente les paysages de manière presque photoréaliste. En même temps, le titre reste un jeu d'apprentissage : Pour décoller et atterrir avec précision, il faut comprendre l'aérodynamique, le comportement météorologique et les commandes.

«PowerWash Simulator 2»

Quand: 23 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La suite du surprenant succès indépendant étend le principe de base avec plus d'outils, une physique plus réaliste et des missions plus complexes. Vous nettoyez des façades d'immeubles, des véhicules, des statues ou des rues entières, seul ou en coopération. Ajoutez à cela un système «Dirt Finder» qui vous indique la saleté restante, ainsi que des buses et des liquides de nettoyage personnalisables.

Le caractère méditatif du jeu demeure : Il s'agit moins de compétition que de l'attrait de la précision, lorsque chaque pulvérisation crée un ordre visible. Au fond, «PowerWash Simulator 2» est un jeu sur le contrôle, la concentration et le rythme d'un travail uniforme.

Malgré son thème anodin, «PowerWash Simulator 2» reste un exemple parfait de la fascination des activités quotidiennes dans les mondes numériques. Mon collègue Rainer a déjà analysé dans un article pourquoi de tels jeux fonctionnent et pourquoi le fait d'enlever la saleté sous forme virtuelle peut être si satisfaisant.

«Bounty Star»

Quand: 23 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Bounty Star» mélange l'action à la troisième personne avec la construction de base et des éléments de farming. Vous incarnez Clementine McKinney, une ancienne pilote de Mech qui tente de prendre un nouveau départ dans le sud-ouest post-apocalyptique des États-Unis. Entre les ruines du désert et les villes en ruine, vous développez votre base, collectez des ressources, cultivez des champs et équipez votre robot de combat de nouvelles armes.

Le gameplay alterne entre un quotidien tranquille de construction et des combats intenses contre des bandits ou des méchas ennemis. Cela crée un rythme inhabituel de planification et d'adrénaline.

«Super Fantasy Kingdom» (Game Preview)

Quand: 24 octobre

Où: PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Super Fantasy Kingdom» combine des mécaniques de construction avec des structures de roguelike. Vous construisez votre propre royaume, rassemblez des ressources, construisez des murs et des défenses. Vous devez faire face à des vagues d'attaques de monstres qui se répètent simultanément. Chaque tour apporte de nouvelles conditions de départ, tandis que les progrès sont pris en compte dans les tours suivants

C'est un processus d'apprentissage qui vous permet de comprendre comment maintenir l'équilibre entre économie, défense et expansion. Visuellement, le jeu est coloré, mais avec une profondeur stratégique.

«Halls of Torment»

Quand: 28 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Premium, Game Pass Ultimate



Dans ce survival roguelike, vous vous rendez dans de sombres salles remplies de monstres et de menaces. Vous choisissez parmi différentes classes de héros, combattez des hordes d'ennemis et récupérez des améliorations permanentes.

Chaque course ne dure que quelques minutes, mais les progrès sont conservés. Les commandes sont simples et l'équilibrage est difficile. L'ambiance et la bande-son s'inspirent des dungeon crawlers classiques, tandis que la logique du jeu est basée sur la progression continue.

«The Outer Worlds 2»

Quand: 29 octobre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La suite du jeu de rôle de science-fiction d'Obsidian Entertainment étend le concept bien connu à de nouvelles planètes, factions et compagnons. Vous explorez une colonie isolée, prenez des décisions qui influencent vos relations et le déroulement des missions, et déterminez l'avenir de votre équipage.

En plus des systèmes de dialogue classiques, vous trouverez des éléments de tir, de l'artisanat et des chemins scénaristiques ramifiés. «The Outer Worlds 2» reste humoristique, mais a une envergure bien plus grande que son prédécesseur.

Notre collègue Domi a déjà testé le jeu et se montre très enthousiaste.

«1000xRESIST»

Quand: 4 novembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Premium, Game Pass Ultimate



Dans «1000xRESIST», vous vivrez une aventure de science-fiction à caractère narratif dans un monde ravagé par une épidémie extraterrestre. Vous incarnez un personnage appelé Watcher, qui vit dans un habitat souterrain et s'interroge sur l'origine de sa civilisation. Le jeu met l'accent sur l'histoire, les dialogues et l'atmosphère plutôt que sur l'action classique.

Visuellement, il utilise des graphismes 3D stylisés avec une forte composition de couleurs pour souligner l'isolement et l'étrangeté. Sur le plan du contenu, il s'agit de la mémoire, de l'identité et de la loyauté : des thèmes racontés à un rythme tranquille.

«Football Manager 26»

Quand: 4 novembre

Où: Cloud, Xbox Series X|S, PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Comme d'habitude, vous prenez le contrôle total d'un club de football - de la planification de l'effectif aux transferts, de la tactique aux séances d'entraînement et aux relations avec les médias. L'interface utilisateur a été modernisée, le système de scouting a été étendu et les fonctions d'analyse ont été approfondies.

Ces jeux quitteront le Game Pass le 31 octobre 2025

En cette fin de mois, Microsoft retire une fois de plus trois titres du catalogue Game Pass :

«Jusant»

«Metal Slug Tactics»

«Retour à Monkey Island»

