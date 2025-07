Nouveautés + tendances 13 5

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2025

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 2/7/2025

Du contenu frais pour les abonnés Game Pass : Microsoft lance une nouvelle sélection de jeux en juillet. De l'ambiance sombre de "Little Nightmares II" au remake de Tony Hawk en skateboard, il y en aura pour beaucoup.

Le mois de juillet apporte de la fraîcheur à tous ceux qui ont un abonnement au Xbox Game Pass. Microsoft a présenté la première vague de nouveaux jeux. Vous pouvez vous attendre à un mélange varié d'action-aventure, de jeux indépendants charmants, de classiques et de défis sportifs. Découvrez les nouveaux titres qui arriveront dans votre bibliothèque en juillet et à partir de quand vous pourrez y jouer.

Quels sont les niveaux du Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est divisé en trois niveaux : Core, Standard et Ultimate. En outre, le PC Game Pass n'existe que pour cette plateforme. Le niveau Core donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 40 jeux et à des réductions pour les membres. Standard étend cet accès à une vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Little Nightmares II»

Quand: 1er juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans cette aventure d'horreur atmosphérique, vous contrôlez Mono, un petit garçon qui doit se frayer un chemin à travers des mondes troublants peuplés de créatures cauchemardesques. Le jeu repose sur une atmosphère oppressante et un langage audio et visuel puissant. Il combine cette ambiance avec des énigmes et des mécanismes d'infiltration. La suite «Little Nightmares III» devrait sortir en octobre.

«Rise of the Tomb Raider»

Quand: 1er juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans «Rise of the Tomb Raider», vous accompagnez Lara Croft dans son expédition en Sibérie. Elle y recherche la légendaire ville de Kitesch, qui détiendrait le secret de l'immortalité. Mais Lara n'est pas seule : l'organisation Trinity poursuit les mêmes objectifs et n'hésite pas à recourir à la violence.

Le jeu combine des combats pleins d'action, des passages d'escalade et de l'exploration. Dans de vastes zones, vous récoltez des ressources, fabriquez de l'équipement et découvrez des tombes cachées qui proposent des énigmes difficiles. Visuellement, le jeu met l'accent sur des paysages impressionnants et des modèles de personnages détaillés.

«Legends of Mana»

Quand: 2 juillet

Où: Console

Comment: Game Pass Standard



Le remaster du JRPG classique apporte des graphismes retravaillés, une musique réarrangée et des fonctionnalités de confort modernes. Vous explorez le monde de Fa'Diel et créez votre propre histoire.

«Trials of Mana»

Quand: 2 juillet

Où: Console

Comment: Game Pass Standard



Le 2 juillet également, «Trials of Mana». Vous y trouverez un remake moderne d'un autre classique de Square Enix. Le jeu propose des combats en temps réel, différentes classes de personnages et une histoire fantastique que vous pouvez influencer en choisissant vos héros.

«Ultimate Chicken Horse»

Quand: 3 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans «Ultimate Chicken Horse», vous affrontez vos amis dans un jeu de plate-forme inhabituel. La particularité de ce jeu : Vous construisez vous-même les niveaux. Et cela pendant le jeu. A chaque tour, vous placez avec les autres joueurs de nouveaux obstacles, plates-formes ou pièges. Ensuite, vous essayez d'atteindre l'objectif sans échouer.

Le jeu se nourrit de son chaos créatif. Il vous récompense si vous parvenez à atteindre l'objectif alors que d'autres échouent. En même temps, il provoque de nombreux éclats de rire lorsqu'une hélice intelligemment placée ou un piège à miel collant ruine votre course. Le style est coloré et humoristique.

«L'Ascension»

Quand: 8 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Ce jeu de rôle et d'action se déroule dans un monde cyberpunk sombre. Vous incarnez un ouvrier dans une mégacorporation qui s'effondre soudainement. Dans le vide de pouvoir qui en résulte, vous vous battez pour survivre, seul ou en coopération avec trois autres joueurs au maximum.

Le jeu combine des combats rapides et tactiques avec des éléments de jeu de rôle. Le monde du jeu est construit verticalement et impressionne avec des néons, des marchés animés et des bidonvilles dangereux. Outre l'histoire principale, «The Ascent» propose de nombreuses quêtes secondaires, des factions et des secrets.

«Minami Lane»

Quand: 9 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«Minami Lane» est une simulation d'urbanisme décontractée à l'ambiance japonaise. Vous créez une petite rue dans un quartier calme en plaçant des magasins, des cafés, des résidences et des décorations. L'objectif est de créer un quartier vivant et harmonieux dans lequel les habitants se sentent bien.

Le jeu évite délibérément les contraintes de temps ou les systèmes économiques complexes. Au lieu de cela, l'accent est mis sur la créativité, l'atmosphère et les petits détails. Les graphismes sont minimalistes et colorés, la musique apaisante.

«Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4»

Quand: 11 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La plus célèbre série de jeux de skateboard est de retour sous une forme remaniée. Le remake combine le contenu des jeux originaux de 2001 et 2002 avec une technologie moderne et de nouvelles fonctionnalités. En plus des skateparks et des tricks classiques, de nouveaux skateurs vous attendent, y compris des personnages invités comme le Doom Slayer. La bande-son a été enrichie et comprend à la fois des chansons connues et de nouveaux morceaux.

«High On Life»

Quand: 15 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



«High On Life» est un jeu de tir à la première personne atypique qui se distingue par son humour noir et son univers de science-fiction décalé. Le titre est signé Justin Roiland, l'un des créateurs de la série d'animation «Rick and Morty».

Vous incarnez un humain qui se retrouve soudainement au cœur d'un conflit intergalactique. Vos armes sont des aliens qui parlent et qui, en plus d'avoir des capacités différentes, font constamment des commentaires. Parfois utiles, parfois absurdes. Le jeu est coloré, bizarre et plein de personnages bizarres.

Ces jeux quittent le Game Pass en juillet

Avec tous ces nouveaux arrivants, le mois de juillet sera aussi celui des adieux. Le 15 juillet, les titres suivants quitteront le Xbox Game Pass :

«Flock»

«Mafia Definitive Edition»

«Délicatesse magique»

«Tchia»

«The Callisto Protocol»

«The Case of the Golden Idol»

Photo d’en-tête : Square Enix

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 13 personne(s)