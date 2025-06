Nouveautés + tendances 6 0

Les meilleures bandes-annonces et news du Summer Game Fest

Philipp Rüegg Traduction: traduction automatique 7/6/2025

L'événement principal du Summer Game Fest a été rempli de nouveaux jeux. Vous trouverez ici toutes les annonces et bandes-annonces importantes.

L'organisateur Geoff Keighley n'a pas ménagé ses efforts lors du Summer Game Fest Showcase. Vendredi soir, heure suisse, plus de bandes-annonces que ce qui aurait dû être autorisé ont défilé sur l'écran géant du Youtube Theater de Los Angeles. Il y en avait pour tous les goûts. Des jeux d'horreur sanglants aux jeux de baston avec des poupées de chiffon en passant par de charmantes plateformes en pixels.

«Chronicles : Medieval»

L'acteur Tom Hardy est la voix narrative de cette impressionnante bande-annonce. Il s'agit d'un jeu de rôle médiéval en sandbox du studio danois Raw Power Games.

Quand: 2026

Où: PC

«Game of Thrones : War for Westeros»

Jon Snow doit une nouvelle fois affronter les White Walkers dans ce jeu de stratégie. Il n'y a malheureusement pas eu de gameplay.

Quand: 2026

Où: PC

«Resident Evil Requiem»

Dans le prochain «Resident Evil», vous retournerez là où tout a commencé : Racoon City. Il semblerait que l'horreur reprenne un peu le dessus

Quand: 27 février 2026

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Stranger Than Heaven»

Ryu Ga Gotoku, le studio derrière «Like A Dragon» et «Virtua Fighter» a présenté un nouveau jeu jazzy aux accents de film noir. L'action se déroule au début du 20ème siècle

Quand: sans date

Où : inconnu

«Fractured Blooms»

Un jeu d'agriculture qui serait un mélange de «Doki Doki Literature Club» et «Silent Hill». Voilà ce que j'appelle un mélange sauvage.

Quand: sans date

Où: PC

«Jurassic World Evolution 3»

Bientôt, il sera de nouveau temps de faire sortir de terre un nouveau Jurassic Park. Espérons que cette fois, les dinosaures resteront dans leurs enclos.

Quand: 21 octobre

Où: PC

«Scott Pilgrim EX»

Ce jeu de baston en 2D a été créé par les mêmes personnes qui ont développé le très amusant «Scott Pilgrim vs. the World».

Quand: 2026

Où: PC et console

«Mixtape»

Il ressemble beaucoup à «Life is Strange» et «Bloom and Rage». Un jeu d'histoire autour d'un groupe de jeunes adultes avec une bande son de Smashing Pumpkins, Iggy Pop et autres

Quand: bientôt

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Mina the Hollower»

«Shovel Knight»- Le studio Yacht Club Games travaille sur un nouveau jeu de rôle d'action en pixels.

Quand: 31 octobre 2025

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

«Lego Voyagers»

Un jeu Lego enchanteur pour deux personnes de l'éditeur Annapurna sur le thème des vaisseaux spatiaux.

Quand: sans date

Où : PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch

«Onimusha : Way of the Sword»

Capcom donne un nouvel aperçu du prochain volet de «Onimusha»

Quand: 2026

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Acts of Blood»

Un seul développeur est à l'origine de ce jeu de combat.

Quand: été 2026

Où: PC

«Mafia : The Old Country»

La série «Mafia» revient à ses débuts. La nouvelle bande-annonce en dit plus sur l'histoire.

Quand: 8 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Dying Light : The Beast»

Le spin-off de la série de zombies Parcour vous permet de devenir la bête à votre tour.

Quand: 22 août

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Code Vein 2»

Bandai Namco a dévoilé la suite de «Code Vein». Le précédent est sorti en 2019.

Quand: 2026

Où : inconnu

«Mortal Shell 2»

Le précédent opus a fait de nombreux adeptes malgré ses coins et recoins. La deuxième partie promet à nouveau beaucoup d'action et des ennemis monstrueux.

Quand: 2026

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Atomic Heart 2»

Mundfish a montré la première bande-annonce de «Atomic Heart 2». La suite du shooter rétro de science-fiction a de nouveau de nombreux robots déjantés à son actif et est à nouveau impressionnante.

Quand: inconnu

Où: PC et consoles

«Le Cube»

Mundfish travaille également sur un jeu de tir MMO dans l'univers de «Atomic».

Quand: inconnu

Où : PC et consoles

«ILL»

Un jeu de survie plein de monstres grotesques et de scènes sanglantes. Probablement réservé aux plus endurcis.

Quand: sans date

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Last Flag»

Un jeu de tir à la troisième personne dans lequel deux équipes de cinq personnes s'affrontent pour un drapeau. Visuellement, il présente de fortes similitudes avec «Team Fortress», dans lequel ce mode joue également un rôle éminent.

Quand: sans date

Où : PC

«Sonic Racing CrossWorlds»

Si vous n'avez pas envie de jouer à Mario et compagnie, vous pouvez vous réjouir de ce jeu de karting dans l'univers de Sonic - y compris «Minecraft»-Crossover.

Quand: 25 septembre

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Nicktoons and the Dice of Destiny»

Un RPG d'action fantastique mettant en scène Bob l'éponge et mélangeant de nombreux univers de Nickelodeon.

Quand: 2025

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch

«Fin de l'abysse»

Un action-RPG de science-fiction effrayant dans un monde mystérieux par le studio suédois Section 9 Interactive.

Quand: 2026

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Marvel Cosmic Invasion»

Le jeu de baston rétro 2D met en scène She-Hulk et Rocket Raccoon dans son dernier trailer.

Quand: 2025

Où: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2

«Wu-Tang : Rise of the Deceiver»

Le légendaire crew hip-hop s'offre un nouveau jeu. Un RPG d'action en coopération avec des combats de style anime.

Quand: inconnu

Où : PC et consoles

«Chrono Odyssey»

Un nouveau MMORPG qui, avec son univers fantastique sombre, rappelle visuellement un peu «Elden Ring».

Quand: inconnu

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Felt That Boxing»

Un jeu de boxe avec des poupées en peluche. Si les Muppets vous ont toujours agacé, voici de quoi évacuer vos frustrations.

Quand: inconnu

Où: PC

«Out of Words»

Un jeu de plateforme en coopération avec un style graphique impressionnant, rendu possible par de véritables personnages en pâte à modeler.

Quand: 2026

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Infinitesimals»

Un jeu dans le style de «Chérie, j'ai rétréci les enfants» et «Grounded». En tant que scarabée extraterrestre avec jetpack, vous devez trouver une nouvelle maison pour votre peuple.

Quand: 2026

Où : PC, PS5,Xbox Series X/S

«ARC Raiders»

Le jeu de tir d'extraction multijoueur dans un monde de science-fiction post-apocalyptique sortira dans quelques mois.

Quand: 30 octobre

Où: PC, PS5, Xbox Series X/S

«Wildgate»

Le jeu de tir JcJ aux graphismes saisissants a reçu une date de sortie, et c'est pour très bientôt.

Quand: 22 juillet

Où : PC, PS5, Xbox Series X/S

«Deadpool VR»

Neil Patrick Harris incarne Deadpool dans ce jeu d'action en VR.

Quand: fin 2025

Où: Quest 3

«Killer Inn»

Une sorte de «Among Us», mais avec des personnages humains et plus sanglants. Un corps est retrouvé et tout le monde est suspect.

Quand: inconnu

Où: PC

Showcase du Summer Game Fest Quels sont les jeux que vous attendez le plus ? "Chroniques : Médiévales" "Game of Thrones : War for Westeros" (Game of Thrones : la guerre pour Westeros) "Resident Evil Requiem" "Stranger Than Heaven" "Fractured Blooms" "Jurassic World Evolution 3" "Scott Pilgrim EX" "Mixtape" "Mina la Hollandaise" "Lego Voyagers" "Onimusha : Way of the Sword" "Actes de sang" "Mafia : Le Vieux Pays" "Dying Light : La Bête" "Code Vein 2" "Mortal Shell 2" "Atomic Heart 2" "Le Cube" "ILL" "Dernier drapeau" "Sonic Racing CrossWorlds" "Nicktoons et le dé du destin" "Fin des abysses" "Marvel Cosmic Invasion" "Wu-Tang : Rise of the Deceiver" "Chrono Odyssey" "Felt That Boxing" "Out of Words" "Infinitesimals" "ARC Raiders" "Porte sauvage" "Deadpool VR" "Killer Inn" un autre Conditions de participation Participer

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)