Nouveautés + tendances 8 2

Microsoft vient de présenter ces nouveaux jeux Xbox et PC

Simon Balissat Traduction: traduction automatique 8/6/2025

Le Xbox Showcase de l'été est le plus grand show de bandes-annonces de Microsoft, au cours duquel de nouveaux jeux sont annoncés par dizaines. Cette année, il y a eu peu de surprises et quelques absents.

Pour commencer, un petit quiz. Parmi les trois titres ou sous-titres génériques suivants, lequel ai-je inventé de toutes pièces ? «Beast of Reincarnation», «The New Dawn» ou «Solo Levelling Arise Overdrive»... c'est ça : aucun, ce sont tous des titres présentés tels quels au Xox Showcase.

En plus de 21 bandes-annonces de jeux, Microsoft a présenté du nouveau contenu pour des jeux existants et des remakes. Et du nouveau matériel, bien qu'il s'agisse plutôt d'une collaboration avec Asus.

Nouveautés + tendances Xbox et Asus lancent deux consoles portables par Simon Balissat

Pour mettre un peu d'ordre, je mentionne d'abord les tout nouveaux jeux, puis les suites de franchises existantes et enfin les DLC et les remakes. Les jeux sont classés uniquement selon mon bon vouloir. Tous seront disponibles sur le Gamepass dès leur sortie.

Des jeux entièrement nouveaux

Ces douze titres sont frais et n'ont pas de prédécesseurs, tout au plus un modèle dans un autre média comme la bande dessinée ou l'anime. Cela ne veut pas dire que l'inspiration ne vient pas d'ailleurs. Je parle de vous, «Animo»...

«Clockwork Revolution»

Le nouveau jeu de inExile, connu pour la série «Borderlands», est un polar steampunk avec manipulation du temps. Des personnages accrocheurs, des répliques amusantes et un pantin de bois en colère. Que demander de plus ? Pour moi, la plus grande surprise du showcase.

Date : Inconnue

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«Keeper»

Dans le nouveau jeu de Double Fine («Psychonauts»), je prends le contrôle d'un phare oublié depuis longtemps. Mon meilleur ami est un oiseau. Ça sonne délicieusement décalé et ça a l'air adorable. Le gameplay sera-t-il plus intéressant que ce que montre la bande-annonce ?

Date : 17 octobre 2025

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«Cronos : The New Dawn»

Nous en sommes au premier des deux jeux totalement indépendants qui ont «Dawn» (l'aube) dans leur titre. Si vous connaissez les développeurs polonais de Bloober Team, vous commencez peut-être à vous en rendre compte... Il s'agit d'un survival horror qui, dans la bande-annonce, joue très habilement sur le clavier des clichés du genre. Rien d'étonnant à cela, puisque le studio a récemment réalisé le remake de Silent Hill 2» sur «.

Date de sortie : Automne 2025

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«The Blood Of DawnWalker»

Le deuxième jeu avec «Dawn» dans le titre est également produit par un studio polonais. Ce RPG se déroule dans un monde médiéval-fantastique peuplé de vampires. Tout cela est très sombre. Dans la bande-annonce, les points communs avec «The Witcher 3» ne passent pas inaperçus. Rien d'étonnant à cela, puisque le studio «Rebel Wolves» a été fondé par d'anciens développeurs de «Witcher».

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«No Ghosts at the Grand»

Encore un jeu où vous êtes l'héritier d'un hôtel. Après «Blue Prince», le genre a donc déjà deux représentants ! Ici aussi, rien n'est ce qu'il semble être. Ce qui commence comme un jeu de rénovation confortable semble vite partir en vrille. J'aime bien la bande-son reggae.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«Aphelion»

Un astronaute et une astronaute sont échoués sur la neuvième planète de notre système solaire. Non, pas Pluton, qui n'est plus une planète depuis longtemps. Aphelion est le nom de la planète et j'y incarne Ariane, à la recherche de son compagnon Thomas. Le jeu est réalisé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA). On sait donc maintenant pourquoi la protagoniste s'appelle Ariane. Le jeu est développé par «Don't Nod», qui est surtout connu pour la série narrative «Life is Strange»

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Bête de la réincarnation»

Un peu de ninja, un peu de robot, beaucoup d'action. Tout cela semble vraiment médiocre. Le fait que le studio «Game Freak» soit surtout connu pour «jeux Pokémon» n'arrange rien.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Animo»

En parlant de «Pokémon»: Ici, on s'est visiblement demandé combien de Pokémon on pouvait mettre dans un jeu sans se prendre une plainte de la Pokemon Company.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«Mudang Two Hearts»

Et tout de suite après, un autre copié-collé. Un mystérieux groupe terroriste. Des appareils de vision nocturne. Se faufiler dans les complexes industriels et les bureaux paysagers. Tout cela ressemble à s'y méprendre à «Metal Gear Solid». Mais c'est coréen.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

«At Fates End»

Un side scroller magnifiquement animé avec un mécanisme de cartes. C'est un titre que je retiens sans hésiter.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Invincible VS»

Un jeu de combat à 3 contre 3 adapté du comics et de la série de super-héros Amazon.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Solo Levelling Arise Overdrive»

Et tout de suite après, une autre série de BD / anime qui devient un jeu.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PC

La suite

Pourquoi réinventer la roue ? Pas moins de neuf successeurs ont été présentés. Et oui : le nouveau «Call of Duty» en fait également partie...

«The Outer Worlds 2»

Une aventure pour le capitalisme, par le capitalisme. Le fait que ce soit Microsoft qui ait ouvert le showcase avec cette bande-annonce témoigne d'une certaine autodérision. Je n'ai jamais joué au premier volet, mais après avoir vu cette bande-annonce, j'ai vraiment envie de voir le deuxième volet.

Date : 29 octobre

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Super Meatboy 3D»

Il est de retour ! La montagne de viande sans peau et avec beaucoup de rage se bat pour la première fois dans des niveaux en 3D. Une affaire sanglante et pleine de charme.

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Resonance : A Plague Tale Legacy»

Non, ce n'est pas une erreur de frappe ! Alors que les précédents s'appelaient respectivement «A Plague Tale :» puis «Innocence» et «Requiem», le préfixe devient maintenant un suffixe. Peut-être parce qu'il s'agit d'un prequel qui se déroule quinze ans avant «Requiem»?

Date : 2026

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

«Call of Duty : Black Ops 7»

Une nouvelle année, un nouveau «Call of Duty». Black Ops est sur le point de remplir la barre et en est déjà à la version 7. Le teaser ne montre pas encore grand chose, si ce n'est une femme dans le rôle stéréotypé de «Tech CEO». Il est également clair que David Mason, le protagoniste de «Black Ops 2», sera de la partie. Chapeau bas Microsoft ! La bande-annonce a commencé par une critique du capitalisme et s'est terminée par une critique du capitalisme.

Date : 2025

Sortie sur : Xbox Series X/S, PS5, PC

D'autres bandes-annonces de nouvelles suites

Remakes ou remasters

Encore plus simple qu'une suite : redorer le blason d'un jeu qui a fait ses preuves ! Pas de surprise ici, la plupart des éléments étaient déjà connus. Seul «Persona 4» n'avait pas encore été officiellement annoncé...

Extensions

Beaucoup de tirets et de deux points.

Les grands absents

Pour moi, il y avait tout de suite quelques absents à ce showcase : «Halo» était complètement absent, «Fable» également. En marge, «a mentionné le prochain Forza», qui devrait être «Forza Horizon 6». Je m'attendais à l'un de ces trois titres.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)