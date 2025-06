Nouveautés + tendances 6 3

Xbox et Asus lancent deux consoles portables

Simon Balissat Traduction: traduction automatique 8/6/2025

Asus et Xbox lancent le "ROG Xbox Ally" et le "ROG Xbox Ally X". Les deux ordinateurs de poche sont des concurrents directs du Steamdeck. Microsoft ne prend ainsi aucun risque.

C'était un secret mal gardé : Microsoft lance un ordinateur de poche. Mais pas seul, en partenariat avec Asus. Le «ROG Xbox Ally» et le «ROG Xbox Ally X» se distinguent par leurs performances et leur prix. Les deux fonctionnent sous Windows 11, offrent un écran FHD de 7 pouces à 120 Hz et des poignées inspirées des manettes de la Xbox.

Les nouveaux ordinateurs de poche

Source : Microsoft

L'Ally, plus abordable, est équipé d'une puce AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, tandis que la version X, plus puissante, est équipée du processeur Ryzen AI Z2 Extreme, de 24 Go de RAM et de 1 TB de stockage. L'Ally X offre également une batterie plus puissante (80 Wh au lieu de 60 Wh) et «Impulse Trigger» pour un meilleur retour d'information. Cela devrait ressembler au retour haptique des contrôleurs DualSense de Sony. Une batterie plus grosse signifie aussi un poids plus important : 715g pour le «Rog Xbox Ally X» contre 670g.

La sortie est prévue pour Noël, à quel prix, on ne le sait pas encore. Microsoft s'immisce donc désormais directement dans le marché des consoles portables, concurrençant la Switch 2 et le Steamdeck. Sony est apparemment en train de travailler sur un appareil portable. Le fait que Microsoft ait un partenaire à bord, Asus, qui a de l'expérience avec les ordinateurs de poche Windows, pourrait être une manœuvre habile. Le développement en interne est coûteux et risqué. L'essai de son prédécesseur par notre collègue Phil se trouve ici.

