Juin 2025 : les nouveaux jeux de l'abonnement Playstation Plus

12/6/2025

Un classique de la PS2 pour les abonnés Premium, huit nouveaux jeux dans l'abonnement Extra et quatre jouables dans l'abonnement Essential : Voici ce que le mois de juin vous réserve si vous dépensez de l'argent pour un abonnement Playstation Plus.

Sony ajoute chaque mois de nouveaux jeux au programme Playstation Plus. Pour y jouer, vous devez avoir le niveau d'abonnement requis. En juin, le classique cyberpunk «Deus Ex : The Conspiracy» sera disponible en exclusivité pour les abonnés Premium. Pour huit autres jeux, vous aurez besoin d'un abonnement supplémentaire ou premium:

«FBC : Firebreak»

«Battlefield 2042»

«Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2»

«The Hunter : Call of the Wild»

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie»

«Eiyuden Chronicles : Hundred Heroes»

«Train Sim World 5»

«Endless Dungeon»

Les nouveaux jeux essentiels de juin ont été annoncés par Sony dès la fin du mois de mai. Il s'agit de ces jeux :

«NBA 2K25»

«Alone in the Dark»

«Bomb Rush Cyberfunk»

«Destiny 2 : The Final Shape»

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits renouvelés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Spécifiquement pour l'abonnement Premium (PS4, PS5)

«Deus Ex : The Conspiracy» est un RPG d'action cyberpunk révolutionnaire sorti respectivement en 2000 et 2002 sur PS2. L'action se déroule dans le futur dystopique de l'année 2052. Vous incarnez l'agent JC Denton, amélioré par la nanotechnologie, qui se retrouve impliqué dans une conspiration autour d'une épidémie mortelle. «Deus Ex» combine des éléments de jeu de tir à la première personne avec des mécanismes de jeu de rôle. Pour de nombreuses missions, vous pouvez choisir de les accomplir furtivement, en vous battant ou même en les piratant.

L'histoire aborde des thèmes tels que la surveillance, la corruption et la technologie transhumaniste. Vos choix et votre comportement influencent dans une moindre mesure le déroulement et la fin de l'histoire.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«FBC : Firebreak» (PS5)

Le jeu de tir à la première personne en coopération «FBC : Firebreak» sortira le 17 juin. Il se déroule dans le même univers que «Control» de 2019. Vous faites partie, avec jusqu'à deux autres personnes, d'une unité spéciale appelée Firebreak, qui enquête sur des événements surnaturels au sein du Federal Bureau of Control (FBC). Pour ce faire, vous devrez faire face à des menaces paranormales et défendre le siège de l'agence contre un siège continu.

«Battlefield 2042» (PS4/PS5)

«Battlefield 2042» est un jeu de tir multijoueur à la première personne datant de 2021, dans lequel vous vous battez sur de vastes champs de bataille avec jusqu'à 128 joueurs. Vous vous battez avec des armes futuristes, des tanks, des jets et des hélicoptères. Pour compliquer les choses, des événements météorologiques dynamiques tels que des tempêtes de sable et des tornades modifient le champ de bataille pendant les combats. Le mode «Hazard Zone» vous permet de vivre des combats tactiques en petites équipes, dans lesquels vous et votre escouade devez récupérer de précieux disques durs de données et échapper aux autres équipes.

«Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2» (PS5)

«Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2» est sorti en décembre 2023 en tant que dixième volet principal de la série de jeux d'horreur «Five Nights at Freddy's». Il s'agit d'un jeu VR, ce qui signifie que vous avez besoin du casque VR Playstation VR2 pour jouer. Vous jouez le rôle d'un gérant de pizzeria et d'un animateur pour vos clients mécaniques. Vous servirez vos clients, réparerez et entretiendrez les installations et devrez vous défendre contre les robots.

«The Hunter : Call of the Wild» (PS4)

Dans «The Hunter : Call of the Wild» de 2017, vous incarnez un chasseur qui se déplace dans des paysages magnifiquement conçus. Vous y traquez et observez différentes espèces d'animaux sauvages dans leur environnement naturel. Vous pouvez utiliser différentes armes pour tuer les animaux. Le réalisme de la balistique et l'authenticité du comportement des animaux sont censés offrir une expérience de jeu immersive. Le multijoueur en ligne vous permet de chasser avec jusqu'à sept autres joueurs et joueuses, de collaborer stratégiquement ou de rivaliser pour savoir qui abattra le trophée le plus impressionnant.

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie» (PS4, PS5)

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie» est sorti en juin 2023 en tant que version remasterisée du classique original de 2005 sur PS2. Dans la peau d'un minuscule prince, vous roulez à travers des mondes colorés et ramassez tout ce qui est plus petit que votre boule à l'aide d'une balle magique - des trombones aux animaux en passant par des maisons et des planètes entières. La mécanique de jeu absurde et charmante et son humour particulier ont valu au jeu de très bonnes évaluations.

«Eiyuden Chronicles : Hundred Heroes» (PS4, PS5)

Le JRPG de Yoshitaka Murayama, le créateur de Suikoden» « , a environ un an. Vous dirigez plus de 100 personnages jouables dans un monde déchiré par la guerre. Dans des combats classiques au tour par tour, vous affrontez le puissant empire Galdean. L'histoire suit le jeune Nowa et l'officier de l'Empire Seign, qui se lient d'abord d'amitié. Le jeu combine des éléments de JRPG nostalgiques avec des améliorations modernes et vous offre une histoire pleine d'intrigues politiques, d'amitié et de lutte pour l'avenir du monde.

«Train Sim World 5» (PS4, PS5)

«Train Sim World 5» de 2024 est la dernière édition de la célèbre simulation ferroviaire. Vous prenez le contrôle de trains reproduits de manière réaliste sur des lignes telles que Francfort-Fulda, Bellinzona-Mesocco ou Londres-Euston-Milton Keynes. Grâce à des graphismes améliorés, une physique réaliste et une grande variété de locomotives, vous devriez vivre une expérience authentique en tant que conducteur de train.

«Endless Dungeon» (PS4, PS5)

«Endless Dungeon» est un jeu d'action tactique Rogue-lite sorti en 2023. Vous contrôlez une équipe de deux ou trois héros naufragés qui explorent une station spatiale abandonnée et doivent défendre un précieux cristal contre des vagues de monstres sans fin. Le jeu combine des combats tactiques avec des éléments de défense en tour, où chaque fois que vous mourrez, vous recommencez à zéro et tentez à nouveau votre chance. Succédant à "Dungeon of the Endless" il propose un gameplay à la fois en solo et en coopération.

Pour tous les abonnés Playstation Plus

«NBA 2K25» (PS4, PS5)

En 2024, le dernier volet de la célèbre série de simulation de basket-ball est sorti : «NBA 2K25». Vous réalisez vos rêves de NBA dans différents modes, comme celui de joueur ou celui de manager général qui construit une franchise complète. Le jeu vous propose un mode de construction d'équipe. Vous pouvez jouer seul ou en ligne contre d'autres joueurs.

«Alone in the Dark» (PS5)

Le site «Alone in the Dark» est un remake, sorti en 2024, du classique du survival horror de 1992. Vous vivrez ce cauchemar du point de vue d'Emily Hartwood ou d'Edward Carnby et découvrirez les sombres secrets d'un manoir gothique. Le jeu combine des éléments classiques de survival horror avec des mécaniques de gameplay modernes et une structure d'énigme-aventure atmosphérique.

«Bomb Rush Cyberfunk» (PS4, PS5)

Graffiti et musique : c'est le thème central du jeu «Bomb Rush Cyberfunk», qui sortira en 2023. Dans ce jeu d'action-aventure et de plateforme, vous incarnez Red, un graffeur qui a perdu la tête et qui veut savoir qui lui a fait ça. En chemin, vous taguerez des graffitis, collecterez des morceaux de musique et vous affirmerez face à la police.

«Destiny 2 : The Final Shape» (PS4, PS5)

«Destiny 2 : The Final Shape» est la grande extension du jeu de tir de science-fiction «Destiny 2». Vous incarnez un Gardien confronté au combat final contre le Témoin, qui menace la réalité elle-même et veut amener l'univers à sa forme finale. L'extension vous propose un nouveau raid comme activité de fin de jeu. De nouveaux contenus vous attendent également pour mener l'histoire de la Lumière et des Ténèbres à son terme.

