Nouveautés + tendances 11 6

Voici les nouveaux jeux PS Plus du mois d'août

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 30/7/2025

De l'aventure Soulslike au survival multijoueur en passant par la baston en arène : le line-up du mois d'août du Playstation Plus est très diversifié. Tous les titres seront disponibles à partir du 5 août.

Sony a officiellement présenté les nouveaux jeux Playstation Plus pour août 2025. À partir du 5 août et jusqu'au 1er septembre inclus, les trois niveaux de Playstation Plus - Essentiel, Extra et Premium - auront accès à «Lies of P», «Days Z» et «My Hero One's Justice 2». Pendant la période indiquée, vous pourrez ajouter et télécharger ces jeux gratuitement dans votre bibliothèque. Ils restent jouables tant que votre abonnement Playstation Plus est actif. Si vous annulez votre abonnement, vous perdrez temporairement l'accès. Une réactivation vous permettra d'y accéder à nouveau automatiquement.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus ? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits renouvelés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

«Lies of P»

Quand: 5 août

Où: PS4, PS5

Année: 2023



Avec «Lies of P», vous obtenez un jeu de rôle et d'action Soulslike sombre. Il s'agit d'une interprétation adulte de l'histoire de Pinocchio, qui se déroule dans une version alternative de la fin du XIXe siècle, l'époque de la Belle Époque. Vous incarnez Pinocchio, une marionnette mécanique créée par Geppetto, et vous vous frayez un chemin à travers la ville fictive de Krat. Celle-ci est en ruine, des machines incontrôlables et des créatures grotesques vous guettent.

Le système de combat est basé sur un timing précis, la gestion de l'endurance et l'utilisation ciblée de modifications d'armes. Votre bras mécanique vous permet d'équiper différents modules qui modifient votre style de combat, comme le grappin, le lance-flammes ou les coups de choc. Le jeu s'appuie sur une atmosphère dense, un level design détaillé et un niveau de difficulté élevé.

«DayZ»

Quand: 5 août

Où: PS4, PS5

Année: 2018



«DayZ» est un jeu de survie multijoueur en ligne qui vous plonge dans une région post-soviétique fictive appelée Chernarus. Une vaste zone ouverte vous attend, que vous pouvez parcourir à pied ou avec des véhicules improvisés.

Votre objectif : survivre le plus longtemps possible tout en gérant les ressources, en soignant les blessures, en tenant compte des conditions climatiques et en affrontant d'autres joueurs et joueuses ainsi que des zombies. Il n'y a pas de points de sauvegarde ni de mécanisme de réinitialisation : si vous mourez, vous perdez toute votre progression.

«My Hero One's Justice 2»

Quand: 5 août

Où: PS4, PS5

Année: 2018



Ce jeu de combat en arène 3D est basé sur l'anime et le manga à succès «My Hero Academia». Vous prenez le contrôle d'une multitude de héros et de méchants de la série, tous dotés de capacités spéciales individuelles. Les combats se déroulent dans des arènes destructibles et font appel à des effets spectaculaires, des attaques de combo et des tactiques d'équipe.

«My Hero One's Justice 2» s'appuie sur son prédécesseur et étend son roster à plus de 40 personnages, dont des figures populaires comme Deku, Bakugo, Shoto Todoroki ou Overhaul. En multijoueur local ou en ligne, vous participez à des duels en 1 contre 1 ou à des combats par équipe. En plus du mode combat, il y a aussi un mode histoire qui retrace des événements de la deuxième et troisième saison de la série.

Photo d’en-tête : Neowiz

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 11 personne(s)