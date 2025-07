Nouveautés + tendances 7 6

Amazon développe une série en live action sur le jeu vidéo classique "Wolfenstein

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 28/7/2025

La série "Wolfenstein" est considérée comme l'ancêtre du jeu de tir à la première personne. L'histoire alternative brutale doit maintenant conquérir le format série. Amazon s'appuie pour cela sur une équipe expérimentée dans le genre et sur une prémisse qui ne perd rien de son actualité.

La branche streaming d'Amazon s'attaque à une autre franchise de jeu éminente : «Wolfenstein» aura sa propre série. Selon le magazine spécialisé Variety, Amazon MGM Studios travaille sur une adaptation en live-action de la célèbre franchise de jeux vidéo.

Le responsable de la réalisation créative est Patrick Somerville, qui s'est fait un nom avec des séries comme «Station Eleven» et «Maniac». Il assume les rôles de showrunner, d'auteur et de créateur. Il sera assisté par Kilter Films, l'équipe de producteurs derrière la série à succès Fallout «d'Amazon». Le studio de développement suédois Machine Games, responsable des jeux modernes «Wolfenstein», est également impliqué en tant que producteur exécutif.

Une grande partie du contenu reste encore à découvrir

Amazon ne donne pas de détails sur l'intrigue. La description officielle se contente de dire : «L'histoire de tuer des nazis est intemporelle.» Cela laisse beaucoup de place à la spéculation. Mais aussi que l'espoir de nombreux fans se réalise : Vous pouvez éventuellement vous attendre à un retour de BJ Blazkowicz, le protagoniste légendaire de la série de jeux. Son personnage allie détermination, profondeur tragique et humour noir.

La série devrait se dérouler dans une ligne temporelle alternative, dans laquelle les nazis menacent le monde avec des méchas, de l'occultisme et des technologies futuristes : dans le style des jeux «The New Order» et «The New Colossus». Du moins, ce serait ma première hypothèse en raison de l'implication de Machine Games.

Je serais très heureux d'avoir BJ Blazkowicz comme personnage principal de la série.

Source : Machine Games

Pour l'instant, la série n'en est qu'à ses débuts. Aucune information sur le casting, la réalisation ou une éventuelle date de sortie n'est disponible pour le moment.

La série de jeux : un classique du genre shooter

Wolfenstein est considéré comme l'une des franchises de jeux vidéo les plus influentes. Ses origines remontent à 1981, mais c'est en 1992 qu'elle a connu une percée internationale avec «Wolfenstein 3D» d'Id Software : l'un des tout premiers jeux de tir à la première personne.

Vous incarnez BJ Blazkowicz, un soldat américain d'origine polonaise déjà cité, qui se bat à travers des forteresses nazies contre des super-soldats, des expériences occultes et des machines de guerre futuristes.

Après plusieurs rééditions et reboots, la série a été réinterprétée par MachineGames à partir de 2014. Des titres comme «The New Order», «The New Colossus» et «Youngblood» déplacent l'action dans une ligne temporelle alternative où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Les jeux combinent une action brutale avec une histoire étonnamment profonde, des sous-entendus de critique sociale et un rétro-futurisme marqué.

Les épisodes les plus récents, notamment «The New Colossus», se caractérisent par des études de personnages aux multiples facettes. Les personnages montrent des faiblesses, de l'humour, des traumatismes et évoluent à la fois en positif et en négatif. Cette profondeur narrative distingue «Wolfenstein» de nombreux autres jeux de tir et pourrait également marquer l'adaptation de la série. Ce serait en tout cas souhaitable.

Photo d’en-tête : Jeux de machines

