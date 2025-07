Nouveautés + tendances 16 1

Drame autour de "Subnautica 2" : les développeurs et éditeurs licenciés vont au tribunal

Debora Pape Traduction: traduction automatique 11/7/2025

"Subnautica 2 est très attendu, mais sa sortie a été retardée. Il semblerait qu'il y ait un conflit entre les directeurs du studio, licenciés la semaine dernière, et l'éditeur.

Les fans du jeu de survie sous-marin «Subnautica» devront attendre encore un peu avant de pouvoir plonger dans sa suite. Le studio californien Unknown Worlds a annoncé dans un communiqué de presse le report de «Subnautica 2» à l'année 2026. Initialement, le jeu annoncé à l'automne 2024 devait sortir en 2025 - comme le premier volet de 2018, d'abord en early access. «Subnautica 2» est en deuxième position des titres les plus demandés sur Steam.

De quoi s'agit-il dans «Subnautica»? Vous explorez des mondes sous-marins magnifiques, colorés et peuplés de nombreuses créatures. Vous devez faire attention à ne pas mourir de faim, de soif, d'étouffement ou d'être dévoré par des poissons prédateurs géants. La construction d'une base sous-marine et le suivi de l'histoire sont également des éléments importants du jeu. Le jeu solo a été un succès surprise et s'est vendu à selon l'éditeur Krafton plus de sept millions d'exemplaires. En 2021, le dérivé «Subnautica : Below Zero» est sorti. «Subnautica 2» conserve le gameplay de base et se dote également d'un mode coopératif.

Pour justifier officiellement ce report, le studio évoque les retours des premiers playtests : «Quelques rares zones» doivent donc encore être améliorées avant le lancement en early access. Le temps supplémentaire permettra d'ajouter plus de biomes, plus d'améliorations de véhicules, plus d'outils et plus d'animaux. L'histoire pourrait également être plus largement développée. Le studio a publié une première bande-annonce de gameplay en même temps que le communiqué de presse.

Jusqu'ici, tout va bien (ou mal). Mais le report de la sortie n'est que la partie émergée de l'iceberg : en coulisses, les choses bougent énormément ces derniers jours. Petit à petit, les détails se révèlent.

Le report fait suite au licenciement de l'équipe dirigeante

Le 2 juillet dernier, l'éditeur sud-coréen et propriétaire du studio Krafton avait créé la surprise en annonçant le remplacement de l'ensemble des dirigeants de Unknown Worlds : Charlie Cleveland et Max McGuire Krafton, les deux fondateurs du studio, ainsi que Ted Gill, le PDG, ont dû partir. Le reste de l'équipe reste en place selon un communiqué. Krafton avait acheté Unknown Worlds en 2021 pour 500 millions de dollars US.

La raison de ces licenciements n'a pas été révélée dans l'immédiat. Dans le communiqué officiel de Krafton sur les changements de personnel, le propriétaire a encore souhaité le meilleur aux trois anciens. Cleveland a exprimé son choc dans un article publié sur Reddit trois jours plus tard - et a indiqué que «Subnautica 2» était prêt pour l'accès anticipé.

S'agissait-il d'empêcher le versement d'un bonus?

Un article de Bloomberg (paywall) daté du 9 juillet avait anticipé ce report avant même sa confirmation officielle. Il y voit une raison purement financière : lors du rachat du studio, Krafton avait convenu de verser un bonus de 250 millions de dollars à l'équipe de développement si certains objectifs de chiffre d'affaires étaient atteints avant fin 2025.

Selon Bloomberg, qui cite des sources sous couvert d'anonymat, Krafton aurait imposé ce report contre la volonté de l'(ancienne) équipe dirigeante. En raison de la sortie tardive de «Subnautica 2», les objectifs fixés ne peuvent plus être atteints - le bonus est perdu.

La construction de base est à nouveau un élément central dans «Subnautica 2» - maintenant avec d'autres joueurs.

Source : Gameplay-Trailer/Unknown Worlds

Les graves accusations de Krafton

Il n'est désormais plus question de «bons vœux». Le 9 juillet également, Krafton a publié une déclaration contenant de graves accusations à l'encontre de ses anciens dirigeants. Dans ce document, l'éditeur confirme l'accord de 250 millions de dollars et indique avoir versé en toute bonne foi 90 pour cent de l'argent aux trois anciens responsables dès le départ. En contrepartie, ils s'attendaient à ce que ces derniers participent activement au développement du jeu.

La capture d'écran montre la déclaration, si vous ne pouvez pas la voir vous-même. Il n'apparaît que sous forme de popup sur la page d'accueil de Krafton liée.

Source : Krafton

Cleveland, Gill et McGuire n'ont cependant pas obtempéré malgré plusieurs demandes. Cleveland aurait préféré se consacrer à un projet de film privé. A l'origine, la sortie en accès anticipé de «Subnautica 2» était prévue pour début 2024, mais le manque de leadership a provoqué de longs retards. Le reste de l'équipe de développement continue cependant de bénéficier du soutien total de Krafton.

Le communiqué se termine par ces mots exceptionnellement clairs : «Le comportement des anciens dirigeants nous a profondément déçus et nous nous sentons trahis car ils n'ont pas honoré la confiance que nos fans avaient placée en eux».

La suite de «Subnautica» aura de nouveaux véhicules sous-marins.

Source : Gameplay-Trailer/Unknown Worlds

Début d'une guerre des roses : les plaintes suivent

Les dirigeants licenciés ne comptent pas se laisser faire face à ces accusations. Sur Reddit, Cleveland prend position. Il répète que «Subnautica 2» est prêt pour la sortie. Lui et ses deux collègues auraient maintenant déposé une plainte contre Krafton.

Subnautica est l'œuvre de sa vie et les choses doivent être corrigées. «Poursuivre une entreprise de plusieurs milliards de dollars dans un procès douloureux, public et peut-être long n'était certainement pas sur ma liste de souhaits», écrit-il. Il ne précise pas s'il a reçu le bonus que Krafton indique - mais il précise que l'argent, comme tous les bénéfices précédents, était destiné à être partagé avec toute l'équipe.

L'état réel du développement de «Subnautica 2» n'est pas connu. Il semble cependant que le conflit entre les fondateurs et les pères du jeu ainsi que l'éditeur jette une ombre sur la suite du développement.

