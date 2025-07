Nouveautés + tendances 9 0

Les nouveaux jeux PS Plus pour les abonnements Extra et Premium en juillet 2025

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 10/7/2025

Sony propose des nouveautés pour PS Plus Extra et Premium en juillet. Outre des blockbusters modernes comme "Cyberpunk 2077", deux classiques font leur retour avec "Twisted Metal 3 & 4". Pour coïncider avec le lancement de la deuxième saison de la série télévisée.

Chaque mois, Sony ajoute de nouveaux jeux à son programme Playstation Plus. Pour pouvoir y jouer, il vous faut le niveau d'abonnement requis. Après les trois nouveaux titres pour la section Essential, Sony ajoute dix titres au catalogue de jeux pour Playstation Plus Extra et Premium. La plupart des jeux seront disponibles à partir du 15 juillet.

Quels sont les niveaux de l'abonnement Playstation Plus? La Playstation Plus est divisée en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits renouvelés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et étend l'offre à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Spécifique à l'abonnement Premium

«Twisted Metal 3 & 4»

Quand: 15 juillet

Où: PS4, PS5

Année: 1998 et 1999 respectivement

Deux classiques de la série des combats de véhicules font leur retour dans le cadre du catalogue Classics. Vous contrôlez des véhicules armés dans des arènes chaotiques et affrontez des personnages loufoques. Les jeux offrent une action arcade avec un facteur culte. La nouvelle édition apporte le support des trophées et une meilleure résolution.

Pour aller avec, la deuxième saison de la recommandable adaptation en live action de la série de jeux avec Samoa Joe et la voix de Will Arnett dans le rôle de Sweet Tooth, Anthony Mackie dans celui de John Doe et Stephanie Beatriz dans celui de Quiet, débutera le 31 juillet.

Nouveau pour les abonnés Extra et Premium

«Cyberpunk 2077»

Quand: 9 juillet

Où: PS4, PS5

Année: 2020



Dans le jeu de rôle et d'action en monde ouvert de CD Project Red, vous incarnez V, un mercenaire. Vous vous trouvez dans la métropole dystopique de Night City et acceptez des missions dangereuses afin d'acquérir gloire et richesse. Vous serez pris dans un tourbillon de luttes de pouvoir, d'intrigues corporatistes et de décisions morales qui influenceront considérablement le cours de votre histoire. Vos actions et vos relations avec les différents personnages déterminent le déroulement de votre aventure. L'extension «Phantom Liberty» n'est pas incluse, mais le jeu principal offre déjà des dizaines d'heures de jeu.

«Banishers : Ghosts of New Eden»

Quand: 15 juillet

Où: PS5

Année: 2024



Ce jeu d'action-RPG est signé Don't Nod, les créateurs de Life is Strange. Vous incarnez Red et Antea, un couple mais aussi des chasseurs de fantômes dans l'Amérique du 17ème siècle. Après une attaque, Antea reste sous forme de fantôme, tandis que Red tente de la sauver. Vous alternez entre les deux personnages, combattez des ennemis surnaturels et prenez de graves décisions morales. Vos actions influencent l'histoire et la relation entre les protagonistes. Une atmosphère sombre, une histoire riche en émotions et un système de combat dynamique vous attendent

«Bluey : The Videogame»

Quand: 15 juillet

Où: PS4, PS5

Année: 2023



Le jeu est basé sur la célèbre série australienne pour enfants «Bluey» et s'adresse principalement à la jeune génération et aux familles. Vous incarnez Bluey, sa sœur Bingo ou ses parents Bandit et Chilli. Dans plusieurs mini-jeux, vous explorez des lieux connus de la série, résolvez de petites énigmes ou participez à des jeux d'adresse. Le jeu mise beaucoup sur l'aspect coloré, la simplicité des commandes et le charme des dialogues.

«Planet Zoo : Console Edition»

Quand: 15 juillet

Où: PS5

Millésime: 2024



Créé par les créateurs de «Planet Coaster», ce jeu de construction et de gestion vous permet de créer votre propre zoo. Vous construisez des enclos, prenez soin des animaux et répondez aux besoins de vos visiteurs. Chaque animal a ses propres besoins en termes de taille d'enclos, de température et de congénères. Les aspects économiques tels que le prix des billets, la recherche ou la gestion du personnel jouent également un rôle.

«Risk of Rain 2»

Quand: 15 juillet

Où: PS4, PS5

Année: 2020



Le jeu de tir à la troisième personne avec des éléments de roguelike de Hopoo Games offre un plaisir de coopération rapide. Vous choisissez parmi plusieurs personnages jouables, tous dotés de capacités différentes. Dans des niveaux générés aléatoirement, vous affrontez des vagues d'ennemis de plus en plus puissants et collectez des objets qui améliorent vos compétences ou déclenchent de nouveaux effets. La difficulté augmente progressivement au fur et à mesure que vous survivez. L'accent est mis sur des combats rapides, le travail d'équipe et des combinaisons toujours nouvelles d'objets et de compétences.

«Tropico 6»

Quand : 15 juillet

Où: PS4, PS5

Année: 2019



Dans ce jeu de construction et de stratégie plein d'humour, vous incarnez El Presidente, le dirigeant d'une île fictive des Caraïbes. Vous construisez des villes, gérez l'économie, gardez les factions politiques satisfaites et pouvez même utiliser des méthodes dictatoriales. «Tropico 6» ajoute de nouvelles fonctionnalités à la série bien connue : pour la première fois, vous pouvez gérer plusieurs îles en même temps, voler des constructions monumentales comme la Tour Eiffel ou faire des promesses électorales complexes. La dérision typique de la politique réelle reste présente.

«New World : Aeternum»

Quand: 15 juillet

Où: PS5

Millésime: 2025



Dans ce MMO initialement développé pour PC, vous explorez un vaste monde fantastique rempli de magie et de combats. Vous y trouverez un mélange de contenu PvE et PvP, d'artisanat, de collecte de ressources et de grandes batailles de siège. La version console apporte des commandes retravaillées, du nouveau contenu et des graphismes améliorés.

«Abiotic Factor»

Quand: 22 juillet

Où: PS5

Année: 2025



Ce jeu de survie en coopération vous plonge dans un centre de recherche où une catastrophe interdimensionnelle a semé le chaos. Vous incarnez l'un des nombreux scientifiques qui doivent soudainement lutter contre des monstres, des extraterrestres et d'autres dangers. Pour cela, vous collectez des ressources, fabriquez des armes, construisez des barricades ou fabriquez des fournitures médicales. Le titre mise beaucoup sur le jeu d'équipe et un mélange de combats, de construction de base et de moments humoristiques. Particulièrement excitant : le cadre rétro des années 90, qui rappelle les anciennes séries de science-fiction.

Photo d’en-tête : CD Projekt Red

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)