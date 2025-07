Nouveautés + tendances 4 1

Film "The Legend of Zelda" : Miyamoto annonce les rôles principaux

Debora Pape Traduction: traduction automatique 17/7/2025

La série de jeux "The Legend of Zelda" fêtera ses 40 ans l'année prochaine - et l'année suivante, un film inspiré du jeu sortira pour la première fois. Découvrez ici ce que l'on sait d'autre sur les acteurs qui incarnent Link et Zelda.

À la fin du mois de novembre 2023 , Nintendo a annoncé une adaptation cinématographique de sa célèbre série de jeux «The Legend of Zelda». Il s'agirait d'un film en live action : Contrairement à l'adaptation cinématographique de Super Mario en 2023, il ne s'agit donc pas d'un film d'animation. Le coproducteur Shigeru Miyamoto a annoncé sur X les acteurs qui joueront les rôles principaux

Bo Bragason, 21 ans, jouera le rôle de la princesse Zelda. Elle a déjà joué dans plusieurs films et séries, notamment Disney's «Renegade Nell». Benjamin Evan Ainsworth, 16 ans, originaire du Royaume-Uni comme Bragason, jouera le héros Link. Il est notamment connu pour avoir prêté sa voix à Pinocchio dans le film du même nom sorti en 2022 et est apparu dans d'autres productions cinématographiques et séries.

Bo Bragason joue Zelda, Benjamin Evan Ainsworth incarne Link.

Source : Nintendo

L'image partagée montre les deux acteurs principaux dans des vêtements qui pourraient déjà provenir des accessoires du film. Bragason porte un haut bleu. Sa couleur rappelle les vêtements bleus de Zelda dans «Breath of the Wild». Sur la photo, Ainsworth n'a pas les cheveux blonds comme sur le lien original, mais sa coiffure tend vers celle du jeu.

Miyamoto a confirmé la date de sortie du film dans son post : s'il n'y a pas de report, vous pourrez voir les aventures de Link et Zelda au cinéma à partir du 7 mai 2027.

Pas encore de détails sur l'histoire

Le site productionlist.com propose un bref résumé de l'histoire, qui n'en dit malheureusement pas encore beaucoup plus - et qui rappelle fortement l'intrigue de la plupart des jeux «Zelda».

Link est au centre de l'histoire. Il doit protéger le royaume d'Hyrule contre les forces des ténèbres. Ganon, qualifié ici de seigneur de guerre impitoyable, est également de la partie, comme dans de nombreux titres de la série, en tant qu'antagoniste. On ne sait pas encore qui jouera Ganon(dorf). Il devrait cependant, comme d'habitude, s'en prendre à la Triforce. Des monstres, des donjons et des puzzles attendent Link dans son périple.

Le public peut s'attendre à ce que Link soit plus bavard que dans les jeux. Les fans se demandent depuis des années quand le héros muet prendra enfin la parole. On peut également imaginer que Zelda sera plus présente dans le film que dans les jeux, où elle doit généralement se contenter d'être sauvée par Link. Dans le dernier volet de la série, «Echoes of Wisdom», elle est pour la première fois jouable en tant que personnage principal. Zelda utilise une baguette magique au lieu d'une épée et d'un bouclier.

«The Legend of Zelda» n'a jamais été adapté au cinéma. Une série télévisée animée a été diffusée en 1989, mais elle n'a pas atteint une grande popularité.

Contexte de la production

Le film sera réalisé par Wes Ball, qui a réalisé l'an dernier «La Planète des singes : New Kingdom» sur grand écran. En mars 2024, Ball a indiqué dans une interview qu'il avait déjà une «idée géniale» pour le film. Il a déclaré qu'il voulait créer un monde dans lequel il aimerait lui-même vivre : il doit se sentir réel, «sérieux et cool, mais aussi amusant et plein de merveilles».

Le scénario est écrit par Derek Connolly. Il est connu pour être l'auteur des films «Jurassic World». Shigeru Miyamoto, le créateur des jeux Zelda «» , est directement impliqué dans la création du film en tant que producteur. Il s'agit donc d'une autorité qui, nous l'espérons, fera en sorte que le film soit à la hauteur du jeu. Avi Arad, fondateur des studios Marvel, est également à bord en tant que producteur. Le film «Zelda» est réalisé en collaboration avec Sony Pictures Entertainment.

Le tournage pourrait avoir lieu de novembre 2025 à avril 2026 en Nouvelle-Zélande, où ont été tournés les films du Seigneur des Anneaux «» . Le site «Zelda» est donc en bonne compagnie fantastique.

Photo d’en-tête : Nintendo / Breath of the Wild

