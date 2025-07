Nouveautés + tendances 5 0

Netflix annonce des séries en prises de vues réelles sur « Captain Planet » et « Assassin’s Creed »

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 18/7/2025

Avec deux séries prévues, Netflix cible les fans de nostalgie des années 90 et de blockbusters de jeux vidéo. « Captain Planet » et « Assassin’s Creed » sont destinés à traduire des sujets familiers dans un format de série moderne.

Netflix continue de s’appuyer sur de grands noms et des marques fortes. Avec l’annonce de deux nouvelles séries en prises de vues réelles – «Captain Planet» et «Assassin’s Creed» – le géant du streaming veut ravir à la fois les nostalgiques et les fans de jeux.

«Assassin’s Creed» : La Confrérie vit

Cinq ans après la première annonce, Netflix a officiellement donné son feu vert à la série d’action en direct pour «Assassin’s Creed». Il est basé sur la série de jeux vidéo du même nom d’Ubisoft, qui comprend un total de 14 jeux principaux et environ huit spin-offs depuis 2007. L’accent est mis sur le conflit séculaire entre les Assassins et les Templiers, ancré dans des décors historiques et des éléments de science-fiction modernes. Le dernier volet se déroule au Japon.

La série est dirigée de manière créative par Roberto Patino ([«DMZ», «Westworld») et David Wiener («Halo», ««]]homecoming»). Tous deux sont à bord en tant que showrunners, créateurs et producteurs exécutifs. Ils décrivent la série comme un thriller plein de suspense et énergique qui se concentre non seulement sur le spectacle, mais aussi sur des thèmes profonds tels que l’identité, la foi, le pouvoir et la connexion humaine. Tous deux se décrivent comme de grands fans de la série de jeux vidéo.

La série fait partie d’un accord global entre Netflix et Ubisoft, qui comprend également des formats animés. Parmi les autres producteurs exécutifs, citons Gerard Guillemot, Margaret Boykin et Matt O’Toole pour Ubisoft Film & Television. Plus d’informations sur la date de début ou le casting sont encore en attente.

Hollywood s’est déjà essayé à une adaptation en 2016. Cependant, le long métrage «Assassin’s Creed" avec Michael Fassbender n’a pu convaincre ni les critiques ni les fans. La série Netflix veut maintenant faire mieux.

Captain Planet : Le retour du héros de l’environnement

«Terre ! » «Feu ! » "Wind ! » "De l’eau ! » "Amour ! » «Captain Planet ! »

C’est avec ces mots que se terminait chaque épisode de la série animée culte des années 90 «Captain Planet and the Planeteers». Cinq adolescents du monde entier – Kwame, Wheeler, Linka, Gi, Ma-Ti – ont uni leurs forces pour invoquer le super-héros Captain Planet. Chaque anneau représentait un élément, mais ce n’est qu’ensemble qu’ils pouvaient sauver la planète. Le message était clair : ce n’est que par la coopération et le sens des responsabilités que le monde peut être protégé.

La série était plus qu’un simple divertissement. C’était un appel à l’action. Contre la pollution de l’environnement. Contre la cupidité. Contre l’indifférence. Captain Planet ne s’est pas battu contre des monstres fictifs, mais contre des problèmes réels : marées noires, déforestation illégale et pollution radioactive. Et il le fait avec un mélange d’action, d’humour et d’une position morale claire.

Aujourd’hui, quelque 30 ans plus tard, le héros de l’environnement est de retour. Et en tant que série d’action en direct qui est en développement chez Netflix. Les responsables du projet sont Greg Berlanti ([«Arrowverse») et la société de production de Leonardo DiCaprio, Appian Way. DiCaprio, connu pour son engagement environnemental, porte à l’écran un projet qui lui tient à cœur.

En tant qu’écologiste avoué, l’adaptation de la série en prises de vues réelles est un projet cher au cœur de Leonardo DiCaprio.

La série est basée sur l’idée originale de Ted Turner. Selon les premiers rapports, la nouvelle adaptation reprendra non seulement les sujets familiers, mais intégrera également les crises écologiques et les défis sociaux actuels.

Tara Hernandez, connue pour «Mrs. Davis», reprend le script. On ne sait toujours pas qui jouera Captain Planet et quand la série commencera.

