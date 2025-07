Nouveautés + tendances 8 5

Bientôt sur Netflix : lancements de fusées, marches spatiales et autres livestreams de la NASA

1/7/2025

La NASA souhaite toucher davantage de personnes dans le monde et s'associe à Netflix pour y parvenir. Vous pourrez bientôt y voir des flux en direct, des reportages et bien plus encore.

L'espace, des étendues infinies. Nous sommes en 2025 et vous pourrez bientôt regarder des flux en direct de la NASA, l'agence spatiale américaine, directement sur Netflix. Il s'agit notamment des lancements de fusées et des marches spatiales que les astronautes effectuent à la Station spatiale internationale (ISS). Vous pourrez également regarder des vues de la Terre en direct de l'ISS. Il y aura également des reportages et des interviews sur les missions actuelles de la NASA, ainsi que des documentaires sur les grandes étapes et les découvertes.

La NASA a annoncé sa collaboration avec Netflix dans une annonce. « à l'été». Le contenu de NASA +, le service de vidéo à la demande en streaming gratuit et sans publicité de l'agence, sera alors disponible pour un public encore plus large. Netflix toucherait ainsi 700 millions de spectateurs dans le monde, qui auront tous accès aux vidéos.

La NASA veut toucher plus de monde

Atteindre le plus grand public possible «» est l'une des missions de la NASA, financée par des fonds publics, comme l'explique la directrice du service, Rebecca Sirmons. Cela a été établi lors de la création de l'agence en 1958.

Le contenu de NASA+ est déjà disponible sur le site web de l'agence et sur une application dédiée, ainsi que sur de nombreux canaux de médias sociaux et autres services de streaming tels que Apple TV et Fire TV. En février, la NASA a diffusé pour la première fois un flux en direct de l'ISS sur Twitch, où les jeunes et les amateurs de jeux vidéo sont les plus nombreux à le regarder.

Concurrence et menace de coupes budgétaires

Le fait que la NASA se soit récemment efforcée de rendre ses projets et ses réalisations plus accessibles n'est pas un hasard. Après tout, l'institution publique, qui a longtemps traîné une réputation poussiéreuse et bureaucratique, est de plus en plus concurrencée par des entreprises privées comme Space X d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos.

De plus, une proposition initiale du gouvernement américain pour le budget annuel 2026 prévoit de sévères coupes financières pour les institutions de recherche, dont la NASA fait partie. Les Etats-Unis dépensent environ 25 milliards de dollars par an pour leur agence spatiale civile. En 2026, le budget de la NASA pourrait être réduit de 6 milliards de dollars, soit environ 24 pour cent. La NASA devrait ainsi se concentrer davantage sur ses objectifs sur la Lune et sur Mars.

