Le 12 février, une visite guidée de l'ISS en direct sur Twitch

Debora Pape Traduction: traduction automatique 11/2/2025

Mercredi soir, la NASA diffusera pour la première fois un flux en direct de l'ISS sur Twitch. Une visite guidée de la station spatiale sera spécialement organisée pour les spectateurs.

Twitch est la plateforme la plus populaire pour les jeux et le just chat en direct. Mais par le passé, elle a aussi été régulièrement critiquée pour des contenus libertins. Mais le prochain stream de la NASA est loin de ce type de contenu, et littéralement : il se déroule à l'intérieur de la Station spatiale internationale (ISS). L'ISS est en orbite à environ 400 kilomètres autour de la Terre.

Le streaming sera visible le 12 février à 17h45, heure d'Europe centrale, sur le compte de la NASA. Twitch promet des "aperçus passionnants de la vie en apesanteur". Les spectateurs auront droit à une visite guidée de la station spatiale et l'astronaute Don Pettit parlera de la vie quotidienne et des projets de recherche en cours sur l'ISS. Vous pourrez également poser des questions en direct sur le chat, et peut-être obtenir des réponses. Pour chatter, vous aurez besoin d'un compte Twitch gratuit.

Ce n'est pas la première diffusion en direct de la NASA sur Twitch. L'agence spatiale américaine y diffuse régulièrement des lancements de fusées, des tables rondes ou des événements tels qu'une éclipse solaire. Mais il n'y a jamais eu de streaming de l'ISS sur Twitch. Sur le site de la NASA, on peut toutefois lire qu'il s'agira du "premier d'une longue série" de flux sur l'ISS. L'agence souhaite ainsi toucher un public plus jeune et susciter l'intérêt pour les missions spatiales grâce aux possibilités d'interaction directe.

