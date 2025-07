Nouveautés + tendances 10 2

"Solo Leveling" : Netflix prévoit une série d'action en direct avec Byeon Woo-seok dans le rôle principal

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 10/7/2025

La matière semble faite pour les grandes images : Des donjons, des combats de boss et un héros qui progresse niveau après niveau. Avec "Solo Leveling", Netflix adapte l'un des webtoons les plus connus et l'un des animés les plus populaires de ces dernières années en une série d'action en direct.

Netflix continue de miser sur les adaptations d'animes et de webtoons populaires après «One Piece» et «All of Us Are Dead». Le géant du streaming a officiellement commandé une adaptation en live action du succès «Solo Leveling». L'acteur sud-coréen Byeon Woo-seok y tiendra le rôle principal de Sung Jin-Woo.

L'annonce fait grand bruit dans le milieu des fans. Byeon Woo-seok, connu pour des séries comme «20th Century Girl» ou «Lovely Runner», est considéré comme une star charismatique dont la notoriété internationale ne cesse de croître. Netflix confirme le casting mais ne précise pas encore la date de début, le nombre d'épisodes ou les autres acteurs.

L'acteur sud-coréen Byeon Woo-seo se glisse dans le rôle principal du chasseur Sung Jin-Woo.

Lee Hae-jun et Kim Byung-seo (connus pour des films comme «Ashfall», «Cold Eyes», «Castaway on the Moon») seront les réalisateurs. La série est réalisée en collaboration avec Kakao Entertainment (webtoon original) et Sanai Pictures. Cette dernière est une société de production cinématographique sud-coréenne dont les films et séries s'adressent souvent à un public masculin et qui est surtout connue pour ses productions axées sur l'action.

Du phénomène webtoon au hit anime

Que Netflix mise sur une série d'action en direct n'est guère surprenant. «Solo Leveling» est l'un des plus grands succès de webtoon de ces dernières années. L'auteur Chugong et l'illustrateur Jang Sung-Rak (connu sous le nom d'artiste Dubu) en sont les auteurs. A l'origine, l'histoire a été publiée sous forme de web novel à partir de 2016, avant de prendre son envol en tant que webtoon sur des plateformes comme KakaoPage, d'abord en Corée puis à l'international.

L'intrigue tourne autour de Sung Jin-Woo, un chasseur chétif dans un monde où les portails menant à des donjons de monstres sont soudainement devenus une réalité. Après une course presque mortelle dans un donjon, Jin-Woo obtient une mystérieuse capacité : il peut augmenter son niveau comme un personnage dans un jeu de rôle. Le «chasseur le plus faible du monde» devient ainsi peu à peu le combattant le plus puissant qui soit.

Jin-Woo passe du chasseur le plus faible au combattant le plus puissant dans l'anime.

L'anime accroît encore l'engouement

La popularité explose encore une fois lorsque l'adaptation en anime est lancée début 2024. La série, produite par le célèbre studio A-1 Pictures, marque des points avec des combats fulgurants, une technique d'animation moderne et une bande-son imposante. En tant que spectateur, vous obtenez exactement ce qui fait le charme de l'œuvre originale : une ascension rapide de l'underdog au super-héros, de nombreux effets visuels et un protagoniste qui détruit de plus en plus ses adversaires avec une coolitude stoïque.

L'histoire est accessible même aux néophytes, car elle traduit des mécaniques de RPG simples dans un univers de fantasy sombre. Les valeurs numériques, les compétences et les designs des monstres rappellent des jeux populaires comme «Dark Souls», «Diablo», «Elden Ring» ou «Skyrim».

Les risques liés à la réalisation en live action

Netflix tente cependant le tout pour le tout avec une série en live action. Les fans le savent : La liste des adaptations d'anime en prises de vues réelles ratées est longue. Des titres comme «Cowboy Bebop» ou «Death Note» n'ont souvent pas réussi à transposer l'essence de l'œuvre originale dans un cadre réaliste. Les combats et les éléments de jeu de rôle, en particulier, pourraient s'avérer techniquement et narrativement difficiles dans une version live-action.

Malgré cela, l'excitation reste forte. Byeon Woo-seok apporte un charisme et une palette d'acteurs qui pourraient rendre crédible la transformation de Jin-woo du loser au surhomme. Reste à savoir si cela suffira finalement à convaincre les fans et les critiques.

