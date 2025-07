Nouveautés + tendances 4 0

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2025 (2e partie)

16/7/2025

Le Xbox Game Pass s'enrichit de huit titres en juillet. Parallèlement, Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité PC qui vous permet de streamer vos propres jeux console directement sur votre PC.

Le 15 juillet 2025, Microsoft n'a pas seulement présenté la deuxième vague de nouveaux arrivants pour le Xbox Game Pass, mais a également annoncé une nouvelle fonctionnalité pour les joueurs PC. Désormais, en tant que Xbox Insider, vous pouvez utiliser Game Pass Ultimate pour diffuser vos propres jeux directement via l'application Xbox pour PC. Entièrement sans installation. Mais tout d'abord, jetons un coup d'œil aux nouveaux jeux.

Quels sont les niveaux du Game Pass Xbox ? Le Game Pass Xbox est divisé en trois niveaux : Core, Standard et Ultimate. En outre, le PC Game Pass n'existe que pour cette plateforme. Le niveau Core donne accès au multijoueur en ligne, à un catalogue sélectionné de plus de 40 jeux et à des réductions pour les membres. Standard étend cet accès à une vaste bibliothèque de jeux Game Pass avec des centaines de jeux jouables sur la console Xbox. Le niveau le plus élevé et le plus cher est Ultimate. Il comprend tous les jeux Game Pass, l'accès aux sorties Day One des jeux des studios Microsoft ainsi qu'à EA-Play et Cloud Gaming.

«Abiotic Factor»

Quand: 22 juillet

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Ce jeu de survie en coopération vous plonge dans un centre de recherche où une catastrophe interdimensionnelle a semé le chaos. Vous incarnez l'un des nombreux scientifiques qui doivent soudainement lutter contre des monstres, des extraterrestres et d'autres dangers. Pour cela, vous devez collecter des ressources, fabriquer des armes, construire des barricades ou fabriquer des fournitures médicales. Le titre met fortement l'accent sur le jeu d'équipe et un mélange de combats, de construction de base et de moments humoristiques. Le cadre rétro des années 90 rappelle les anciennes séries de science-fiction.

«Retour à l'Aube»

Quand: 18 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans ce jeu de rôle isométrique, vous vous retrouvez innocent dans une prison de haute sécurité et devez trouver un moyen d'en sortir. «Back to the Dawn» combine des éléments classiques de RPG avec un cadre carcéral que vous pouvez explorer librement. Vous y rencontrerez une grande variété de détenus, de factions et de secrets.

Vous décidez vous-même de la manière dont vous allez procéder : vous faufilez dans les couloirs, vous construisez un réseau ou vous utilisez la force brute ? Chaque décision influe sur le déroulement de l'histoire. Le jeu offre une atmosphère dense, une profondeur tactique et une histoire étonnamment émotionnelle.

«Farming Simulator 25»

Quand: 1er août

Où: Cloud, console et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans «Farming Simulator 25», vous jouez le rôle d'un agriculteur moderne, vous cultivez des champs, vous élevez des animaux et vous gérez votre exploitation avec une grande variété de machines et de véhicules. Les nouveautés de cette version sont des effets météorologiques améliorés, un système économique dynamique et, pour la première fois, l'agriculture verticale dans des serres.

Les graphismes ont été considérablement améliorés et le mode multijoueur a également été étendu. Que vous travailliez seul ou en équipe : « Farming Simulator 25» offre une simulation détendue mais profonde de la vie rurale.

«Grounded 2»

Quand: 29 juillet

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



La suite du célèbre jeu de survie en coopération Grounded entrera en phase de game preview en juillet. Cela est comparable à «Early Access» sur d'autres plates-formes. Vous êtes à nouveau rétréci et vous vous battez pour survivre dans votre jardin - cette fois avec de nouveaux biomes, des options de construction étendues et une campagne scénarisée remaniée.

«Grounded 2» reprend le concept qui a fait ses preuves : collecter des ressources, construire des bases, combattre des insectes. Les nouveautés incluent un système météorologique dynamique, des options de construction verticale et une plus grande attention portée à l'exploration. Le titre reste humoristique, mais il est nettement plus complexe que son prédécesseur.

«My Friendly Neighborhood»

Quand: 17 juillet

Où: Cloud, console et PC

Comment : PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Ce qui semble à première vue être un jeu d'enfant inoffensif se révèle rapidement être un voyage d'horreur. Dans «My Friendly Neighborhood», vous explorez un studio de télévision abandonné dans lequel les personnages de marionnettes autrefois populaires ont soudainement développé une vie propre. Et ils ne sont pas très amicaux.

Vous incarnez Gordon J. O'Brian, un technicien grincheux en liberté conditionnelle qui est censé réparer une panne. Au lieu de cela, vous vous retrouvez dans un labyrinthe de décors sombres, de personnages troublants et d'un level design étonnamment intelligent. Le jeu évite les jumpscares bon marché et privilégie plutôt l'ambiance, les énigmes et une présentation charmante.

«RoboCop : Rogue City»

Quand: 17 juillet

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans «RoboCop : Rogue City», vous incarnez le rôle emblématique du justicier cybernétique. Le jeu vous transporte dans le sombre Old Detroit, où vous luttez contre la corruption, les gangs de rue et une nouvelle menace. L'intrigue se situe entre les films et propose une histoire indépendante avec des personnages et des lieux familiers.

Le gameplay met l'accent sur une action classique à la première personne, avec un accent sur l'approche tactique. Vous utilisez les compétences de RoboCops, comme le ciblage, le scan et la force surhumaine, pour éliminer les ennemis ou trouver des indices.

«Wheel World»

Quand: 23 juillet

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dans «Wheel World», vous contrôlez Kat, une jeune cycliste, dans un monde ouvert surréaliste. Celui-ci est littéralement en mouvement : Des villes entières roulent sur des roues géantes dans un paysage dévasté, et vous devez vous déplacer entre elles pour éviter une catastrophe imminente.

Le jeu combine l'habileté, l'exploration et le récit. Vous naviguez dans des environnements dangereux, résolvez des énigmes basées sur la physique et rencontrez des personnages inhabituels. Le style visuel est stylisé et coloré, l'histoire est étonnamment profonde.

«Wuchang : Fallen Feathers»

Quand: 24 juillet

Où: Cloud, Xbox Series X|S et PC

Comment: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Ce sombre Action-RPG vous emmène dans la Chine du XVIIe siècle, juste avant la fin de la dynastie Ming. Dans «Wuchang : Fallen Feathers», vous incarnez une guerrière atteinte d'une mystérieuse maladie et combattez simultanément des créatures surnaturelles et des ennemis humains.

Le gameplay s'inspire des titres Soulslike : Vous vous battez contre vos ennemis avec des épées, de la magie et des roulades d'esquive. Le monde est atmosphérique, plein de secrets et de références historiques. Le design des monstres, qui mêle mythologie chinoise et body-horror, est particulièrement frappant.

Ces jeux quittent le Game Pass au 31 juillet

Comme chaque mois, certains titres quittent le Xbox Game Pass en juillet. Si vous souhaitez encore jouer à l'un de ces titres, vous devriez vous dépêcher. Ils ne seront plus inclus dans l'abonnement à partir du 1er août :

«Gigantic»

«Kunitsu-Gami : Path of the Goddess»

«Turnip Boy Robs a Bank»

Les jeux personnels en streaming sur PC

Parallèlement à l'annonce de jeux, Microsoft a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les initiés Xbox avec Game Pass Ultimate : Vous pouvez désormais streamer une sélection de jeux Xbox sur console que vous possédez directement via l'application Xbox pour PC. Même s'ils ne font pas partie du catalogue Game Pass.

La nouvelle fonctionnalité permet d'économiser de l'espace de stockage et du temps d'installation. Particulièrement intéressant : vous pouvez également streamer de cette manière des titres exclusifs à la console qui n'étaient pas jouables sur PC auparavant. Vous trouverez cette fonction dans la section «Cloud Gaming» de l'application Xbox pour Windows. Vous pouvez sélectionner les jeux pris en charge dans votre bibliothèque et les lancer directement depuis le cloud.

Le service est actuellement disponible dans 28 pays, dont la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Microsoft prévoit d'élargir continuellement la liste des jeux pris en charge. Actuellement, elle comprend déjà plus de 250 titres.

