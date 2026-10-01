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Voici les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2026

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 1/10/2026

Avec « F1 25 », l'un des jeux de course actuels les plus connus arrive sur Playstation Plus en octobre. S'y ajoutent un jeu de tir d'extraction sombre et une chasse aux extraterrestres déjantée.

Les trois jeux seront disponibles pour les abonnés Playstation Plus à partir du 6 octobre. Vous devez les ajouter à votre bibliothèque au plus tard le 2 novembre. Après cette date, ils disparaîtront de la sélection mensuelle. Une fois débloqués, vous pourrez continuer à y jouer tant que votre abonnement Playstation Plus restera actif.

Quels sont les niveaux d'abonnement Playstation Plus ? Playstation Plus est divisé en trois niveaux : Essential, Extra et Premium. Le niveau Essential offre l'accès au multijoueur en ligne, aux jeux gratuits ajoutés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Le niveau Extra comprend tous les avantages d'Essential et enrichit l'offre avec un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5. Le niveau le plus élevé, Premium, inclut en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps pour certains jeux, ainsi que des fonctionnalités de cloud gaming.

«F1 25» (2025)

Date : 6 octobre

Plateforme : PS5

Genre : Jeu de course / Simulation de course

Type de jeu : Solo et multijoueur

«F1 25» est le jeu officiel de la saison 2025 de Formule 1, développé une fois de plus par Codemasters. Outre les pilotes et écuries actuels, le jeu de course propose plusieurs modes solo. Dans «My Team 2.0», vous prenez la direction de votre propre écurie et gérez son développement en plus des courses. La campagne scénarisée «Braking Point» entame quant à elle son troisième volet.

«Hunt: Showdown 1896» (2024)

Date : 6 octobre

Plateforme : PS5

Genre : Extraction-shooter / Survival-horror

Type de jeu : Multijoueur en ligne, en solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs

Dans «Hunt: Showdown 1896», vous combattez des monstres tout en rivalisant avec d'autres joueurs. Votre objectif est de traquer des créatures puissantes, de les éliminer, puis de vous échapper avec leur butin. Cependant, d'autres chasseurs poursuivent le même but et peuvent vous barrer la route à tout moment. Le développeur Crytek combine ainsi des éléments PvE et PvP dans un extraction-shooter où chaque mission comporte des risques.

«Earth Defense Force: World Brothers 2» (2024)

Date : 6 octobre

Plateforme : PS4, PS5

Genre : Jeu de tir à la troisième personne / Action

Type de jeu : Solo, coopération locale et en ligne

«Earth Defense Force: World Brothers 2» reprend les ennemis géants de la série, habituellement conçus de manière réaliste, et transforme le monde entier en voxels colorés. Cela ne change pas grand-chose à la mission principale : vous devez repousser des fourmis, araignées, robots, monstres et extraterrestres géants avec une puissance de feu considérable. Pour ce faire, vous formez une unité de quatre personnages que vous pouvez alterner pendant les missions.

Dernière chance pour les jeux de septembre

Avant l'arrivée de la nouvelle sélection, vous pouvez encore ajouter les jeux Playstation Plus de septembre à votre bibliothèque. «Sniper Elite: Resistance, «MLB The Show 26», «Wobbly Life» et «Chained Echoes» restent disponibles jusqu'au 5 octobre inclus.

Photo d’en-tête : Codemasters

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