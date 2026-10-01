Voici les nouveaux jeux PS Plus d'octobre 2026
Avec « F1 25 », l'un des jeux de course actuels les plus connus arrive sur Playstation Plus en octobre. S'y ajoutent un jeu de tir d'extraction sombre et une chasse aux extraterrestres déjantée.
Les trois jeux seront disponibles pour les abonnés Playstation Plus à partir du 6 octobre. Vous devez les ajouter à votre bibliothèque au plus tard le 2 novembre. Après cette date, ils disparaîtront de la sélection mensuelle. Une fois débloqués, vous pourrez continuer à y jouer tant que votre abonnement Playstation Plus restera actif.
«F1 25» (2025)
Date : 6 octobre
Plateforme : PS5
Genre : Jeu de course / Simulation de course
Type de jeu : Solo et multijoueur
«F1 25» est le jeu officiel de la saison 2025 de Formule 1, développé une fois de plus par Codemasters. Outre les pilotes et écuries actuels, le jeu de course propose plusieurs modes solo. Dans «My Team 2.0», vous prenez la direction de votre propre écurie et gérez son développement en plus des courses. La campagne scénarisée «Braking Point» entame quant à elle son troisième volet.
«Hunt: Showdown 1896» (2024)
Date : 6 octobre
Plateforme : PS5
Genre : Extraction-shooter / Survival-horror
Type de jeu : Multijoueur en ligne, en solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs
Dans «Hunt: Showdown 1896», vous combattez des monstres tout en rivalisant avec d'autres joueurs. Votre objectif est de traquer des créatures puissantes, de les éliminer, puis de vous échapper avec leur butin. Cependant, d'autres chasseurs poursuivent le même but et peuvent vous barrer la route à tout moment. Le développeur Crytek combine ainsi des éléments PvE et PvP dans un extraction-shooter où chaque mission comporte des risques.
«Earth Defense Force: World Brothers 2» (2024)
Date : 6 octobre
Plateforme : PS4, PS5
Genre : Jeu de tir à la troisième personne / Action
Type de jeu : Solo, coopération locale et en ligne
«Earth Defense Force: World Brothers 2» reprend les ennemis géants de la série, habituellement conçus de manière réaliste, et transforme le monde entier en voxels colorés. Cela ne change pas grand-chose à la mission principale : vous devez repousser des fourmis, araignées, robots, monstres et extraterrestres géants avec une puissance de feu considérable. Pour ce faire, vous formez une unité de quatre personnages que vous pouvez alterner pendant les missions.
Dernière chance pour les jeux de septembre
Avant l'arrivée de la nouvelle sélection, vous pouvez encore ajouter les jeux Playstation Plus de septembre à votre bibliothèque. «Sniper Elite: Resistance, «MLB The Show 26», «Wobbly Life» et «Chained Echoes» restent disponibles jusqu'au 5 octobre inclus.
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