VideoLAN
VLC obtient le mode sombre et le support ARM64

Martin Jud
15/1/2026
Traduction : traduction automatique

Avec la version 3.0.23, VLC introduit pour la première fois un mode sombre et apporte une version ARM64 native pour Windows. Cela permet au lecteur de fonctionner plus efficacement sur les appareils équipés de puces Snapdragon.

VLC est disponible en version 3.0.23. Les principales nouveautés sont un mode sombre officiel pour Windows et Linux ainsi qu'une version ARM64 native pour Windows on Arm (WoA). Cette dernière fonctionne non seulement avec le dernier Windows 11, mais aussi avec Windows 10 pour ARM64 à partir de la version 1809, qui a plus de sept ans d'âge.

L'option pour le mode sombre se cache dans les paramètres avancés sous Interface > Interfaces principales > Qt. Après l'activation, VLC doit être redémarré.
Source : Martin Jud

De nombreux logiciels, en dehors d'Office et des navigateurs, ne sont pas encore disponibles en natif pour WoA, c'est pourquoi la sortie du dernier VLC est tout à fait pertinente. Bien que les logiciels non natifs fonctionnent sur l'émulation x86 intégrée de WoA, ils nécessitent plus de puissance de calcul que les logiciels optimisés pour les bras.

Adobe, qui travaille depuis longtemps à l'optimisation progressive de ses programmes pour Arm, en est un bon exemple. Photoshop, Lightroom et Fresco sont déjà disponibles en natif. Acrobat Pro et Premiere fonctionnent en émulation. D'autres produits Adobe, comme After Effects, ne peuvent pas être utilisés du tout. Pour savoir quels logiciels fonctionnent en natif, en émulation ou pas du tout sous WoA, consultez windowsonarm.org.

En plus des deux fonctions principales, VLC 3.0.23 améliore la stabilité, met à jour les codecs et corrige les failles de sécurité.

Photo d’en-tête : VideoLAN

Cet article plaît à 14 personne(s)

User Avatar
User Avatar
Martin Jud
Senior Editor
martin.jud@digitecgalaxus.ch

Le baiser quotidien de la muse stimule ma créativité. Si elle m’oublie, j’essaie de retrouver ma créativité en rêvant pour faire en sorte que mes rêves dévorent ma vie afin que la vie ne dévore mes rêves.

