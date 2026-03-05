Unihertz lance également un smartphone avec clavier

Nouveautés + tendances
Clicks Communicator est également disponible avec des claviers en allemand et en français
par Lorenz Keller
Les smartphones avec clavier de style Blackberry sont à la mode : Unihertz l'a compris dès 2019 et lance déjà la cinquième variante du Titan.
Le besoin de claviers haptiques semble intact, même si les pionniers dans ce domaine, comme Nokia et Blackberry, ne produisent plus de tels modèles depuis longtemps. Le fabricant Unihertz présente un digne successeur au MWC. Le Titan 2 Elite rappelle le bon vieux temps du clavier physique.
Les réactions à l'annonce de Clicks en début d'année montrent également que de nombreux utilisateurs sont tout à fait nostalgiques. La start-up anglaise prévoit elle aussi de lancer un smartphone à clavier, ce qui a suscité un énorme écho au sein de la communauté.
Ce que prévoit Clicks est cependant une vieille histoire. Le fabricant chinois Unihertz, qui commercialise depuis dix ans des smartphones de niche insolites, a déjà lancé en 2019 un téléphone d'extérieur robuste avec clavier QWERTY. Le Titan a été suivi deux ans plus tard par le Titan Pocket, plus compact, puis par le Titan Slim au design classique de Blackberry et l'année dernière par le Titan 2.
A Barcelone, Unihertz a présenté son cinquième modèle de clavier, le Titan 2 Elite. Il sera lancé sur Kickstarter en mars et apporte quelques nouveautés intéressantes.
Le smartphone est doté d'un écran tactile de 4 pouces Amoled à 120 hertz, mais il semble plus grand en raison de son design carré. En dessous, on trouve le clavier, qui fait également office de pavé tactile.
J'ai pu taper un peu sur un appareil de présérie au MWC. Et même si j'ai désappris à écrire rapidement avec deux pouces, les sensations reviennent vite. Les touches sont agréables au toucher et ont un bon point de pression. Mais le clavier est déjà assez petit, selon la taille des doigts, c'est un défi.
Si je fais glisser mon doigt sur le clavier, je peux faire défiler des pages web ou des documents. C'est surtout la combinaison des touches, du pavé tactile et de l'écran tactile qui est amusante. L'appareil est globalement de bonne qualité, mais les matériaux sont déjà moins nobles que ceux d'un appareil haut de gamme d'Apple, Samsung ou Google. Le dos n'est alors fait que de plastique, le cadre est en aluminium.
Au MWC, on peut voir des appareils en noir et en orange. C'est surtout ce dernier qui est vraiment beau. On ignore si d'autres couleurs seront disponibles, tout comme le prix et les spécifications exactes. Celles-ci ne seront connues qu'au lancement de la campagne Kickstarter, pour laquelle vous pouvez déjà vous inscrire.
Unihertz procède d'ailleurs toujours ainsi : le produit réellement fini est lancé en pré-vente sur Kickstarter et est ensuite mis en vente normalement, par exemple aussi chez nous dans la boutique.
Ce qu'Unihertz a déjà révélé en revanche, c'est qu'ils garantissent cinq ans de mises à jour pour le Titan 2 Elite. Le smartphone recevra des mises à jour de sécurité jusqu'en 2031, et le système d'exploitation sera mis à jour jusqu'à Android 20.
C'est un grand pas pour le petit fabricant. Jusqu'à présent, l'un des gros problèmes était qu'à chaque achat, on ne savait pas combien de temps les mises à jour seraient disponibles.
Les gadgets sont ma passion - qu'ils soient utilisés pour le bureau à domicile, pour le ménage, pour le sport et le divertissement ou pour la maison intelligente. Ou bien sûr aussi pour le grand hobby en dehors de la famille, à savoir la pêche.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Lorenz Keller
Nouveautés + tendances
par Michelle Brändle
Nouveautés + tendances
par Lorenz Keller